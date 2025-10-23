Чому варто відмовитись від пілінгу рибками та не дозволяти видаляти мозолі: важливі поради для безпечного манікюру та педикюру

Професійно виконаний манікюр та педикюр у салоні є звичною справою для багатьох. Проте в процесі шкіру на наших руках і ногах легко подряпати чи порізати — і ми цього можемо навіть не помітити. Так утворюються відкриті ранки, через які є ризик інфікування клієнта бактеріями, грибками чи вірусами, надто якщо персонал салону не дотримується правил стерилізації обладнання й поверхонь, а майстер не проводить якісної гігієни рук собі та клієнту. Ці бактерії, грибки чи віруси можуть призвести до розвитку низки інфекційних захворювань, зокрема оніхолізису (відшарування нігтьової пластини від нігтьового ложа, один із найпоширеніших наслідків "неправильного" манікюру яке, з-поміж інших причин, можуть виникати через інфекції), бородавок (спричинених вірусом папіломи людини (ВПЛ)) та грибка нігтів.

У третій тиждень жовтня, який традиційно є Міжнародним тижнем профілактики інфекцій (IIPW), Центр громадського здоров’я ділиться сімома правилами, які допоможуть вам зменшити ризик інфікування під час відвідування салону манікюру й педикюру, передає УНН.

У Центрі дали поради, що робити й чого уникати в салонах краси:

1. Дотримуйтеся правил гігієни рук.

Ретельно вимийте руки перед процедурою й упевніться, що майстер теж це зробив. Також обов’язково майстер манікюру й педикюру має працювати в одноразових медичних рукавичках.

2. Звертайте увагу на підготовку інструментів до процедури.

Майстри манікюру й педикюру повинні очищати й дезінфікувати металеві інструменти, а потім стерилізувати їх в автоклаві. Зберігатися інструменти повинні теж у безпечних умовах. Пилки, апельсинові палички, полірувальні бафи та інші матеріали, які складно дезінфікувати, слід викидати після кожного використання.

Не соромтеся питати майстра про методи обробки та відмовлятися від процедури, якщо не впевнені у безпечності інструментів.

3. Відкладіть візит, якщо у вас є захворювання чи пошкодження шкіри.

Якщо у вас діагностували інфекційне захворювання шкіри, наприклад, мікоз (поширеніша назва — грибок) або ж є його видимі ознаки — варто відкласти візит, навіть якщо захворювання не вразило шкіру кистей чи стіп.

Перенести запис краще і якщо на ваших руках чи ногах є відкриті рани, зокрема порізи, а також дерматит, загострення псоріазу тощо.

4. Не голіть ноги принаймні за 24 години до процедури педикюру.

На щойно поголених ділянках шкіри можуть бути непомітні дрібні порізи, вразливі до різноманітних інфекцій.

5. Не дозволяйте видаляти мозолі.

Під час манікюру чи педикюру майстер може запропонувати "відшліфувати" чи видалити мозолі. Однак такі процедури повинен виконувати лікар-подолог чи дерматолог за наявності показань.

6. Відмовтеся від пілінгу рибками.

Деякі салони, крім уже звичних процедур, пропонують пілінг рибками Garra rufa (фішпілінг). Принцип виглядає простим: людина занурює ноги в акваріум чи іншу посудину з рибками, які "з'їдають" зроговілі частинки шкіри. Така процедура збільшує ризик поширення інфекцій. Серед причин: акваріуми складніше дезінфікувати, оскільки після кожної процедури потрібно вилучати риб, а самих рибок можуть використовувати для надання послуги різним клієнтам.

7. Бережіть кутикули.

Кутикули створюють бар’єр, який уберігає ніготь від потрапляння під нього бактерій, грибків і вірусів. Обрізання кутикул знищує цей бар’єр, а під час самої процедури є ризик порізів. Краще обрати необрізний манікюр і педикюр.