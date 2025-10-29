$42.070.07
28 жовтня, 20:10 • 15543 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 63426 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 40561 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 44949 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 72321 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 37949 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28227 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 22399 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 17559 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 59723 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
День відлюдника та День військового фінансиста Збройних сил України: що ще відзначають 29 жовтня

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

29 жовтня відзначають День військового фінансиста ЗСУ, Міжнародний день догляду та підтримки, День відлюдника, Всесвітній день псоріазу, День працівників служби позавідомчої охорони МВС та День пам’яті преподобного Аврамія Затворника. Ці дати присвячені військовим фінансистам, працівникам догляду, усамітненню, людям з псоріазом, охоронцям та пам'яті святого.

День відлюдника та День військового фінансиста Збройних сил України: що ще відзначають 29 жовтня

Сьогодні, 29 жовтня відзначають День військового фінансиста Збройних сил України та День відлюдника – час влаштувати собі "соціальний детокс від світу", аби зняти стрес, відновити сили і зосередитися на важливих думках, пише УНН.

День військового фінансиста Збройних сил України

29 жовтня в Україні відзначають День військових фінансистів Збройних сил. Свято засноване у 1999 році наказом Міністерства оборони, щоб підкреслити роль військовослужбовців фінансово-економічних органів та підвищити престиж фінансової служби ЗСУ.

Дата обрана не випадково: 29 жовтня 1991 року заснували Фінансове управління Міністерства оборони України. Військові фінансисти відповідають за своєчасні виплати солдатам, грошові винагороди та контроль за правильним витрачанням коштів на оборону.

Міжнародний день догляду та підтримки

Щороку 29 жовтня світ відзначає Міжнародний день догляду та підтримки - подію, що нагадує про величезну цінність праці людей, які піклуються про інших. Цей день, проголошений ООН у 2023 році, покликаний закликати уряди створювати політику, що захищає працівників цієї сфери.

Догляд - це не лише турбота про дітей, людей похилого віку чи хворих, а й щоденні побутові справи: приготування їжі, прибирання, підтримка сім’ї. Попит на такі послуги стрімко зростає, але умови роботи в цій сфері залишаються складними: низькі зарплати, відсутність соціального захисту, фізичне та емоційне виснаження, а подекуди навіть насильство.

Міжнародна федерація Public Services International (PSI) наголошує: якісний догляд можливий лише тоді, коли люди, які його забезпечують, мають гідну оплату, навчання та підтримку. PSI виступає за те, щоб догляд був суспільним пріоритетом, а державні послуги - доступними для кожного.

Понад очікуване: Україна вже має 559 сімей патронатних вихователів, які підтримують понад тисячу дітей у складних життєвих обставинах11.08.25, 14:26 • 3580 переглядiв

День відлюдника

29 жовтня у США відзначають День самітника - ідеальний привід відійти від метушні, вимкнути всі сповіщення та провести час наодинці. Такий короткий "детокс від світу" допомагає зняти стрес, відновити сили і зосередитися на важливих думках. А для деяких людей усамітнення - не просто вибір, а стиль життя.

Точні дані про засновника свята відсутні, проте багато хто пов’язує цю дату з річницею святого Колмана Дуаха, великого аскета і відлюдника, одного з найшанованіших святих Ірландії.

Всесвітній день псоріазу

Всесвітній день псоріазу ініційований Міжнародною Федерацією Асоціацій хворих на псоріаз з 2004 року. Це особливий день, який об’єднує близько 125 мільйонів людей, що живуть із цим хронічним захворюванням.

Псоріаз - одне з найпоширеніших шкірних захворювань, яким страждають від 2% до 7% населення планети. Це неінфекційне запалення шкіри з періодами загострень і ремісій, а при важких формах може уражати суглоби.

Свято об’єднує лікарів-дерматологів і пацієнтів та спрямоване на підвищення обізнаності про псоріаз, надання підтримки тим, хто живе з хворобою, і боротьбу зі стигмою, яка часто супроводжує людей із шкірними захворюваннями.

Чому варто відмовитись від пілінгу рибками та не дозволяти видаляти мозолі: важливі поради для безпечного манікюру та педикюру23.10.25, 14:58 • 4043 перегляди

День працівників служби позавідомчої охорони МВС

Щорічно в цей день вшановують працівників позавідомчої охорони, чия напружена праця забезпечує безпеку державних установ, режимних та стратегічних об’єктів, навчальних закладів, офісних споруд та інших важливих об’єктів.

Позавідомча охорона виникла після указу 1952 року, який визначив порядок запровадження охоронних працівників у всіх сферах. Документ передбачав створення зовнішніх служб охорони в кожній республіці, обласному центрі та великому місті, які б охороняли об’єкти незалежно від того, до якого відомства вони належать.

День пам’яті преподобного Аврамія Затворника

29 жовтня православні віряни відзначають День пам’яті преподобного Аврамія Затворника, який був ченцем Києво-Печерського монастиря та провів молоді роки у Ближніх Печерах Святого Антонія.

Аврамій дожив до похилого віку й помер у 360 році. Рано покинув рідний дім і присвятив життя молитві у пустелі, а спадок від родини роздав жебракам. Святий став пресвітером у язичницькому селищі Месопотамії. Три роки він навчав місцевих людей християнству та будував храм замість капища. Коли всі жителі прийняли віру, він повернувся жити у свою пустельну келію.

За переказами, диявол кілька разів намагався спокусити Аврамія, приймаючи різні образи, але святий завжди розпізнавав його злі наміри і відбивав спокуси. Нині його мощі зберігаються в Києво-Печерській Лаврі.

Вперше за 500 років: Король Великої Британії помолився разом із Папою Римським24.10.25, 01:32 • 3290 переглядiв

Альона Уткіна

Суспільство
Самотність
Ірландія
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
Організація Об'єднаних Націй
Сполучені Штати Америки
Україна