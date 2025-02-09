Из-за обработки номера от клопов в отеле Шри-Ланки умерли две туристки
Киев • УНН
В хостеле Коломбо две туристки умерли после обработки комнаты от клопов пестицидами. Полиция расследует инцидент, а заведение временно закрыто.
Две туристки умерли из-за вероятного отравления пестицидами после того, как их номер в хостеле на Шри-Ланке обработали от клопов. Полиция начала расследование, а само заведение закрыто. Об этом информирует CNN, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 24-летняя Эбони Макинтош и 26-летняя Надин Рагуз проживали в хостеле Miracle Colombo City в столице Шри-Ланки. Они обе заболели после того, как комнату в хостеле обкурили для того, чтобы избавиться от клопов. Они были госпитализированы.
Полиция еще выясняет, отравились ли эти две женщины пестицидами. Вскрытие для установления причины смерти Макинтош состоится после того, как ее семья прибудет на Шри-Ланку.
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