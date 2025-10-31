Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на Хэллоуин

Ко Дню Хэллоуина мы собрали самые атмосферные мультфильмы, полные загадок, юмора и легкого страха. Эти истории о семье, дружбе и принятии помогут создать праздничное настроение и погрузиться в мир волшебных, но немного пугающих приключений.

Коралина

2009 год. Жанр: анимационный фильм, теневая фантазия/детская хоррор-фантастика. Страна производства: США. Режиссер: Генри Селик.

Эта поучительная история напоминает нам о том, как важно ценить своих родных, понимать их чувства и заботиться друг о друге.

В центре сюжета — девочка по имени Коралина, которая поссорилась с родителями и втайне мечтает о другой, идеальной семье. Ее желание вдруг сбывается: Коралина оказывается в загадочном мире, где ее "новые" родители выглядят как живые куклы. Они обещают ей беззаботную, счастливую жизнь, но в обмен просят сделать страшную вещь: заменить свои глаза на черные пуговицы...

Труп невесты

2005 год. Жанр: анимационный, фэнтези, романтический хоррор. Страна: США/

Великобритания. Режиссеры: Тим Бертон и Майк Джонсон.

Этот удивительный мультфильм о жизни после смерти завораживает зрителя своей мистической атмосферой и глубоким смыслом. Главные герои, Виктор и Виктория, готовятся к свадьбе, однако их планы разрушает неожиданное событие.

Во время репетиции брачного обета в лесу, Виктор, не подозревая ничего плохого, случайно делает предложение... трупу невесты. Пробужденная от вечного сна, загадочная покойница воспринимает его слова всерьез и забирает юношу в мир мертвых, где его ждут удивительные приключения и непростые испытания любви и судьбы.

Коко

2017 год. Жанр: анимационный, семейный, музыкальный, фэнтези. Страна: США. Режиссеры: Ли Анкрич (Lee Unkrich) и Эдриан Молина (Adrian Molina).

Сюжет этого трогательного мультфильма разворачивается вокруг мексиканского праздника Дня мертвых, который имеет глубокие традиции и даже повлиял на современное празднование Хэллоуина. 12-летний Мигель мечтает стать музыкантом, ведь его талант и любовь к музыке поражают всех.

Однако семья мальчика строго запрещает ему даже прикасаться к инструментам, потому что когда-то именно музыка разъединила их предков: прапрадед Мигеля оставил семью ради сцены.

Пытаясь осуществить свою мечту, Мигель случайно оказывается в мире мертвых. Там он отправляется в удивительное путешествие, чтобы найти своего кумира Эрнесто де ла Круса и раскрыть правду о собственной семье, любви и истинном призвании.

Кошмар перед Рождеством

1993 год. Жанр: анимационный, фэнтези, мюзикл, семейный, темный юмор. Страна: США. Режиссер: Генри Селик (Henry Selick). Продюсер/автор идеи: Тим Бертон (Tim Burton).

События этого мультфильма происходят в городке Хэллоуин, где жители ежегодно готовятся к своему любимому празднику, придумывая все новые и новые способы напугать людей.

Главный герой — Джек Скеллингтон, самый уважаемый житель города, который устал от однообразия страхов и темноты. Однажды он случайно попадает в волшебный город Рождества, где царят свет, радость и тепло. Вдохновленный увиденным, Джек решает объединить два абсолютно противоположных праздника — Хэллоуин и Рождество, создав что-то новое и необычное.

Семейка Аддамс

2019 год. Жанр: анимационный, комедия, семейный. Страна: США. Режиссеры: Конрад Вернон (Conrad Vernon) и Грег Тирнан (Greg Tiernan).

В этой обновленной истории снова появляются все любимые герои, но теперь их ждут новые приключения в незнакомом городке. Семейка Аддамс поселяется в своем чудаковатом доме и продолжает жить так, как привыкла.

Несмотря на свою своеобразность, Уэнсдей посещает местную школу, где одноклассники избегают ее из-за необычного поведения. Она уже привыкла к одиночеству, но спокойная жизнь семьи внезапно нарушается известной телеведущей Марго Нидлер. Женщина считает, что странные новые соседи портят идеальный вид ее городка, и начинает делать все возможное, чтобы избавиться от Аддамсов.

