Ексклюзив
14:33 • 788 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 3124 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8804 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12779 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15166 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36327 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 24018 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 18997 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21266 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16409 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
У Європі кожна четверта дівчина має проблеми з психікою: ВООЗ про психічне здоров'я молоді

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Кількість дітей та підлітків з психічними розладами в Європі зросла на третину за останні 15 років, згідно з аналізом ВООЗ. Кожна четверта дівчина віком 15-19 років повідомляє про проблеми з психічним здоров'ям.

У Європі кожна четверта дівчина має проблеми з психікою: ВООЗ про психічне здоров'я молоді

У Європі кількість дітей та підлітків, які страждають від проблем з психічним здоров'ям, за останні 15 років збільшилась на третину. Брак професійної підтримки та соціально-економічні труднощі - серед ключових аспектів проблеми, підсумовує аналіз ВООЗ, передають Euronews та УНН.

Деталі

У країнах Європи зростає частка дітей та підлітків, які мають психічні розлади. Згідно з аналізом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожен сьомий європеєць віком до 20 років страждає від розладу психічного здоров'я, що на третину більше за останні 15 років.

За даними дослідження, дівчата страждають непропорційно більше: кожна четверта дівчина у віці від 15 до 19 років зізнається, що має проблеми з психічним здоров'ям.

Можливі фактори, які впливають на поглиблення рівня кризи психічного здоров'я серед представників молодого покоління континенту:

  • соціальна ізоляція;
    • пандемія COVID-19;
      • соціально-економічна нестабільність
        • геополітичні конфлікти.

          Підлітки на данській території Фарерських островів, разом з Ісландією та Данією, мають найвищий рівень психічного благополуччя, тоді як підлітки в Україні, на Кіпрі та в Польщі – серед найнижчих.

          - ідеться у звіті ВООЗ.

          Експерти у сфері охорони здоров'я також попереджають про брак професійної підтримки.

          Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання19.09.25, 15:05 • 82996 переглядiв

          У звіті ВООЗ наголошується, що по всьому блоку доступ до професійної підтримки психічного здоров'я залишається проблемою. Близько чверті європейських країн не мають громадських служб психічного здоров'я для молоді, а кожна п'ята не має спеціальної політики у сфері психічного здоров'я.

          Цей звіт є сигналом тривоги

          - попередив доктор Жоао Бреда, який працює над питаннями безпеки пацієнтів та якості медичного обслуговування у ВООЗ.

          Зазначається, що новий звіт є першим, у якому було всебічно зібрані дані про психічне здоров'я дітей та підлітків у Європейському регіоні ВООЗ, який охоплює 53 країни Європи та Центральної Азії.

          У підсумку підкреслюється нагальна потреба в належному особистому догляді:

          "Особливо в той час, коли молоді люди все частіше звертаються до чат-ботів зі штучним інтелектом (ШІ), таких як ChatGPT, для емоційної підтримки, що іноді призводить до трагедії", - ідеться у матеріалі звіту. 

          ВООЗ закликала країни вжити заходів для зміцнення психічного здоров'я молоді, включаючи інвестування в послуги психічного здоров'я для ефективнішого реагування на потреби дітей та молоді.

          Нагадаємо

          Початок дорослого життя часто здається часом необмежених можливостей. Однак, молодь часто стикається з відчуттям тривожності за своє майбутнє.

          Психотерапевтка кризових та перехідних періодів життя Оксана Коллінз розповіла УНН про те, чому криза 20-ти здається такою складною.  

          Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему19.09.25, 09:26 • 79443 перегляди

          Ігор Тележніков

          СуспільствоЗдоров'я
