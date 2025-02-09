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Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 84563 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 105265 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 109619 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 106968 просмотра

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Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 120866 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 125436 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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7 февраля, 16:05 • 127354 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 127586 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за обработки номера от клопов в отеле Шри-Ланки умерли две туристки

Из-за обработки номера от клопов в отеле Шри-Ланки умерли две туристки

Киев  •  УНН

 • 1124 просмотра

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В хостеле Коломбо две туристки умерли после обработки комнаты от клопов пестицидами. Полиция расследует инцидент, а заведение временно закрыто.

Две туристки умерли из-за вероятного отравления пестицидами после того, как их номер в хостеле на Шри-Ланке обработали от клопов. Полиция начала расследование, а само заведение закрыто. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 24-летняя Эбони Макинтош и 26-летняя Надин Рагуз проживали в хостеле Miracle Colombo City в столице Шри-Ланки. Они обе заболели после того, как комнату в хостеле обкурили для того, чтобы избавиться от клопов. Они были госпитализированы.

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Полиция еще выясняет, отравились ли эти две женщины пестицидами. Вскрытие для установления причины смерти Макинтош состоится после того, как ее семья прибудет на Шри-Ланку.

Напомним

Семь иностранцев попали в больницу после употребления коктейля в пятизвездочном курорте Warwick Fiji. Пятеро из пострадавших - туристы из США и Австралии, двое - иностранные резиденты Фиджи.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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