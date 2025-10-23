Чому варто відмовитись від пілінгу рибками та не дозволяти видаляти мозолі: важливі поради для безпечного манікюру та педикюру

$41.760.01
48.370.10
ukenru
12:16 • 122 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 2334 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 5646 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 10325 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 12080 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 13408 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 9620 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
07:25 • 14247 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
07:22 • 15969 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 25122 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.2м/с
58%
746мм
Популярнi новини
У Перу оголосили надзвичайний станVideo23 жовтня, 03:07 • 21241 перегляди
Ми не продаємо зброю Україні, ми продаємо її НАТО - ТрампVideo23 жовтня, 04:11 • 7714 перегляди
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталіPhoto23 жовтня, 05:57 • 14204 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23 жовтня, 06:17 • 12353 перегляди
З'явились нові кадри зі звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямкуPhotoVideo07:53 • 6198 перегляди
Публікації
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України10:56 • 10325 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?10:10 • 12080 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:45 • 13408 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto07:21 • 25122 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23 жовтня, 06:17 • 12360 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Дональд Трамп
Ілон Маск
Юрій Ігнат
Актуальні місця
Україна
Китай
Донецька область
Велика Британія
Швеція
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 29680 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 49727 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 63654 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 72357 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 61848 перегляди
Актуальне
Saab JAS 39 Gripen
Дипломатка
Гриби
Техніка
Золото

Чому варто відмовитись від пілінгу рибками та не дозволяти видаляти мозолі: важливі поради для безпечного манікюру та педикюру

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Центр громадського здоров'я надав сім правил для зменшення ризику інфікування під час манікюру та педикюру. Ці поради допоможуть уникнути бактеріальних, грибкових та вірусних інфекцій, що можуть призвести до оніхолізису, бородавок та грибка нігтів.

Чому варто відмовитись від пілінгу рибками та не дозволяти видаляти мозолі: важливі поради для безпечного манікюру та педикюру

Професійно виконаний манікюр та педикюр у салоні є звичною справою для багатьох. Проте в процесі шкіру на наших руках і ногах легко подряпати чи порізати — і ми цього можемо навіть не помітити. Так утворюються відкриті ранки, через які є ризик інфікування клієнта бактеріями, грибками чи вірусами, надто якщо персонал салону не дотримується правил стерилізації обладнання й поверхонь, а майстер не проводить якісної гігієни рук собі та клієнту. Ці бактерії, грибки чи віруси можуть призвести до розвитку низки інфекційних захворювань, зокрема оніхолізису (відшарування нігтьової пластини від нігтьового ложа, один із найпоширеніших наслідків "неправильного" манікюру яке, з-поміж інших причин, можуть виникати через інфекції), бородавок (спричинених вірусом папіломи людини (ВПЛ)) та грибка нігтів.  

У третій тиждень жовтня, який традиційно є Міжнародним тижнем профілактики інфекцій (IIPW), Центр громадського здоров’я ділиться сімома правилами, які допоможуть вам зменшити ризик інфікування під час відвідування салону манікюру й педикюру, передає УНН.  

У Центрі дали поради, що робити й чого уникати в салонах краси

1. Дотримуйтеся правил гігієни рук

Ретельно вимийте руки перед процедурою й упевніться, що майстер теж це зробив. Також обов’язково майстер манікюру й педикюру має працювати в одноразових медичних рукавичках.  

2. Звертайте увагу на підготовку інструментів до процедури

Майстри манікюру й педикюру повинні очищати й дезінфікувати металеві інструменти, а потім стерилізувати їх в автоклаві. Зберігатися інструменти повинні теж у безпечних умовах. Пилки, апельсинові палички, полірувальні бафи та інші матеріали, які складно дезінфікувати, слід викидати після кожного використання.  

У магазині секонд-хенду жінку вкусив клоп: у ЦКПХ дали поради як вберегтися при купівлі вживаного одягу17.08.25, 13:00 • 13014 переглядiв

Не соромтеся питати майстра про методи обробки та відмовлятися від процедури, якщо не впевнені у безпечності інструментів. 

3. Відкладіть візит, якщо у вас є захворювання чи пошкодження шкіри. 

Якщо у вас діагностували інфекційне захворювання шкіри, наприклад, мікоз (поширеніша назва — грибок) або ж є його видимі ознаки — варто відкласти візит, навіть якщо захворювання не вразило шкіру кистей чи стіп. 

Перенести запис краще і якщо на ваших руках чи ногах є відкриті рани, зокрема порізи, а також дерматит, загострення псоріазу тощо. 

4. Не голіть ноги принаймні за 24 години до процедури педикюру. 

На щойно поголених ділянках шкіри можуть бути непомітні дрібні порізи, вразливі до різноманітних інфекцій. 

5. Не дозволяйте видаляти мозолі. 

Під час манікюру чи педикюру майстер може запропонувати "відшліфувати" чи видалити мозолі. Однак такі процедури повинен виконувати лікар-подолог чи дерматолог за наявності показань.  

6. Відмовтеся від пілінгу рибками.   

Деякі салони, крім уже звичних процедур, пропонують пілінг рибками Garra rufa (фішпілінг). Принцип виглядає простим: людина занурює ноги в акваріум чи іншу посудину з рибками, які "з'їдають" зроговілі частинки шкіри. Така процедура збільшує ризик поширення інфекцій. Серед причин: акваріуми складніше дезінфікувати, оскільки після кожної процедури потрібно вилучати риб, а самих рибок можуть використовувати для надання послуги різним клієнтам.  

Як уникнути інфекцій на тлі небезпечних злив: поради від Центру громадського здоров'я01.10.25, 21:02 • 4430 переглядiв

7. Бережіть кутикули. 

Кутикули створюють бар’єр, який уберігає ніготь від потрапляння під нього бактерій, грибків і вірусів. Обрізання кутикул знищує цей бар’єр, а під час самої процедури є ризик порізів. Краще обрати необрізний манікюр і педикюр. 

Антоніна Туманова

Здоров'яЛайфхаки
Гриби