В магазине секонд-хенда женщину укусил клоп: в ЦКПХ дали советы, как уберечься при покупке подержанной одежды

В Винницкой области женщину во время примерки брюк укусил клоп. Паразитологи и энтомологи объясняют, как обезопасить себя во время покупок в секонд-хенде и правильно реагировать на укусы насекомых. Об этом пишет УНН со ссылкой на Винницкий ЦКПХ.

Детали

В Винницкой области во время примерки брюк в магазине секонд-хенда женщину укусило крупное насекомое. Сначала врач-инфекционист заподозрил "поцелуйного клопа" (триатомовый клоп), который может вызвать болезнь Шагаса - опасное заболевание сердца и нервной системы.

К счастью, пациентка сохранила насекомое и принесла его на исследование в паразитологическую лабораторию Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней.

Из-за обработки номера от клопов в отеле Шри-Ланки умерли две туристки

Энтомологи установили, что это сосновый семенной клоп (Leptoglossus occidentalis), который питается соками хвойных деревьев. Он не представляет серьезной опасности для человека, хотя укус может вызвать боль, покраснение, зуд или аллергическую реакцию.

Насекомое могло оказаться в брюках во время транспортировки одежды, поскольку сосновые клопы часто распространяются вместе с древесиной и новогодними елками.

Специалисты отмечают, что сосновый клоп отличается от триатомового: он живет в лесах, активен днем, не паразитирует на людях и не переносит болезней. Триатомовый клоп, наоборот, активен ночью, паразитирует на людях и животных и является опасным.

Советы

Эксперты дают несколько рекомендаций для покупателей подержанной одежды:

тщательно стирать и гладить вещи после покупки;

даже если они выглядят чистыми;

внимательно осматривать карманы, подкладку и швы перед примеркой;

в случае укуса неизвестного насекомого обращаться к врачу и, по возможности, сохранить насекомое для лабораторного исследования;

перед поездками за границу ознакомляться с местными вредителями и инфекциями.

Специалисты подчеркивают, что покупки в секонд-хендах остаются безопасными при условии соблюдения этих правил.

Ядовитые пауки активизировались в южных областях Украины: укусы болезненные, последствия серьезные