Пять фильмов на Хэллоуин, которые заставят содрогнуться от ужаса

Приближается Хэллоуин — время, когда мистика и страх становятся частью нашего настроения. Именно в этот период хочется окунуться в мир жутких приключений или, наоборот, вдохновиться мистическими историями. УНН предлагает невероятную подборку фильмов, которые можно посмотреть в кругу друзей.

Пила X (Saw X) 2023

Джон Крамер, изощренный садист и маньяк, узнает о смертельной опухоли мозга, стремительно приближающей его конец. В отчаянии он слышит от знакомого о норвежском враче, который якобы изобрел уникальный метод лечения безнадежных больных. Заинтересованный и полный надежды, Крамер отправляется в Мексику, где в заброшенной деревне действует тайная клиника. Однако, раскрыв обман и поняв, что стал жертвой аферистов, он решает жестоко наказать тех, кто наживается на чужой боли и надежде на спасение.

• Жанр: детективы, драмы, криминал, триллеры, ужасы;

• Страна: США, Мексика, Канада;

• Режиссер: Кевин Гротерт;

• Актеры: Тобин Белл, Шоуни Смит, Синневе Макоди Лунд, Стивен Брэнд, Джошуа Окамото.

Бугимен (The Boogeyman) 2023

В семье главной героини произошла страшная трагедия — после смерти матери девушки остались одни с отцом Уиллом, который погрузился в собственное отчаяние и не может поддержать дочерей. Младшая сестра начинает слышать странные звуки в доме и убеждена, что там живет монстр. Старшая, Сэди, сначала не верит ее словам, однако впоследствии и сама сталкивается с жуткими событиями. Когда она рассказывает об этом отцу, тот списывает все на детские страхи. Теперь Сэди приходится самой противостоять ужасному существу, чтобы спасти сестру и вернуть покой в дом.

• Жанр: детективы, триллеры, ужасы;

• Страна: США, Канада;

• Режиссер: Роб Сэвидж;

• Актеры: Софи Тэтчер, Крис Мессина, Вивьен Лайра Блэр, Дэвид Дастмалчиан, Марин Айрленд, Мэддисон Ху, Мэдди Николс, Хан Сото.

Проклятые (The Cursed) 2021

Группа ирландских поселенцев вступает в кровавый конфликт с цыганами. Землевладелец Шеймус Лоран приказывает истребить целую общину, а перед смертью одна из цыганок проклинает его землю, накладывая страшное заклятие. Вскоре после резни местные дети начинают видеть кошмары. Во время игры на поле они находят серебряные зубы, сделанные, по преданию, из тридцати монет Иуды. Один мальчик вставляет их в рот и превращается в человека-волка, кусая сына Шеймуса, Эдварда. Той же ночью парень исчезает, а деревню охватывает ужас — проклятие оживает, и новый оборотень начинает охоту, оставляя после себя лишь кровь и страх.

• Жанр: детективы, драмы, триллеры, ужасы, фэнтези;

• Страна: Великобритания;

• Режиссер: Шон Эллис;

• Актеры: Бойд Холбрук, Келли Райлли, Алистер Петри, Роксана Дюран, Найджел Беттс, Стюарт Боуман.

Хэллоуин (Halloween) 2018

Майкл Майерс, одержимый кельтским демоном Самайном, совершил кровавую резню в ночь Хэллоуина и был заключен в психиатрическую клинику. Лори Строуд, которой тогда удалось выжить, с годами создала семью, но ужасные воспоминания не дают ей покоя. Она боится, что зло вернется, особенно ради дочери Карен и внучки Элисон. Кошмар становится реальностью — Майерс сбегает из больницы накануне Хэллоуина. Полиция тщетно пытается его остановить, а он снова надевает маску и берется за нож. Лори решает не бежать, а принять бой, чтобы раз и навсегда покончить с монстром, который преследовал ее всю жизнь.

• Жанр: триллеры, ужасы;

• Страна: США;

• Режиссер: Дэвид Гордон Грин;

• Актеры: Джейми Ли Кертис, Джуди Грир, Джеймс Джуд Кортни, Ник Касл, Халук Бильгинер, Уилл Паттон, Джефферсон Холл.

Темные жнива (Dark Harvest) 2023

Каждый год в ночь на Хэллоуин в кукурузном поле недалеко от маленького городка просыпается Зубастый Джек, который пытается добраться до церкви, пока вооруженные молодые люди пытаются его остановить. В 1963 году старшеклассник Ричи мечтает стать героем, убив монстра, как когда-то его старший брат, и ночью, несмотря на предостережения родителей, отправляется на охоту. Однако события разворачиваются совсем не так, как он ожидал.

• Жанр: ужасы;

• Страна: США;

• Режиссеры: Дэвид Слэйд;

• Актеры: Кейси Лайкс, Эмири Крачфилд, Дастин Сейтамер, Алехандро Акара, Эзра Баззингтон, Джереми Дэвис, Элизабет Ризер, Люк Кирби, Аутри Остин, Меган Бест.