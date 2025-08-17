У магазині секонд-хенду жінку вкусив клоп: у ЦКПХ дали поради як вберегтися при купівлі вживаного одягу
Київ • УНН
У Вінницькій області жінку вкусив клоп під час примірки штанів у секонд-хенді. Ентомологи ідентифікували його як соснового насіннєвого клопа, який не становить серйозної небезпеки для людини.
У Вінницькій області жінку під час примірки штанів вкусив клоп. Паразитологи та ентомологи пояснюють, як убезпечитися під час покупок у секонд-хенді та правильно реагувати на укуси комах. Про це пише УНН із посиланням на Вінницький ЦКПХ.
Деталі
У Вінницькій області під час примірки штанів у магазині секонд-хенду жінку вкусила велика комаха. Спочатку лікар-інфекціоніст запідозрив "поцілункового клопа" (триатомовий клоп), який може викликати хворобу Шагаса - небезпечне захворювання серця та нервової системи.
На щастя, пацієнтка зберегла комаху та принесла її на дослідження до паразитологічної лабораторії Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Через обробку номера від клопів у готелі Шрі-Ланки померли дві туристки09.02.25, 03:47 • 65775 переглядiв
Ентомологи встановили, що це сосновий насіннєвий клоп (Leptoglossus occidentalis), який харчується соками хвойних дерев. Він не становить серйозної небезпеки для людини, хоча укус може спричинити біль, почервоніння, свербіж або алергічну реакцію.
Комаха могла опинитися у штанах під час транспортування одягу, оскільки соснові клопи часто поширюються разом із деревиною та новорічними ялинками.
Фахівці наголошують, що сосновий клоп відрізняється від триатомового: він живе у лісах, активний вдень, не паразитує на людях і не переносить хвороб. Триатомовий клоп, навпаки, активний вночі, паразитує на людях та тваринах і є небезпечним.
Поради
Експерти дають кілька рекомендацій для покупців вживаного одягу:
- ретельно прати та прасувати речі після покупки;
- навіть якщо вони виглядають чистими;
- уважно оглядати кишені, підкладку та шви перед приміркою;
- у разі укусу невідомої комахи звертатися до лікаря та, за можливості, зберегти комаху для лабораторного дослідження;
- перед подорожами за кордон ознайомлюватися з місцевими шкідниками та інфекціями.
Фахівці підкреслюють, що покупки в секонд-хендах залишаються безпечними за умови дотримання цих правил.
Отруйні павуки активізувіались у південних областях України: укуси болючі, наслідки серйозні 20.06.25, 13:54 • 2606 переглядiв