Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 00:17 • 8972 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 14662 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 29376 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 28639 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29266 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30 • 38305 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 29477 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 53150 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 46273 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про визнання росії спонсором тероризму23 жовтня, 22:49
Правоохоронці затримали 9 осіб, які продавали "трофейну" зброю в Україні: вилучили гранатомети й автоматиPhoto23 жовтня, 23:15
Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила24 жовтня, 00:39
Німеччина прагне убезпечити дочірні компанії "Роснефті" від санкцій США - Reuters01:38
"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці 02:49
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
06:00 • 6840 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п'ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56
Компанія з "російським слідом" досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 40539 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Гітанас Науседа
Чак Шумер
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Білий дім
Державний кордон України
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31
Кім Кардаш'ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію

Київ • УНН

 • 6834 перегляди

28-річна американка Лінн Шазін потрапила до лікарні з анемією, спричиненою надмірним вживанням матча-лате. Лікар пояснив, що матча може діяти як "захоплювач заліза", перешкоджаючи його засвоєнню організмом.

Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію

Вживання напоїв на основі матчі, порошку з зеленого чаю, останнім стало популярним трендом останніх часів. Проте у 28-річної американки Лінн Шазін це захоплення стало шляхом до лікарняного ліжка через викликану цим напоєм анемію. Редакція УНН вирішила розібратись - як матча може зашкодити та чи є в неї корисні властивості, розповідаємо в матеріалі УНН.

Як матча привела до лікарні

Видання Newsweek пише, що 28-річна Лінн Шазін дізналася про матчу у травні 2025 року, і цей зелений напій швидко став одним із її улюблених ласощів. Жінка не лише насолоджувалася землистою солодкістю матчі, але й любила те, що він багатий на антиоксиданти, може сприяти здоров'ю серця та містить менше кофеїну, ніж кава.

Шазін з Меріленду сказала, що матча незабаром стала її щотижневим ритуалом. Жінка пила матчу-лате двічі на тиждень, оскільки їй це дуже подобалося.

Спостереження за своїм здоров'ям за допомогою онлайн-трекерів та додатків не є чимось новим для Шазін, оскільки вона пройшла через те, що вона описує як "цілісну подорож до сяйва здоров'я". Вона сказала, що завжди пильно стежить за своїм самопочуттям, тому в липні вона зрозуміла, що щось не так, коли постійно відчувала себе виснаженою.

У мене була підвищена втома, свербіж, і мені часто було холодно. Я завжди відстежувала показники свого здоров'я у своєму планувальнику здоров'я, тому щойно в мене спостерігалося посилення цих симптомів, я знала, що час для подальшого обстеження

- сказала Шазін.

Шазін пішла на прийом до свого лікаря, щоб здати аналіз крові, і результати були шокуючими.

Через свою любов до матчу, Шазін стала страждати сильною анемією. Це був стан, з яким вона вже стикалася, але матча ще більше його погіршила.

"Незважаючи на попередні курси залізних інфузій, мені досі призначали таблетки заліза з вітаміном С", – продовжила Шазін.

Солодко і смачно: топ рецептів тістечок з чаєм матча08.09.25, 18:08 • 3889 переглядiв

Анемія у США

Анемія – це захворювання крові, яке призводить до низького рівня здорових еритроцитів, які переносять кисень по всьому організму. За даними клініки Клівленда, втома є найпомітнішим симптомом анемії. Також під час цього захворювання відчувається біль у грудях, запаморочення, часті інфекції, головний біль, задишку та прискорене серцебиття.

Newsweek пише, що анемія вважається поширеним захворюванням, і приблизно 3 мільйони людей у ​​США живуть з нею. У деяких випадках вона може бути спадковою, або певні типи анемії, такі як залізодефіцитна анемія, набуваються через спосіб життя.

Доктор Парт Бхавсар, сертифікований сімейний лікар, розповів, що матча може діяти як "захоплювач заліза", який запобігає потраплянню заліза в кров. Вплив може бути особливо значним, коли матча вживається у великих кількостях або під час їжі.

Більше матчі, споживаної ближче до їжі, призводить до меншого засвоєння заліза. Найпростіший спосіб виправити це — насолоджуватися матчею між прийомами їжі. Ви також можете поєднувати багаті на залізо рослинні продукти з вітаміном С, що може збільшити засвоєння та певною мірою протидіяти негативному впливу матчі

- продовжила Бхавсар.

Після того, як у липні рівень заліза в неї так значно знизився, Шазін сказала, що з того часу не пила матчу, а тепер воліє пити чай. Вона прагне дати своєму організму "час на одужання", і вона вже почувається набагато краще.

"Мій рівень енергії відновлюється, і свербіж значно зменшився", — додала вона.

Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дня13.10.25, 16:30 • 90239 переглядiв

Реакція соціальних мереж

Після цього випадку Шазін поділилася відео в TikTok, де показала вплив її "ери одержимості матчею". Кліп, на якому видно, як у неї беруть кров у лікарні, став вірусним, зібравши понад 6,2 мільйона переглядів та понад 309 000 лайків у TikTok.

Шазін, звичайно, не очікувала, що її випробування приверне стільки уваги в Інтернеті, але заявила, що рада, що може допомогти підвищувати обізнаність. Вона не хоче повністю відштовхувати людей від матчі, а просто нагадувати їм, що це не зовсім безпечно.

Хоча матча погіршила мою анемію, я хотіла б нагадати своїм анемічним дівчаткам, що вони все ще можуть насолоджуватися матчею, якщо робити це з обережністю

- заявила жінка.

Тисячі користувачів соціальних мереж поділилися своїми думками в коментарях. Загалом було залишено чотири тисячі відгуків на цю ситуацію. Ось деякі з них:

  • «Зачекайте, мені тільки почала подобатися матча»
    • «Занадто багато чогось не є добре»
      • «Знову ж таки, те, що я не естетика охайної дівчини, врятувало мені життя»

        Користь і шкода матчі: пояснення гастроентеролога

        Гастроентеролог Медичного дому Odrex Павло Андрющенко пояснив журналісту УНН, що матча діє значно сильніше ніж звичайний чай через специфічні особливості цього листка.

        Матча - це порошок із зеленого чаю, у якому зберігаються всі речовини з листка, тому вона діє сильніше, ніж звичайний чай

        - пояснив Андрющенко.

        Гастроентеролог пояснив, що матча є корисною у помірній кількості. При цьому вона менш шкідлива, ніж кава.

        У помірній кількості матчa може бути корисною: вона містить антиоксиданти, які захищають клітини від ушкодження, допомагає підтримувати ясність думок і легкий тонус без різкого підйому тиску, як від кави

        - зазначив Андрющенко.

        Він також додав, що оптимально споживати одну порцію матча на день (приблизно ½-1 чайна ложка порошку).

        Пити її краще вранці або до обіду, не натщесерце, можна змішувати з безлактозним або альтернативним молоком

        - зазначив гастроентеролог.

        Андрющенко також попередив, що надмірна кількість (2-3 порції й більше) може викликати безсоння, серцебиття, дратівливість, нудоту або дискомфорт у шлунку у деяких людей.

        Також цей напій, за словами Андрющенка, не рекомендується при вагітності, під час грудного вигодовування, людям із хворобами печінки, анемією чи підвищеною чутливістю до кофеїну.

        Якщо є симптоми диспепсії або печія, краще не пити її натщесерце

        - додав фахівець.

        Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26.07.25, 16:43 • 224438 переглядiв

        Павло Зінченко

        СуспільствоЗдоров'яПублікації
