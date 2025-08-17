В магазине секонд-хенда женщину укусил клоп: в ЦКПХ дали советы, как уберечься при покупке подержанной одежды

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Эксклюзив
07:17 • 10352 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 97695 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 64407 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 66590 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 59987 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 51138 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 246432 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213567 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168077 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 155176 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.2м/с
46%
746мм
Популярные новости
Неизвестные дроны атакуют воронежскую область рф: что известноVideo17 августа, 00:36 • 6476 просмотра
Президент Латвии: Ближайшие недели покажут уровень готовности Путина к миру17 августа, 01:23 • 9370 просмотра
Сербия охвачена протестами: полиция применяет газ, офисы правящей партии разрушеныVideo17 августа, 02:15 • 31766 просмотра
Украина не сможет безопасно вывести войска из Донецкой области без полного прекращения огня - ISW17 августа, 02:47 • 14481 просмотра
Прогноз погоды: где в Украине будет дождливо в воскресеньеPhoto17 августа, 03:59 • 5776 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
07:17 • 10350 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 349516 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 302797 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 306542 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 313606 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Влад Яценко
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли07:47 • 2088 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 48848 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 41267 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 178103 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 254722 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Фокс Ньюс
Строительство
Шахед 129

В магазине секонд-хенда женщину укусил клоп: в ЦКПХ дали советы, как уберечься при покупке подержанной одежды

Киев • УНН

 • 616 просмотра

В Винницкой области женщину укусил клоп во время примерки брюк в секонд-хенде. Энтомологи идентифицировали его как соснового семенного клопа, который не представляет серьезной опасности для человека.

В магазине секонд-хенда женщину укусил клоп: в ЦКПХ дали советы, как уберечься при покупке подержанной одежды

В Винницкой области женщину во время примерки брюк укусил клоп. Паразитологи и энтомологи объясняют, как обезопасить себя во время покупок в секонд-хенде и правильно реагировать на укусы насекомых. Об этом пишет УНН со ссылкой на Винницкий ЦКПХ.

Детали

В Винницкой области во время примерки брюк в магазине секонд-хенда женщину укусило крупное насекомое. Сначала врач-инфекционист заподозрил "поцелуйного клопа" (триатомовый клоп), который может вызвать болезнь Шагаса - опасное заболевание сердца и нервной системы.

К счастью, пациентка сохранила насекомое и принесла его на исследование в паразитологическую лабораторию Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней.

Из-за обработки номера от клопов в отеле Шри-Ланки умерли две туристки09.02.25, 03:47 • 65777 просмотров

Энтомологи установили, что это сосновый семенной клоп (Leptoglossus occidentalis), который питается соками хвойных деревьев. Он не представляет серьезной опасности для человека, хотя укус может вызвать боль, покраснение, зуд или аллергическую реакцию.

Насекомое могло оказаться в брюках во время транспортировки одежды, поскольку сосновые клопы часто распространяются вместе с древесиной и новогодними елками.

Специалисты отмечают, что сосновый клоп отличается от триатомового: он живет в лесах, активен днем, не паразитирует на людях и не переносит болезней. Триатомовый клоп, наоборот, активен ночью, паразитирует на людях и животных и является опасным.

Советы

Эксперты дают несколько рекомендаций для покупателей подержанной одежды:

  • тщательно стирать и гладить вещи после покупки;
    • даже если они выглядят чистыми;
      • внимательно осматривать карманы, подкладку и швы перед примеркой;
        • в случае укуса неизвестного насекомого обращаться к врачу и, по возможности, сохранить насекомое для лабораторного исследования;
          • перед поездками за границу ознакомляться с местными вредителями и инфекциями.

            Специалисты подчеркивают, что покупки в секонд-хендах остаются безопасными при условии соблюдения этих правил.

            Ядовитые пауки активизировались в южных областях Украины: укусы болезненные, последствия серьезные20.06.25, 13:54 • 2610 просмотров

            Алена Уткина

            ОбществоЗдоровьеЛайфхак
            Винницкая область