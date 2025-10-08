Вчені створили перший у світі точний аналіз крові для виявлення синдрому хронічної втоми

$41.320.03
48.170.10
ukenru
07:23 • 4390 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 11880 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 13067 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 14087 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 53725 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 54037 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 39378 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 40813 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 36895 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 70053 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.2м/с
88%
751мм
Популярнi новини
СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладівPhoto8 жовтня, 01:02 • 23955 перегляди
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 8 жовтня, 02:06 • 21284 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN8 жовтня, 02:56 • 24657 перегляди
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни04:41 • 16070 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 15814 перегляди
Публікації
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 16130 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 53728 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 39866 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 70054 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 79798 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кріштіану Роналду
Ліонель Мессі
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 6104 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 34843 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 38341 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 90119 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 85009 перегляди
Актуальне
Forbes
Tesla Model Y
Financial Times
Шахед-136
Leopard 2

Вчені створили перший у світі точний аналіз крові для виявлення синдрому хронічної втоми

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Вчені розробили перший у світі аналіз крові, що здатний точно визначати синдром хронічної втоми (ME/CFS) шляхом виявлення специфічних змін у структурі ДНК. Тест показав точність до 98% і може забезпечити ранню діагностику та ефективніше лікування.

Вчені створили перший у світі точний аналіз крові для виявлення синдрому хронічної втоми

Дослідники з Університету Східної Англії та компанії Oxford Biodynamics заявили про розробку першого у світі аналізу крові, який може точно визначати наявність синдрому хронічної втоми (ME/CFS). Тест, що виявляє специфічні зміни у структурі ДНК, показав точність до 98%, пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Провідний дослідник, професор Дмитро Пшежецький з Медичної школи Норвіча Університету Східної Англії (UEA), сказав: "ME/CFS – це серйозне та часто інвалідизуюче захворювання, яке характеризується надзвичайною втомою, яка не минає після відпочинку. Ми знаємо, що деякі пацієнти повідомляють, що їх ігнорують або навіть кажуть, що їхня хвороба "все в їхній голові". Без остаточних тестів багато пацієнтів роками не мають діагнозу або отримують неправильний діагноз".

Ми хотіли з’ясувати, чи зможемо розробити аналіз крові для діагностики цього стану - і нам це вдалося. Наше відкриття пропонує потенціал для простого та точного аналізу крові, який допоможе підтвердити діагноз, що може призвести до більш ранньої підтримки та ефективнішого лікування

- додав він.

Дослідження

Вчені з Університету Східної Англії (UEA) спільно з компанією Oxford Biodynamics (OBD) проаналізували, як саме змінюється структура ДНК у людей із синдромом хронічної втоми. Для дослідження вони використали зразки крові 47 пацієнтів із цим діагнозом та 61 - зразків здорових людей. У результаті команда виявила характерну закономірність у ДНК, яка притаманна лише хворим на МЕ/CFS і відсутня у здорових людей. Саме це відкриття дозволило створити новий високоточний тест.

Як зазначено у публікації журналу Journal of Translational Medicine, тест має 92% чутливості - тобто у більшості випадків правильно визначає наявність хвороби, і 98% специфічності, що означає здатність точно виключати помилкові результати у здорових людей.

Пшежецький додав: "Це значний крок вперед, адже вперше у нас є простий аналіз крові, який може достовірно ідентифікувати ME/CFS - що потенційно може змінити те, як ми діагностуємо та лікуємо це складне захворювання".

Олександр Акулітчев, головний науковий співробітник OBD, який фінансував і був співавтором дослідження, сказав: "Синдром хронічної втоми - це не генетичне захворювання, з яким народжується людина, тому використання "епігенетичних" маркерів EpiSwitch, які можуть змінюватися протягом життя людини, на відміну від фіксованого генетичного коду, було ключем до досягнення такого високого рівня точності".

Критика методу

Однак інші експерти закликали до проведення додаткових досліджень для підтвердження цього висновку та до оцінки тесту серед більшої кількості пацієнтів.

Доктор Чарльз Шеперд, медичний радник Асоціації ME, сказав: "Ці результати, отримані з використанням епігенетичного профілювання, здаються важливим кроком у пошуках діагностичного аналізу крові".

Однак, як зазначають дослідники, діагностичний аналіз крові має бути як високочутливим, так і специфічним для цього стану. У цьому випадку нам потрібно знати, чи аномалія постійно присутня на дуже ранніх стадіях ME/CFS, а також у людей із тривалим захворюванням, які мають легкий або помірний ME/CFS. Нам також потрібно знати, що, окрім того, що ця аномалія відсутня у здорових людей контрольної групи, вона також відсутня при низці інших хронічних запальних та аутоімунних захворювань, які викликають симптоми, подібні до ME/CFS, та є частиною диференціальної діагностики ME/CFS

- додав він.

Професор Кріс Понтінг, завідувач кафедри медичної біоінформатики Единбурзького університету, заявив, що деякі заяви дослідницької групи є "передчасними".

Він сказав: "Цей тест потребує повної валідації в краще розроблених та незалежних дослідженнях, перш ніж його розглядатимуть для клінічного застосування. Навіть якщо тест буде валідований, він буде дорогим, ймовірно, (близько) 1000 фунтів стерлінгів".

Іспанські вчені створили нановакцину, що відновлює мозок під час хвороби Альцгеймера07.10.25, 09:17 • 2638 переглядiв

Альона Уткіна

Здоров'яНовини СвітуТехнології