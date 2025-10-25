П’ять фільмів на Гелловін, які змусять здригнутися від жаху

Наближається Гелловін - час, коли містика і страх стають частиною нашого настрою. Саме у цей період хочеться зануритися у світ моторошних пригод або навпаки надихнутися містичними історіями. УНН пропонує неймовірну добірку фільмів, які можна подивитися в колі друзів.

Пила X (Saw X) 2023

Джон Крамер, витончений садист і маніяк, дізнається про смертельну пухлину мозку, що стрімко наближає його кінець. У розпачі він чує від знайомого про норвезького лікаря, який нібито винайшов унікальний метод лікування безнадійних хворих. Зацікавлений і сповнений надії, Крамер вирушає до Мексики, де у покинутому селі діє таємна клініка. Проте, розкривши обман і зрозумівши, що став жертвою аферистів, він вирішує жорстоко покарати тих, хто наживається на чужому болю та надії на спасіння.

• Жанр: детективи, драми, кримінал, трилери, жахи;

• Країна: CША, Мексика, Канада;

• Режисер: Кевін Ґротерт;

• Актори: Тобін Белл, Шоуні Сміт, Сінневе Макоді Лунд, Стівен Бренд, Джошуа Окамото.

Буґімен (The Boogeyman) 2023

У родині головної героїні сталася страшна трагедія — після смерті матері дівчата залишилися самі з батьком Віллом, який занурився у власний розпач і не може підтримати доньок. Молодша сестра починає чути дивні звуки в домі й переконана, що там живе монстр. Старша, Седі, спершу не вірить її словам, однак згодом і сама стикається з моторошними подіями. Коли вона розповідає про це батькові, той списує все на дитячі страхи. Тепер Седі доводиться самій протистояти жахливій істоті, аби врятувати сестру і повернути спокій у дім.

• Жанр: детективи, трилери, жахи;

• Країна: США, Канада;

• Режисер: Роб Севідж;

• Актори: Софі Тетчер, Кріс Мессіна, Вів'єн Лайра Блер, Девід Дастмалчіан, Марін Айрленд, Меддісон Ху, Медді Ніколс, Хан Сото.

Прокляті (The Cursed) 2021

Група ірландських поселенців вступає у кривавий конфлікт із циганами. Землевласник Шеймус Лоран наказує винищити цілу громаду, а перед смертю одна з циганок проклинає його землю, накладаючи страшне закляття. Незабаром після різанини місцеві діти починають бачити кошмари. Під час гри на полі вони знаходять срібні зуби, зроблені, за переказами, з тридцяти монет Іуди. Один хлопчик вставляє їх у рот і перетворюється на людину-вовка, кусаючи сина Шеймуса, Едварда. Тієї ж ночі хлопець зникає, а село охоплює жах — прокляття оживає, і новий перевертень починає полювання, залишаючи після себе лише кров і страх.

• Жанр: детективи, драми, трилери, жахи, фентезі;

• Країна: Велика Британія;

• Режисер: Шон Елліс;

• Актори: Бойд Голбрук, Келлі Райллі, Алістер Петрі, Роксана Дюран, Найджел Беттс, Стюарт Боуман.

Гелловін (Halloween) 2018

Майкл Маєрс, одержимий кельтським демоном Самайном, вчинив криваву різанину в ніч Гелловіна та був ув’язнений у психіатричній клініці. Лорі Строуд, якій тоді вдалося вижити, з роками створила сім’ю, але жахливі спогади не дають їй спокою. Вона боїться, що зло повернеться, особливо заради доньки Карен і онуки Елісон. Кошмар стає реальністю — Маєрс тікає з лікарні напередодні Хелловіна. Поліція марно намагається його зупинити, а він знову вдягає маску і береться за ніж. Лорі вирішує не тікати, а прийняти бій, аби раз і назавжди покінчити з монстром, який переслідував її все життя.

• Жанр: трилери, жахи;

• Країна: США;

• Режисер: Девід Гордон Грін;

• Актори: Джемі Лі Кертіс, Джуді Ґрір, Джеймс Джуд Кортні, Нік Касл, Халук Більгінер, Уілл Паттон, Джефферсон Холл.

Темні жнива (Dark Harvest) 2023

Щороку в ніч на Гелловін у кукурудзяному полі неподалік маленького містечка прокидається Зубастий Джек, який намагається дістатися до церкви, поки озброєні молоді люди намагаються його зупинити. 1963 року старшокласник Річі мріє стати героєм, убивши монстра, як колись його старший брат, і вночі, попри застереження батьків, вирушає на полювання. Проте події розгортаються зовсім не так, як він очікував.

• Жанр: жахи;

• Країна: США;

• Режисери: Девід Слейд;

• Актори: Кейсі Лайкс, Емірі Крачфілд, Дастін Сейтамер, Алехандро Акара, Езра Баззінгтон, Джеремі Девіс, Елізабет Різер, Люк Кірбі, Аутрі Остін, Меган Бест.