Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на Гелловін

Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
Ексклюзив
10:56 • 11344 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 8614 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 15493 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 22476 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 13440 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23413 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
07:20 • 21859 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 24279 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
31 жовтня, 05:58 • 21094 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
Командири рф страчують солдатів, які відмовляються воювати в Україні – розслідування "Верстки"31 жовтня, 02:35 • 34405 перегляди
Під володимиром у рф атакований дронами один із найбільших енерговузлів регіону – OSINT-аналіз ASTRA31 жовтня, 02:45 • 22648 перегляди
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto06:24 • 30032 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику08:39 • 24913 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 17078 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08 • 392 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56 • 11345 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 10025 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 17122 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 63954 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 1542 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 24600 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 57070 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 61622 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 83869 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на Гелловін

Київ • УНН

 • 10029 перегляди

До Дня Гелловіну зібрано найатмосферніші мультфільми, сповнені загадок, гумору й легкого страху. Ці історії про родину, дружбу та прийняття допоможуть створити святковий настрій.

Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на Гелловін

До Дня Гелловіну ми зібрали найатмосферніші мультфільми, сповнені загадок, гумору й легкого страху. Ці історії про родину, дружбу та прийняття допоможуть створити святковий настрій і зануритися у світ чарівних, але трохи лячних пригод.

Кароліна

2009 рік. Жанр: анімаційний фільм, тіньова фантазія/дитяча хорор‑фантастика. Країна виробництва: США. Режисер: Henry Selick.

Ця повчальна історія нагадує нам про те, як важливо цінувати своїх рідних, розуміти їхні почуття й турбуватися одне про одного.

У центрі сюжету — дівчинка на ім’я Кораліна, яка посварилася з батьками й потай мріє про іншу, ідеальну родину. Її бажання раптом здійснюється: Кораліна опиняється в загадковому світі, де її "нові" батьки виглядають як живі ляльки. Вони обіцяють їй безтурботне, щасливе життя, але в обмін просять зробити страшну річ: замінити свої очі на чорні ґудзики...

Труп нареченої

2005 рік. Жанр: анімаційний, фентезі, романтичний горор. Країна: США/
Велика Британія. Режисери: Тім Бертон та Майк Джонсон.

Цей дивовижний мультфільм про життя після смерті зачаровує глядача своєю містичною атмосферою та глибоким змістом. Головні герої, Віктор і Вікторія, готуються до весілля, однак їхні плани руйнує несподівана подія.

Під час репетиції шлюбної обіцянки у лісі, Віктор не підозрюючи нічого лихого, випадково робить пропозицію... трупу нареченої. Пробуджена від вічного сну, загадкова небіжка сприймає його слова всерйоз і забирає юнака у світ мертвих, де на нього чекають дивовижні пригоди та непрості випробування кохання й долі.

В Україні закликають накласти санкції на мультфільм "Маша і Ведмідь" через зв’язки з рф16.10.25, 22:58 • 15544 перегляди

Коко

2017 рік. Жанр: анімаційний, сімейний, музичний, фентезі. Країна: США. Режисери: Лі Анкрич (Lee Unkrich) та Едріан Моліна (Adrian Molina).

Сюжет цього зворушливого мультфільму розгортається навколо мексиканського свята Дня мертвих, яке має глибокі традиції та навіть вплинуло на сучасне святкування Гелловіну.12-річний Мігель мріє стати музикантом, адже його талант і любов до музики вражають усіх.

Проте сім’я хлопчика суворо забороняє йому навіть торкатися інструментів, бо колись саме музика роз’єднала їхніх предків: прапрадід Мігеля залишив родину заради сцени.

Намагаючись здійснити свою мрію, Мігель випадково опиняється у світі мертвих. Там він вирушає у дивовижну подорож, щоб знайти свого кумира Ернесто де ла Круса й розкрити правду про власну сім’ю, любов і справжнє покликання.

Жах перед Різдвом

1993 рік. Жанр: анімаційний, фентезі, мюзикл, сімейний, темний гумор. Країна: СШАРежисер: Генрі Селік (Henry Selick). Продюсер/автор ідеї: Тім Бертон (Tim Burton).

Події цього мультфільму відбуваються у містечку Гелловін, де мешканці щороку готуються до свого улюбленого свята, вигадуючи все нові й нові способи налякати людей.

Головний герой — Джек Скеллінгтон, найшанованіший житель міста, який втомився від одноманітності страхів і темряви. Одного дня він випадково потрапляє до чарівного міста Різдва, де панують світло, радість і тепло. Натхненний побаченим, Джек вирішує поєднати два абсолютно протилежні свята — Гелловін і Різдво, створивши щось нове та незвичайне.ере

Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 02.10.25, 16:33 • 68851 перегляд

Родина Адамсів 

2019 рік. Жанр: анімаційний, комедія, сімейнийКраїна: СШАРежисери: Конрад Вернон (Conrad Vernon) та Грег Тірнан (Greg Tiernan).

У цій оновленій історії знову з’являються всі улюблені герої, але тепер їх чекають нові пригоди у незнайомому містечку. Родина Адамсів оселяється у своєму дивакуватому будинку та продовжує жити так, як звикла.

Попри свою своєрідність, Венсдей відвідує місцеву школу, де однокласники уникають її через незвичну поведінку. Вона вже звикла до самотності, але спокійне життя родини раптово порушує відома телеведуча Марго Нідлер. Жінка вважає, що дивні нові сусіди псують ідеальний вигляд її містечка, і починає робити все можливе, щоб позбутися Адамсів.

Нагадаємо

УНН пропонує добірку з п'яти фільмів жахів до Гелловіна, серед яких "Пила X", "Бугімен", "Прокляті", "Гелловін" та "Темні жнива". Ці стрічки обіцяють містичні пригоди та моторошні події, що ідеально підходять для перегляду з друзями. 

Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28.10.25, 09:39 • 60414 переглядiв

Лілія Подоляк

