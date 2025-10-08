Вчені створили перший у світі точний аналіз крові для виявлення синдрому хронічної втоми

Дослідники з Університету Східної Англії та компанії Oxford Biodynamics заявили про розробку першого у світі аналізу крові, який може точно визначати наявність синдрому хронічної втоми (ME/CFS). Тест, що виявляє специфічні зміни у структурі ДНК, показав точність до 98%, пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Провідний дослідник, професор Дмитро Пшежецький з Медичної школи Норвіча Університету Східної Англії (UEA), сказав: "ME/CFS – це серйозне та часто інвалідизуюче захворювання, яке характеризується надзвичайною втомою, яка не минає після відпочинку. Ми знаємо, що деякі пацієнти повідомляють, що їх ігнорують або навіть кажуть, що їхня хвороба "все в їхній голові". Без остаточних тестів багато пацієнтів роками не мають діагнозу або отримують неправильний діагноз".

Ми хотіли з’ясувати, чи зможемо розробити аналіз крові для діагностики цього стану - і нам це вдалося. Наше відкриття пропонує потенціал для простого та точного аналізу крові, який допоможе підтвердити діагноз, що може призвести до більш ранньої підтримки та ефективнішого лікування - додав він.

Дослідження

Вчені з Університету Східної Англії (UEA) спільно з компанією Oxford Biodynamics (OBD) проаналізували, як саме змінюється структура ДНК у людей із синдромом хронічної втоми. Для дослідження вони використали зразки крові 47 пацієнтів із цим діагнозом та 61 - зразків здорових людей. У результаті команда виявила характерну закономірність у ДНК, яка притаманна лише хворим на МЕ/CFS і відсутня у здорових людей. Саме це відкриття дозволило створити новий високоточний тест.

Як зазначено у публікації журналу Journal of Translational Medicine, тест має 92% чутливості - тобто у більшості випадків правильно визначає наявність хвороби, і 98% специфічності, що означає здатність точно виключати помилкові результати у здорових людей.

Пшежецький додав: "Це значний крок вперед, адже вперше у нас є простий аналіз крові, який може достовірно ідентифікувати ME/CFS - що потенційно може змінити те, як ми діагностуємо та лікуємо це складне захворювання".

Олександр Акулітчев, головний науковий співробітник OBD, який фінансував і був співавтором дослідження, сказав: "Синдром хронічної втоми - це не генетичне захворювання, з яким народжується людина, тому використання "епігенетичних" маркерів EpiSwitch, які можуть змінюватися протягом життя людини, на відміну від фіксованого генетичного коду, було ключем до досягнення такого високого рівня точності".

Критика методу

Однак інші експерти закликали до проведення додаткових досліджень для підтвердження цього висновку та до оцінки тесту серед більшої кількості пацієнтів.

Доктор Чарльз Шеперд, медичний радник Асоціації ME, сказав: "Ці результати, отримані з використанням епігенетичного профілювання, здаються важливим кроком у пошуках діагностичного аналізу крові".

Однак, як зазначають дослідники, діагностичний аналіз крові має бути як високочутливим, так і специфічним для цього стану. У цьому випадку нам потрібно знати, чи аномалія постійно присутня на дуже ранніх стадіях ME/CFS, а також у людей із тривалим захворюванням, які мають легкий або помірний ME/CFS. Нам також потрібно знати, що, окрім того, що ця аномалія відсутня у здорових людей контрольної групи, вона також відсутня при низці інших хронічних запальних та аутоімунних захворювань, які викликають симптоми, подібні до ME/CFS, та є частиною диференціальної діагностики ME/CFS - додав він.

Професор Кріс Понтінг, завідувач кафедри медичної біоінформатики Единбурзького університету, заявив, що деякі заяви дослідницької групи є "передчасними".

Він сказав: "Цей тест потребує повної валідації в краще розроблених та незалежних дослідженнях, перш ніж його розглядатимуть для клінічного застосування. Навіть якщо тест буде валідований, він буде дорогим, ймовірно, (близько) 1000 фунтів стерлінгів".

Іспанські вчені створили нановакцину, що відновлює мозок під час хвороби Альцгеймера