Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на Гелловін

До Дня Гелловіну ми зібрали найатмосферніші мультфільми, сповнені загадок, гумору й легкого страху. Ці історії про родину, дружбу та прийняття допоможуть створити святковий настрій і зануритися у світ чарівних, але трохи лячних пригод.

Кароліна

2009 рік. Жанр: анімаційний фільм, тіньова фантазія/дитяча хорор‑фантастика. Країна виробництва: США. Режисер: Henry Selick.

Ця повчальна історія нагадує нам про те, як важливо цінувати своїх рідних, розуміти їхні почуття й турбуватися одне про одного.

У центрі сюжету — дівчинка на ім’я Кораліна, яка посварилася з батьками й потай мріє про іншу, ідеальну родину. Її бажання раптом здійснюється: Кораліна опиняється в загадковому світі, де її "нові" батьки виглядають як живі ляльки. Вони обіцяють їй безтурботне, щасливе життя, але в обмін просять зробити страшну річ: замінити свої очі на чорні ґудзики...

Труп нареченої

2005 рік. Жанр: анімаційний, фентезі, романтичний горор. Країна: США/

Велика Британія. Режисери: Тім Бертон та Майк Джонсон.

Цей дивовижний мультфільм про життя після смерті зачаровує глядача своєю містичною атмосферою та глибоким змістом. Головні герої, Віктор і Вікторія, готуються до весілля, однак їхні плани руйнує несподівана подія.

Під час репетиції шлюбної обіцянки у лісі, Віктор не підозрюючи нічого лихого, випадково робить пропозицію... трупу нареченої. Пробуджена від вічного сну, загадкова небіжка сприймає його слова всерйоз і забирає юнака у світ мертвих, де на нього чекають дивовижні пригоди та непрості випробування кохання й долі.

Коко

2017 рік. Жанр: анімаційний, сімейний, музичний, фентезі. Країна: США. Режисери: Лі Анкрич (Lee Unkrich) та Едріан Моліна (Adrian Molina).

Сюжет цього зворушливого мультфільму розгортається навколо мексиканського свята Дня мертвих, яке має глибокі традиції та навіть вплинуло на сучасне святкування Гелловіну.12-річний Мігель мріє стати музикантом, адже його талант і любов до музики вражають усіх.

Проте сім’я хлопчика суворо забороняє йому навіть торкатися інструментів, бо колись саме музика роз’єднала їхніх предків: прапрадід Мігеля залишив родину заради сцени.

Намагаючись здійснити свою мрію, Мігель випадково опиняється у світі мертвих. Там він вирушає у дивовижну подорож, щоб знайти свого кумира Ернесто де ла Круса й розкрити правду про власну сім’ю, любов і справжнє покликання.

Жах перед Різдвом

1993 рік. Жанр: анімаційний, фентезі, мюзикл, сімейний, темний гумор. Країна: СШАРежисер: Генрі Селік (Henry Selick). Продюсер/автор ідеї: Тім Бертон (Tim Burton).

Події цього мультфільму відбуваються у містечку Гелловін, де мешканці щороку готуються до свого улюбленого свята, вигадуючи все нові й нові способи налякати людей.

Головний герой — Джек Скеллінгтон, найшанованіший житель міста, який втомився від одноманітності страхів і темряви. Одного дня він випадково потрапляє до чарівного міста Різдва, де панують світло, радість і тепло. Натхненний побаченим, Джек вирішує поєднати два абсолютно протилежні свята — Гелловін і Різдво, створивши щось нове та незвичайне.ере

Родина Адамсів

2019 рік. Жанр: анімаційний, комедія, сімейнийКраїна: СШАРежисери: Конрад Вернон (Conrad Vernon) та Грег Тірнан (Greg Tiernan).

У цій оновленій історії знову з’являються всі улюблені герої, але тепер їх чекають нові пригоди у незнайомому містечку. Родина Адамсів оселяється у своєму дивакуватому будинку та продовжує жити так, як звикла.

Попри свою своєрідність, Венсдей відвідує місцеву школу, де однокласники уникають її через незвичну поведінку. Вона вже звикла до самотності, але спокійне життя родини раптово порушує відома телеведуча Марго Нідлер. Жінка вважає, що дивні нові сусіди псують ідеальний вигляд її містечка, і починає робити все можливе, щоб позбутися Адамсів.

