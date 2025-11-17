В Европе каждая четвертая девушка имеет проблемы с психикой: ВОЗ о психическом здоровье молодежи

В Европе количество детей и подростков, страдающих от проблем с психическим здоровьем, за последние 15 лет увеличилось на треть. Нехватка профессиональной поддержки и социально-экономические трудности — среди ключевых аспектов проблемы, подытоживает анализ ВОЗ, передают Euronews и УНН.

В странах Европы растет доля детей и подростков, имеющих психические расстройства. Согласно анализу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый седьмой европеец в возрасте до 20 лет страдает от расстройства психического здоровья, что на треть больше за последние 15 лет.

По данным исследования, девочки страдают непропорционально больше: каждая четвертая девочка в возрасте от 15 до 19 лет признается, что имеет проблемы с психическим здоровьем.

Возможные факторы, влияющие на углубление уровня кризиса психического здоровья среди представителей молодого поколения континента:

социальная изоляция;

пандемия COVID-19;

социально-экономическая нестабильность

геополитические конфликты.

Подростки на датской территории Фарерских островов, вместе с Исландией и Данией, имеют самый высокий уровень психического благополучия, тогда как подростки в Украине, на Кипре и в Польше – среди самых низких. - говорится в отчете ВОЗ.

Эксперты в сфере здравоохранения также предупреждают о нехватке профессиональной поддержки.

В отчете ВОЗ отмечается, что по всему блоку доступ к профессиональной поддержке психического здоровья остается проблемой. Около четверти европейских стран не имеют общественных служб психического здоровья для молодежи, а каждая пятая не имеет специальной политики в сфере психического здоровья.

Этот отчет является сигналом тревоги - предупредил доктор Жоао Бреда, работающий над вопросами безопасности пациентов и качества медицинского обслуживания в ВОЗ.

Отмечается, что новый отчет является первым, в котором были всесторонне собраны данные о психическом здоровье детей и подростков в Европейском регионе ВОЗ, который охватывает 53 страны Европы и Центральной Азии.

В итоге подчеркивается насущная потребность в надлежащем личном уходе:

"Особенно в то время, когда молодые люди все чаще обращаются к чат-ботам с искусственным интеллектом (ИИ), таким как ChatGPT, для эмоциональной поддержки, что иногда приводит к трагедии", - говорится в материале отчета.

ВОЗ призвала страны принять меры для укрепления психического здоровья молодежи, включая инвестирование в услуги психического здоровья для более эффективного реагирования на потребности детей и молодежи.

