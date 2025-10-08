Ученые создали первый в мире точный анализ крови для выявления синдрома хронической усталости

Исследователи из Университета Восточной Англии и компании Oxford Biodynamics заявили о разработке первого в мире анализа крови, который может точно определять наличие синдрома хронической усталости (ME/CFS). Тест, выявляющий специфические изменения в структуре ДНК, показал точность до 98%, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Ведущий исследователь, профессор Дмитрий Пшежецкий из Медицинской школы Норвича Университета Восточной Англии (UEA), сказал: "ME/CFS - это серьезное и часто инвалидизирующее заболевание, которое характеризуется чрезвычайной усталостью, не проходящей после отдыха. Мы знаем, что некоторые пациенты сообщают, что их игнорируют или даже говорят, что их болезнь "все в их голове". Без окончательных тестов многие пациенты годами не имеют диагноза или получают неправильный диагноз".

Мы хотели выяснить, сможем ли мы разработать анализ крови для диагностики этого состояния - и нам это удалось. Наше открытие предлагает потенциал для простого и точного анализа крови, который поможет подтвердить диагноз, что может привести к более ранней поддержке и более эффективному лечению - добавил он.

Исследование

Ученые из Университета Восточной Англии (UEA) совместно с компанией Oxford Biodynamics (OBD) проанализировали, как именно меняется структура ДНК у людей с синдромом хронической усталости. Для исследования они использовали образцы крови 47 пациентов с этим диагнозом и 61 - образцов здоровых людей. В результате команда выявила характерную закономерность в ДНК, которая присуща только больным МЭ/CFS и отсутствует у здоровых людей. Именно это открытие позволило создать новый высокоточный тест.

Как указано в публикации журнала Journal of Translational Medicine, тест имеет 92% чувствительности - то есть в большинстве случаев правильно определяет наличие болезни, и 98% специфичности, что означает способность точно исключать ложные результаты у здоровых людей.

Пшежецкий добавил: "Это значительный шаг вперед, ведь впервые у нас есть простой анализ крови, который может достоверно идентифицировать ME/CFS - что потенциально может изменить то, как мы диагностируем и лечим это сложное заболевание".

Александр Акулитчев, главный научный сотрудник OBD, который финансировал и был соавтором исследования, сказал: "Синдром хронической усталости - это не генетическое заболевание, с которым рождается человек, поэтому использование "эпигенетических" маркеров EpiSwitch, которые могут меняться в течение жизни человека, в отличие от фиксированного генетического кода, было ключом к достижению такого высокого уровня точности".

Критика метода

Однако другие эксперты призвали к проведению дополнительных исследований для подтверждения этого вывода и к оценке теста среди большего количества пациентов.

Доктор Чарльз Шеперд, медицинский советник Ассоциации ME, сказал: "Эти результаты, полученные с использованием эпигенетического профилирования, кажутся важным шагом в поисках диагностического анализа крови".

Однако, как отмечают исследователи, диагностический анализ крови должен быть как высокочувствительным, так и специфическим для этого состояния. В этом случае нам нужно знать, присутствует ли аномалия постоянно на очень ранних стадиях ME/CFS, а также у людей с длительным заболеванием, которые имеют легкий или умеренный ME/CFS. Нам также нужно знать, что, помимо того, что эта аномалия отсутствует у здоровых людей контрольной группы, она также отсутствует при ряде других хронических воспалительных и аутоиммунных заболеваний, которые вызывают симптомы, подобные ME/CFS, и являются частью дифференциальной диагностики ME/CFS - добавил он.

Профессор Крис Понтинг, заведующий кафедрой медицинской биоинформатики Эдинбургского университета, заявил, что некоторые заявления исследовательской группы являются "преждевременными".

Он сказал: "Этот тест требует полной валидации в лучше разработанных и независимых исследованиях, прежде чем его будут рассматривать для клинического применения. Даже если тест будет валидирован, он будет дорогим, вероятно, (около) 1000 фунтов стерлингов".

