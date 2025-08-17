У магазині секонд-хенду жінку вкусив клоп: у ЦКПХ дали поради як вберегтися при купівлі вживаного одягу

$41.450.00
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 96114 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 63494 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 65697 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 59312 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 50940 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 246277 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213486 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 168010 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 155137 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Невідомі дрони атакують воронезьку область рф: що відомо
Президент Латвії: Найближчі тижні покажуть рівень готовності путіна до миру
Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйновано
Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню - ISW
Прогноз погоди: де в Україні дощитиме в неділю
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
07:17 • 8412 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 348800 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 302189 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 305944 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 313033 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
У магазині секонд-хенду жінку вкусив клоп: у ЦКПХ дали поради як вберегтися при купівлі вживаного одягу

Київ • УНН

 • 104 перегляди

У Вінницькій області жінку вкусив клоп під час примірки штанів у секонд-хенді. Ентомологи ідентифікували його як соснового насіннєвого клопа, який не становить серйозної небезпеки для людини.

У магазині секонд-хенду жінку вкусив клоп: у ЦКПХ дали поради як вберегтися при купівлі вживаного одягу

У Вінницькій області жінку під час примірки штанів вкусив клоп. Паразитологи та ентомологи пояснюють, як убезпечитися під час покупок у секонд-хенді та правильно реагувати на укуси комах. Про це пише УНН із посиланням на Вінницький ЦКПХ.

Деталі

У Вінницькій області під час примірки штанів у магазині секонд-хенду жінку вкусила велика комаха. Спочатку лікар-інфекціоніст запідозрив "поцілункового клопа" (триатомовий клоп), який може викликати хворобу Шагаса - небезпечне захворювання серця та нервової системи.

На щастя, пацієнтка зберегла комаху та принесла її на дослідження до паразитологічної лабораторії Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Через обробку номера від клопів у готелі Шрі-Ланки померли дві туристки09.02.25, 03:47 • 65775 переглядiв

Ентомологи встановили, що це сосновий насіннєвий клоп (Leptoglossus occidentalis), який харчується соками хвойних дерев. Він не становить серйозної небезпеки для людини, хоча укус може спричинити біль, почервоніння, свербіж або алергічну реакцію.

Комаха могла опинитися у штанах під час транспортування одягу, оскільки соснові клопи часто поширюються разом із деревиною та новорічними ялинками.

Фахівці наголошують, що сосновий клоп відрізняється від триатомового: він живе у лісах, активний вдень, не паразитує на людях і не переносить хвороб. Триатомовий клоп, навпаки, активний вночі, паразитує на людях та тваринах і є небезпечним.

Поради

Експерти дають кілька рекомендацій для покупців вживаного одягу:

  • ретельно прати та прасувати речі після покупки;
    • навіть якщо вони виглядають чистими;
      • уважно оглядати кишені, підкладку та шви перед приміркою;
        • у разі укусу невідомої комахи звертатися до лікаря та, за можливості, зберегти комаху для лабораторного дослідження;
          • перед подорожами за кордон ознайомлюватися з місцевими шкідниками та інфекціями.

            Фахівці підкреслюють, що покупки в секонд-хендах залишаються безпечними за умови дотримання цих правил.

            Отруйні павуки активізувіались у південних областях України: укуси болючі, наслідки серйозні 20.06.25, 13:54 • 2606 переглядiв

            Альона Уткіна

            СуспільствоЗдоров'яЛайфхак
            Вінницька область