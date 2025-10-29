$42.080.01
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби

Київ • УНН

 • 14109 перегляди

Кожна четверта людина віком від 25 років ризикує захворіти на інсульт, причому 62% випадків припадають на людей до 70 років. Завідувач інсультного відділення Odrex Павло Лебединець розповів про симптоми та профілактику цього захворювання.

Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби

Сьогодні, 29 жовтня, всесвітній День боротьби з інсультом. За даними Всесвітньої організації з дослідження інсультів, кожна четверта людина віком від 25 років ризикує захворіти на інсульт протягом життя. При цьому захворювання стає "молодшим": станом на 2019 рік понад 62% випадків припадали на людей до 70 років. Що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби, УНН розповів Павло Лебединець, завідувач інсультного відділення Медичного дому Odrex.

Що таке інсульт і чому він стає дедалі поширенішим

Інсульт - це гостре порушення мозкового кровообігу, що призводить до пошкодження тканин мозку. Найчастіше він виникає як ускладнення гіпертонії на тлі різкого підвищення артеріального тиску.

Існують два основні типи інсультів:

  • ішемічний інсульт виникає через закупорку судини, що живить мозок. Це може бути через утворення тромбу на місці (церебральний тромбоз, часто спричинений атеросклерозом) або через тромб, який перенесло кровоносними судинами з іншої частини тіла (церебральна емболія, частіше при фібриляції передсердь). Ішемічні інсульти становлять близько 85% усіх випадків;
    • геморагічний інсульт виникає при розриві ослабленої судини й витіканні крові в мозок, що створює тиск на тканини. Причиною можуть бути аневризми або артеріовенозні мальформації (АВМ).

      Аневризма- це розширення ослабленої судини, що при відсутності лікування може розірватися і спричинити кровотечу.

      За словами лікаря, інсульт може траплятися в будь-якому віці, але ризик підвищується після 55 років. Чоловіки частіше хворіють у молодому та середньому віці, тоді як у старшому віці більше жінок помирає від інсульту. Генетична схильність до гіпертонії, діабету та інших факторів ризику також підвищує ймовірність захворювання.

      Інсульт стає все поширенішим через  поширення безпосередньо самих факторів ризику, пов’язаних зі способом життя: високий кров’яний тиск, куріння, ожиріння, діабет, стрес і низька фізична активність.

      Всі вони сприяють розвитку атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань, які порушують кровопостачання мозку.

      Основні фактори ризику інсульту

      Серед таких, лікар назвав:

      • артеріальну гіпертензію та зазначив, що перенавантаження судин може спричиняти їхнє звуження або розрив з подальшим крововиливом або ішемією (припинення кровопостачання до певного органу);
        • гіперхолестеринемію - через надлишок холестерину утворюються атеросклеротичні бляшки, які звужують просвіт судин і ускладнюють або повністю блокують кровотік; 
          • цукровий діабет – за словами медика, підвищений рівень глюкози в крові негативно впливає на здоров’я судин – вони стають менш еластичними та більш схильними до утворення тромбів;
            • порушення роботи серця – так патології, каже лікар, можуть призводити до утворення згустків крові, які блокують артерії;
              • куріння, яке пошкоджує судини, підвищує тиск та сприяє згортанню крові;
                • депресія. Через хронічний стрес підвищується артеріальний тиск. 

                  Профілактичні заходи для збереження здоров’я судин

                  Додайте фізичну активність. Принаймні 100 хвилин на тиждень помірних занять - це може бути ходьба, плавання тощо достатньо для покращення кровообігу. І відмовтесь від куріння та алкоголю, які пошкоджують судини, підвищують тиск і рівень холестерину. Безпечної дози алкоголю не існує

                  - зауважив лікар.

                  Також він порадив дотримуватися здорового харчування, вказавши, що ідеальним варіантом є середземноморська дієта, яка складається здебільшого з овочів, фруктів, риби, м’яса птиці, цільнозернових продуктів, горіхів та рослинної олії.

                  "Сіль та цукор, тваринні жири варто обмежити", - наголосив Лебединець, додавши, що дуже важливо регулярно відвідувати лікаря.

                  За його словами раз на пів року бажано проводити чекап здоров’я, навіть якщо ви добре себе почуваєте. При цьому, якщо лікар прописав препарати для контролю артеріального тиску, статини або інші, їх потрібно приймати "на постійній основі – не змінюйте самостійно дозування або тривалість прийому". Самодіяльності тут не місце, наголошує фахівець.

                  Прочищати судини" крапельницями двічі на рік - це міф. Судини не можна промити, як труби. Їхнє здоров’я зберігається щоденним здоровим способом життя, а не короткими курсами процедур

                  - зауважив медик.

                  Чому інсульт може виникати у молодому віці

                  "Причин може буде багато, одна з найважливіших у наш час – це стрес. Також сприяють розвитку інсульту в молодому віці розрив аневризм, артеріальна гіпертензія, вроджені вади серця, міксоми серця, генетичні мутації тощо", - розповів лікар.

                  Поради щодо профілактики та раннього виявлення загроз

                  "Знову ж таки – потрібно регулярно проходьте чекапи та серйозно ставтесь до лікарських призначень", - наголосив лікар.

                  Він  розповів, що є класичні перші симптоми інсульту, які легко запам'ятати за допомогою українського мнемоніму МОЗОК: 

                  • «М» – мовлення стало нерозбірливим;
                    • «О» – обличчя стало асиметричним;
                      • «З» – запаморочення;
                        • «О» – очі, зір починає «двоїтися»;
                          • «К» – кінцівка або ж одразу обидві слабшають з одного боку. 

                            Присутність хоча б одного із симптомів ознака того, що час викликати швидку допомогу, каже лікар.

                            Альона Уткіна

