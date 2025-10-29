День відлюдника та День військового фінансиста Збройних сил України: що ще відзначають 29 жовтня

Сьогодні, 29 жовтня відзначають День військового фінансиста Збройних сил України та День відлюдника – час влаштувати собі "соціальний детокс від світу", аби зняти стрес, відновити сили і зосередитися на важливих думках, пише УНН.

День військового фінансиста Збройних сил України

29 жовтня в Україні відзначають День військових фінансистів Збройних сил. Свято засноване у 1999 році наказом Міністерства оборони, щоб підкреслити роль військовослужбовців фінансово-економічних органів та підвищити престиж фінансової служби ЗСУ.

Дата обрана не випадково: 29 жовтня 1991 року заснували Фінансове управління Міністерства оборони України. Військові фінансисти відповідають за своєчасні виплати солдатам, грошові винагороди та контроль за правильним витрачанням коштів на оборону.

Міжнародний день догляду та підтримки

Щороку 29 жовтня світ відзначає Міжнародний день догляду та підтримки - подію, що нагадує про величезну цінність праці людей, які піклуються про інших. Цей день, проголошений ООН у 2023 році, покликаний закликати уряди створювати політику, що захищає працівників цієї сфери.

Догляд - це не лише турбота про дітей, людей похилого віку чи хворих, а й щоденні побутові справи: приготування їжі, прибирання, підтримка сім’ї. Попит на такі послуги стрімко зростає, але умови роботи в цій сфері залишаються складними: низькі зарплати, відсутність соціального захисту, фізичне та емоційне виснаження, а подекуди навіть насильство.

Міжнародна федерація Public Services International (PSI) наголошує: якісний догляд можливий лише тоді, коли люди, які його забезпечують, мають гідну оплату, навчання та підтримку. PSI виступає за те, щоб догляд був суспільним пріоритетом, а державні послуги - доступними для кожного.

День відлюдника

29 жовтня у США відзначають День самітника - ідеальний привід відійти від метушні, вимкнути всі сповіщення та провести час наодинці. Такий короткий "детокс від світу" допомагає зняти стрес, відновити сили і зосередитися на важливих думках. А для деяких людей усамітнення - не просто вибір, а стиль життя.

Точні дані про засновника свята відсутні, проте багато хто пов’язує цю дату з річницею святого Колмана Дуаха, великого аскета і відлюдника, одного з найшанованіших святих Ірландії.

Всесвітній день псоріазу

Всесвітній день псоріазу ініційований Міжнародною Федерацією Асоціацій хворих на псоріаз з 2004 року. Це особливий день, який об’єднує близько 125 мільйонів людей, що живуть із цим хронічним захворюванням.

Псоріаз - одне з найпоширеніших шкірних захворювань, яким страждають від 2% до 7% населення планети. Це неінфекційне запалення шкіри з періодами загострень і ремісій, а при важких формах може уражати суглоби.

Свято об’єднує лікарів-дерматологів і пацієнтів та спрямоване на підвищення обізнаності про псоріаз, надання підтримки тим, хто живе з хворобою, і боротьбу зі стигмою, яка часто супроводжує людей із шкірними захворюваннями.

День працівників служби позавідомчої охорони МВС

Щорічно в цей день вшановують працівників позавідомчої охорони, чия напружена праця забезпечує безпеку державних установ, режимних та стратегічних об’єктів, навчальних закладів, офісних споруд та інших важливих об’єктів.

Позавідомча охорона виникла після указу 1952 року, який визначив порядок запровадження охоронних працівників у всіх сферах. Документ передбачав створення зовнішніх служб охорони в кожній республіці, обласному центрі та великому місті, які б охороняли об’єкти незалежно від того, до якого відомства вони належать.

День пам’яті преподобного Аврамія Затворника

29 жовтня православні віряни відзначають День пам’яті преподобного Аврамія Затворника, який був ченцем Києво-Печерського монастиря та провів молоді роки у Ближніх Печерах Святого Антонія.

Аврамій дожив до похилого віку й помер у 360 році. Рано покинув рідний дім і присвятив життя молитві у пустелі, а спадок від родини роздав жебракам. Святий став пресвітером у язичницькому селищі Месопотамії. Три роки він навчав місцевих людей християнству та будував храм замість капища. Коли всі жителі прийняли віру, він повернувся жити у свою пустельну келію.

За переказами, диявол кілька разів намагався спокусити Аврамія, приймаючи різні образи, але святий завжди розпізнавав його злі наміри і відбивав спокуси. Нині його мощі зберігаються в Києво-Печерській Лаврі.

