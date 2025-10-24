Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию

Употребление напитков на основе матчи, порошка из зеленого чая, в последнее время стало популярным трендом. Однако у 28-летней американки Линн Шазин это увлечение стало путем к больничной койке из-за вызванной этим напитком анемии. Редакция УНН решила разобраться - как матча может навредить и есть ли у нее полезные свойства, рассказываем в материале УНН.

Как матча привела в больницу

Издание Newsweek пишет, что 28-летняя Линн Шазин узнала о матче в мае 2025 года, и этот зеленый напиток быстро стал одним из ее любимых лакомств. Женщина не только наслаждалась землистой сладостью матчи, но и любила то, что он богат антиоксидантами, может способствовать здоровью сердца и содержит меньше кофеина, чем кофе.

Шазин из Мэриленда сказала, что матча вскоре стала ее еженедельным ритуалом. Женщина пила матча-латте дважды в неделю, так как ей это очень нравилось.

Наблюдение за своим здоровьем с помощью онлайн-трекеров и приложений не является чем-то новым для Шазин, поскольку она прошла через то, что она описывает как "целостное путешествие к сиянию здоровья". Она сказала, что всегда пристально следит за своим самочувствием, поэтому в июле она поняла, что что-то не так, когда постоянно чувствовала себя истощенной.

У меня была повышенная усталость, зуд, и мне часто было холодно. Я всегда отслеживала показатели своего здоровья в своем планировщике здоровья, поэтому как только у меня наблюдалось усиление этих симптомов, я знала, что время для дальнейшего обследования - сказала Шазин.

Шазин пошла на прием к своему врачу, чтобы сдать анализ крови, и результаты были шокирующими.

Из-за своей любви к матче, Шазин стала страдать сильной анемией. Это было состояние, с которым она уже сталкивалась, но матча еще больше его усугубила.

"Несмотря на предыдущие курсы железных инфузий, мне до сих пор назначали таблетки железа с витамином С", – продолжила Шазин.

Анемия в США

Анемия – это заболевание крови, которое приводит к низкому уровню здоровых эритроцитов, переносящих кислород по всему организму. По данным клиники Кливленда, усталость является самым заметным симптомом анемии. Также во время этого заболевания ощущается боль в груди, головокружение, частые инфекции, головная боль, одышка и учащенное сердцебиение.

Newsweek пишет, что анемия считается распространенным заболеванием, и примерно 3 миллиона человек в США живут с ней. В некоторых случаях она может быть наследственной, или определенные типы анемии, такие как железодефицитная анемия, приобретаются из-за образа жизни.

Доктор Парт Бхавсар, сертифицированный семейный врач, рассказал, что матча может действовать как "захватчик железа", который предотвращает попадание железа в кровь. Влияние может быть особенно значительным, когда матча употребляется в больших количествах или во время еды.

Больше матчи, потребляемой ближе к еде, приводит к меньшему усвоению железа. Самый простой способ исправить это — наслаждаться матчей между приемами пищи. Вы также можете сочетать богатые железом растительные продукты с витамином С, что может увеличить усвоение и в определенной степени противодействовать негативному влиянию матчи - продолжила Бхавсар.

После того, как в июле уровень железа у нее так значительно снизился, Шазин сказала, что с тех пор не пила матчу, а теперь предпочитает пить чай. Она стремится дать своему организму "время на выздоровление", и она уже чувствует себя намного лучше.

"Мой уровень энергии восстанавливается, и зуд значительно уменьшился", — добавила она.

Реакция социальных сетей

После этого случая Шазин поделилась видео в TikTok, где показала влияние ее "эры одержимости матчей". Клип, на котором видно, как у нее берут кровь в больнице, стал вирусным, собрав более 6,2 миллиона просмотров и более 309 000 лайков в TikTok.

Шазин, конечно, не ожидала, что ее испытание привлечет столько внимания в Интернете, но заявила, что рада, что может помочь повышать осведомленность. Она не хочет полностью отталкивать людей от матчи, а просто напоминать им, что это не совсем безопасно.

Хотя матча усугубила мою анемию, я хотела бы напомнить своим анемичным девочкам, что они все еще могут наслаждаться матчей, если делать это с осторожностью - заявила женщина.

Тысячи пользователей социальных сетей поделились своими мнениями в комментариях. В общей сложности было оставлено четыре тысячи отзывов на эту ситуацию. Вот некоторые из них:

«Подождите, мне только начала нравиться матча»

«Слишком много чего-то не есть хорошо»

«Опять же, то, что я не эстетика опрятной девушки, спасло мне жизнь»

Польза и вред матчи: объяснение гастроэнтеролога

Гастроэнтеролог Медицинского дома Odrex Павел Андрющенко объяснил журналисту УНН, что матча действует значительно сильнее, чем обычный чай из-за специфических особенностей этого листа.

Матча - это порошок из зеленого чая, в котором сохраняются все вещества из листа, поэтому она действует сильнее, чем обычный чай - объяснил Андрющенко.

Гастроэнтеролог объяснил, что матча полезна в умеренном количестве. При этом она менее вредна, чем кофе.

В умеренном количестве матча может быть полезна: она содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения, помогает поддерживать ясность мыслей и легкий тонус без резкого подъема давления, как от кофе - отметил Андрющенко.

Он также добавил, что оптимально потреблять одну порцию матча в день (примерно ½-1 чайная ложка порошка).

Пить ее лучше утром или до обеда, не натощак, можно смешивать с безлактозным или альтернативным молоком - отметил гастроэнтеролог.

Андрющенко также предупредил, что чрезмерное количество (2-3 порции и более) может вызвать бессонницу, сердцебиение, раздражительность, тошноту или дискомфорт в желудке у некоторых людей.

Также этот напиток, по словам Андрющенко, не рекомендуется при беременности, во время грудного вскармливания, людям с болезнями печени, анемией или повышенной чувствительностью к кофеину.

Если есть симптомы диспепсии или изжога, лучше не пить ее натощак - добавил специалист.

