Через обробку номера від клопів у готелі Шрі-Ланки померли дві туристки

Дві туристки померли через ймовірне отруєння пестицидами після того, як їхній номер у хостелі на Шрі-Ланці обробили від клопів. Поліція розпочала розслідування, а сам заклад закрито. Про це інформує CNN, передає УНН.

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Зазначається, що 24-річна Ебоні Макінтош та 26-річна Надін Рагуз проживали в хостелі Miracle Colombo City у столиці Шрі-Ланки. Вони обидві занедужали після того, як кімнату в хостелі обкурили для того, щоб позбутись клопів. Їх було госпіталізовано.

Поліція ще з'ясовує, чи отруїлися ці дві жінки пестицидами. Розтин для встановлення причини смерті Макінтош відбудеться після того, як її родина прибуде на Шрі-Ланку.

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