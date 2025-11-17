У Європі кожна четверта дівчина має проблеми з психікою: ВООЗ про психічне здоров'я молоді

У Європі кількість дітей та підлітків, які страждають від проблем з психічним здоров'ям, за останні 15 років збільшилась на третину. Брак професійної підтримки та соціально-економічні труднощі - серед ключових аспектів проблеми, підсумовує аналіз ВООЗ, передають Euronews та УНН.

Деталі

У країнах Європи зростає частка дітей та підлітків, які мають психічні розлади. Згідно з аналізом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожен сьомий європеєць віком до 20 років страждає від розладу психічного здоров'я, що на третину більше за останні 15 років.

За даними дослідження, дівчата страждають непропорційно більше: кожна четверта дівчина у віці від 15 до 19 років зізнається, що має проблеми з психічним здоров'ям.

Можливі фактори, які впливають на поглиблення рівня кризи психічного здоров'я серед представників молодого покоління континенту:

соціальна ізоляція;

пандемія COVID-19;

соціально-економічна нестабільність

геополітичні конфлікти.

Підлітки на данській території Фарерських островів, разом з Ісландією та Данією, мають найвищий рівень психічного благополуччя, тоді як підлітки в Україні, на Кіпрі та в Польщі – серед найнижчих. - ідеться у звіті ВООЗ.

Експерти у сфері охорони здоров'я також попереджають про брак професійної підтримки.

У звіті ВООЗ наголошується, що по всьому блоку доступ до професійної підтримки психічного здоров'я залишається проблемою. Близько чверті європейських країн не мають громадських служб психічного здоров'я для молоді, а кожна п'ята не має спеціальної політики у сфері психічного здоров'я.

Цей звіт є сигналом тривоги - попередив доктор Жоао Бреда, який працює над питаннями безпеки пацієнтів та якості медичного обслуговування у ВООЗ.

Зазначається, що новий звіт є першим, у якому було всебічно зібрані дані про психічне здоров'я дітей та підлітків у Європейському регіоні ВООЗ, який охоплює 53 країни Європи та Центральної Азії.

У підсумку підкреслюється нагальна потреба в належному особистому догляді:

"Особливо в той час, коли молоді люди все частіше звертаються до чат-ботів зі штучним інтелектом (ШІ), таких як ChatGPT, для емоційної підтримки, що іноді призводить до трагедії", - ідеться у матеріалі звіту.

ВООЗ закликала країни вжити заходів для зміцнення психічного здоров'я молоді, включаючи інвестування в послуги психічного здоров'я для ефективнішого реагування на потреби дітей та молоді.

