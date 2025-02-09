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Через обробку номера від клопів у готелі Шрі-Ланки померли дві туристки

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 • 65729 перегляди

У хостелі Коломбо дві туристки померли після обробки кімнати від клопів пестицидами. Поліція розслідує інцидент, а заклад тимчасово закрито.

Дві туристки померли через ймовірне отруєння пестицидами після того, як їхній номер у хостелі на Шрі-Ланці обробили від клопів. Поліція розпочала розслідування, а сам заклад закрито. Про це інформує CNN, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 24-річна Ебоні Макінтош та 26-річна Надін Рагуз проживали в хостелі Miracle Colombo City у столиці Шрі-Ланки. Вони обидві занедужали після того, як кімнату в хостелі обкурили для того, щоб позбутись клопів. Їх було госпіталізовано.

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Поліція ще з'ясовує, чи отруїлися ці дві жінки пестицидами. Розтин для встановлення причини смерті Макінтош відбудеться після того, як її родина прибуде на Шрі-Ланку.

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