Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати

Гелловін - свято, яке дає можливість проявити креативність у декоруванні дому. Навіть якщо бюджет обмежений, створити атмосферу свята можна швидко та ефектно. УНН зібрав добірку ідей щодо того, як бюджетно прикрасити всі основні зони дому: від вітальні до кухні.

Вхід та фасад

Перше, що бачать гості - це двері. Декорувати їх можна без великих витрат: один із простих варіантів - вінок. Для його виготовлення підійдуть гілки дерев, нитки, шматочки тканини або паперу, які легко скрутити в круглу форму. Додатково можна приклеїти невеликі гарбузи, шишки, ялинкові прикраси або моторошні елементи, наприклад, очі, вирізані з картону. Написи "Happy Halloween" або "Beware" можна зробити самостійно і закріпити над дверима або на склі.

Якщо є можливість, на підвіконня або поруч із дверима поставте LED-свічки або маленькі ліхтарі. Світло відразу додасть атмосферності й створить ефект загадковості. Навіть проста гірлянда з теплим жовтим або помаранчевим світлом, яку можна знайти в магазинах по типу "Епіцентра", "Метро", "Аврори" за 100-200 гривень, створить святковий настрій. Для додаткового ефекту можна повісити на двері або поруч із входом тканинних привидів, вирізаних зі старих простирадл, просто зав’язавши вузли, відділивши таким чином голову від тулуба.

Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечора

Вітальня

Вітальня зазвичай є центром святкування. Тут можна створити комплексний декор зі святковим освітленням на тематичними деталями.

Головний елемент - гарбуз. Він може бути як реальним, так і декоративним. Вартість гарбуза на ринку або у супермаркеті стартує від 50 гривень, що робить його доступним навіть при обмеженому бюджеті. Всередину краще вставити LED-свічки або маленькі лампочки. Для безпеки краще обрати варіанти на батарейках.

Ще один ефективний елемент - павутина. Вату або нитки можна розтягнути по кутах кімнати, на меблях та люстрах, створюючи ефект занедбаності. Також готову "павутину" можна придбати у відділі декору за 30-50 грн/упаковка: вони є як в білих, так і в чорних кольорах. Маленькі павуки з пластика або зроблені самостійно з чорного паперу чи фольги додадуть вашій павутині реалістичності.

Декорування меблів і полиць також додасть ефектності. Можна використати старі коробки у якості скриньок відьми, а невеликі баночки, у яких можна розлити воду із додаванням рослинної олїї та барвників - як "зілля". Червоний харчовий барвник можна застосувати для створення ефекту "крові" на баночках. Для освітлення можна використати гірлянди, сховавши їх за скляними банками чи вазами, що створить ефект світіння "зсередини".

Стеля та стіни

З чорного картону або щільного паперу можна вирізати кажанів, привидів або моторошні очі та підвісити їх на нитках. Важливо розмістити їх на різній висоті - це створить об’єм і динаміку. Для ефекту "павутиння" можна натягнути нитки від люстри до стін або по кутах кімнати.

Якщо є старі фотографії або рамки, їх можна прикрасити тим же "павутинням" і чорними наліпками, наприклад, кажанами. Такі дрібниці не потребують великих витрат, але додають святкового настрою.

Кухня та їдальня

На столи поставте маленькі гарбузи або декоративні свічки. Старі баночки з харчовими барвниками або желе можуть виконувати роль "кривавих зілль". Паперові або картонні прикраси, наприклад, "страшні етикетки", можна приклеїти на баночки з крупами, створивши атмосферу "чаклунської лабораторії".

Також ефективним є текстиль. Старі серветки, простирадла або скатертини можна забарвити в помаранчевий, чорний або червоний колір, або прикрасити аплікаціями у вигляді павуків, гарбузів та кажанів. Для дітей і гостей можна зробити маленькі "сюрпризи" в тематичних мішечках – наприклад, желейні цукерки у вигляді зубів, червяків тощо.

Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнім

Додаткові деталі та ефекти

Музика та запахи значно підсилюють атмосферу: для цього можна запустити легку моторошну музику або звуки природи- вітер, грім, крик сови чи волонів. Запахи кориці, карамелі та гарбуза також додатуть містичності.

Світлові ефекти - це ще один бюджетний хід. Гірлянди, настільні лампи з кольоровими абажурами або світлодіодні смужки створять відчуття магії і не зроблять дірку у бюджеті.

Якщо є діти, можна залучити їх у процес виготовлення декору. Це не лише економія, але й цікаве проведення часу. Вони можуть вирізати фігурки, розфарбовувати гарбузи, робити паперові гірлянди. Також можна використовувати старі іграшки, зокрема кукли - перетворити їх на "моторошних друзів" свята.

Тож бюджетне прикрашання дому до Геловіну цілком реальне. Основні витрати - це 1–2 гарбуза, LED-лампи або свічки, нитки, вата, чорний картон і фарби. Використовуючи фантазію і підручні матеріали, можна створити атмосферу свята в будь-якій кімнаті. Навіть невеликий декор підніме святковий настрій.

5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу свята