Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни

Сегодня, 29 октября, всемирный День борьбы с инсультом. По данным Всемирной организации по исследованию инсультов, каждый четвертый человек в возрасте от 25 лет рискует заболеть инсультом в течение жизни. При этом заболевание становится "моложе": по состоянию на 2019 год более 62% случаев приходились на людей до 70 лет. Что нужно знать о симптомах и профилактике болезни, УНН рассказал Павел Лебединец, заведующий инсультным отделением Медицинского дома Odrex.

Что такое инсульт и почему он становится все более распространенным

Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к повреждению тканей мозга. Чаще всего он возникает как осложнение гипертонии на фоне резкого повышения артериального давления.

Существуют два основных типа инсультов:

ишемический инсульт возникает из-за закупорки сосуда, питающего мозг. Это может быть из-за образования тромба на месте (церебральный тромбоз, часто вызванный атеросклерозом) или из-за тромба, который перенесло кровеносными сосудами из другой части тела (церебральная эмболия, чаще при фибрилляции предсердий). Ишемические инсульты составляют около 85% всех случаев;

геморрагический инсульт возникает при разрыве ослабленного сосуда и истечении крови в мозг, что создает давление на ткани. Причиной могут быть аневризмы или артериовенозные мальформации (АВМ).

Аневризма - это расширение ослабленного сосуда, которое при отсутствии лечения может разорваться и вызвать кровотечение.

По словам врача, инсульт может случаться в любом возрасте, но риск повышается после 55 лет. Мужчины чаще болеют в молодом и среднем возрасте, тогда как в старшем возрасте больше женщин умирает от инсульта. Генетическая предрасположенность к гипертонии, диабету и другим факторам риска также повышает вероятность заболевания.

Инсульт становится все более распространенным из-за распространения непосредственно самих факторов риска, связанных с образом жизни: высокое кровяное давление, курение, ожирение, диабет, стресс и низкая физическая активность.

Все они способствуют развитию атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний, которые нарушают кровоснабжение мозга.

Основные факторы риска инсульта

Среди таковых врач назвал:

артериальную гипертензию и отметил, что перегрузка сосудов может вызывать их сужение или разрыв с последующим кровоизлиянием или ишемией (прекращение кровоснабжения определенного органа);

гиперхолестеринемию - из-за избытка холестерина образуются атеросклеротические бляшки, которые сужают просвет сосудов и затрудняют или полностью блокируют кровоток;

сахарный диабет – по словам медика, повышенный уровень глюкозы в крови негативно влияет на здоровье сосудов – они становятся менее эластичными и более склонными к образованию тромбов;

нарушение работы сердца – так патологии, говорит врач, могут приводить к образованию сгустков крови, которые блокируют артерии;

курение, которое повреждает сосуды, повышает давление и способствует свертыванию крови;

депрессия. Из-за хронического стресса повышается артериальное давление.

Профилактические меры для сохранения здоровья сосудов

Добавьте физическую активность. По крайней мере 100 минут в неделю умеренных занятий - это может быть ходьба, плавание и т.д. достаточно для улучшения кровообращения. И откажитесь от курения и алкоголя, которые повреждают сосуды, повышают давление и уровень холестерина. Безопасной дозы алкоголя не существует - отметил врач.

Также он посоветовал придерживаться здорового питания, указав, что идеальным вариантом является средиземноморская диета, которая состоит в основном из овощей, фруктов, рыбы, мяса птицы, цельнозерновых продуктов, орехов и растительного масла.

"Соль и сахар, животные жиры стоит ограничить", - подчеркнул Лебединец, добавив, что очень важно регулярно посещать врача.

По его словам, раз в полгода желательно проводить чекап здоровья, даже если вы хорошо себя чувствуете. При этом, если врач прописал препараты для контроля артериального давления, статины или другие, их нужно принимать "на постоянной основе – не меняйте самостоятельно дозировку или продолжительность приема". Самодеятельности здесь не место, подчеркивает специалист.

Прочищать сосуды" капельницами дважды в год - это миф. Сосуды нельзя промыть, как трубы. Их здоровье сохраняется ежедневным здоровым образом жизни, а не короткими курсами процедур - отметил медик.

Почему инсульт может возникать в молодом возрасте

"Причин может быть много, одна из важнейших в наше время – это стресс. Также способствуют развитию инсульта в молодом возрасте разрыв аневризм, артериальная гипертензия, врожденные пороки сердца, миксомы сердца, генетические мутации и т.д.", - рассказал врач.

Советы по профилактике и раннему выявлению угроз

"Опять же – нужно регулярно проходить чекапы и серьезно относиться к врачебным назначениям", - подчеркнул врач.

Он рассказал, что есть классические первые симптомы инсульта, которые легко запомнить с помощью украинского мнемонима МОЗОК:

«М» – речь стала неразборчивой;

«О» – лицо стало асимметричным;

«З» – головокружение;

«О» – глаза, зрение начинает «двоиться»;

«К» – конечность или же сразу обе ослабевают с одной стороны.

Присутствие хотя бы одного из симптомов – признак того, что пора вызывать скорую помощь, говорит врач.

