07:57 • 9720 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
07:50 • 16763 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
07:11 • 13317 перегляди
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
Ексклюзив
06:00 • 25028 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
05:49 • 13934 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 14144 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 18316 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31084 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29548 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29795 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Вчені наблизилися до лікування втрати пам’яті: що допомогло "омолодити" мозок

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Дослідники Вірджинського політехнічного інституту виявили, що погіршення пам'яті пов'язане з конкретними молекулярними процесами в мозку. Коригування цих процесів за допомогою технології редагування генів відновило пам'ять у літніх щурів.

Вчені наблизилися до лікування втрати пам’яті: що допомогло "омолодити" мозок

Втрата пам’яті може бути не просто ознакою старіння. Дослідники Вірджинського політехнічного інституту з’ясували, що погіршення пам’яті пов’язане з конкретними молекулярними процесами в мозку і їхнє коригування за допомогою технології редагування генів допомогло відновити пам’ять у літніх тварин. Це відкриття може стати кроком до нових методів лікування деменції та хвороби Альцгеймера, пише УНН із посиланням на Medical Xpress.

Деталі

Доцент Вірджинського політехнічного інституту Тімоті Джером разом з аспірантами провів два дослідження, у яких за допомогою технології редагування генів вивчав вікові зміни мозку та шляхи покращення пам’яті. Експерименти проводили на щурах.

Втрата пам’яті вражає понад третину людей старше 70 років, і це основний фактор ризику розвитку хвороби Альцгеймера. Ця робота показує, що погіршення пам’яті пов’язане зі специфічними молекулярними змінами, які можна цілеспрямовано вивчити. Якщо ми зможемо зрозуміти, що зумовлює це на молекулярному рівні, ми зможемо почати розуміти, що відбувається не так при деменції, і зрештою використовувати ці знання для розробки нових підходів до лікування

- сказав Джером, який також працює в Школі неврології.

У першому дослідженні, опублікованому в журналі Neuroscience, команда під його керівництвом вивчала систему молекулярного "мічення", що регулює поведінку білків у мозку. У нормі цей механізм допомагає нейронам обмінюватися сигналами та формувати спогади.

Науковці з’ясували, що з віком він порушується: у гіпокампі його рівень зростає, а в мигдалині - знижується. Коригуючи ці показники за допомогою технології CRISPR-dCas13, дослідники змогли суттєво покращити пам’ять у старших щурів.

Разом ці результати розкривають важливі функції поліубіквітинування K63 у процесі старіння мозку. В обох частинах коригування цього одного молекулярного процесу допомогло покращити пам’ять

- сказав Джером.

Реактивація гена, який підтримує пам'ять

Друге дослідження , опубліковане в журналі Brain Research Bulletin під керівництвом Джерома разом з докторантом Шеннон Кінкейд, було зосереджено на IGF2, гені фактора росту, який підтримує формування пам'яті. Зі старінням мозку активність IGF2 падає, оскільки ген хімічно пригнічується в гіпокампі.

IGF2 - це один із невеликої кількості генів у нашій ДНК, який імпринтований, тобто експресується лише з однієї батьківської копії. Коли ця єдина копія починає зменшуватися з віком, ви втрачаєте її корисні властивості

- сказав Джером.

Науковці з’ясували, що приглушення гена спричиняє метилювання ДНК - природний механізм, коли на гені накопичуються хімічні "мітки", які блокують його активність.

За допомогою технології CRISPR-dCas9 дослідники змогли видалити ці мітки й знову активувати ген, що призвело до помітного покращення пам’яті у старших щурів.

По суті, ми знову ввімкнули ген. Коли ми це зробили, старші тварини показали набагато кращі результати. Тварини середнього віку, які ще не мали проблем з пам’яттю, не постраждали, а це говорить нам про те, що час має значення. Ви повинні втрутитися, коли щось починає йти не так

- сказав Джером.

Разом ці два дослідження показують, що на старіння мозку, ймовірно, впливають численні молекулярні системи.

Ми схильні розглядати одну молекулу за раз, але реальність така, що багато речей відбувається одночасно. Якщо ми хочемо зрозуміти, чому пам’ять погіршується з віком або чому в нас розвивається хвороба Альцгеймера, нам потрібно подивитися на ширшу картину

- сказав він.

Альона Уткіна

