$42.070.07
48.970.21
ukenru
Ексклюзив
07:39 • 866 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 4774 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 4704 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 43891 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 67778 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 81763 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 64904 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 66521 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 42639 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 44507 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.3м/с
70%
741мм
Популярнi новини
На російському сахаліні вибухнула ТЕС: частина острова поринула у темрявуVideo27 жовтня, 22:15 • 8822 перегляди
Чернігів зазнав атаки: у центрі міста зафіксовано падіння шахеда27 жовтня, 22:37 • 12821 перегляди
"Імітація мирних намірів": в РНБО дали оцінку заяві лаврова про готовність путіна завершити війну на основі концепції США27 жовтня, 23:01 • 7340 перегляди
Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті28 жовтня, 01:38 • 14613 перегляди
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США03:15 • 11405 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto07:00 • 4776 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 54019 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 55418 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 81763 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 103665 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Віктор Орбан
Віталій Кличко
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Покровськ
Європа
Реклама
УНН Lite
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Ексклюзив
07:39 • 868 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 29030 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 63203 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 76612 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 80170 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Шахед-136

Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати

Київ • УНН

 • 884 перегляди

Дізнайтеся, як бюджетно прикрасити дім до Гелловіну, використовуючи підручні матеріали та креативні ідеї. Створіть святкову атмосферу в кожній кімнаті, від входу до кухні, з мінімальними витратами.

Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати

Гелловін - свято, яке дає можливість проявити креативність у декоруванні дому. Навіть якщо бюджет обмежений, створити атмосферу свята можна швидко та ефектно. УНН зібрав добірку ідей щодо того, як бюджетно прикрасити всі основні зони дому: від вітальні до кухні.

Вхід та фасад

Перше, що бачать гості - це двері. Декорувати їх можна без великих витрат: один із простих варіантів - вінок. Для його виготовлення підійдуть гілки дерев, нитки, шматочки тканини або паперу, які легко скрутити в круглу форму. Додатково можна приклеїти невеликі гарбузи, шишки, ялинкові прикраси або моторошні елементи, наприклад, очі, вирізані з картону. Написи "Happy Halloween" або "Beware" можна зробити самостійно і закріпити над дверима або на склі.

Якщо є можливість, на підвіконня або поруч із дверима поставте LED-свічки або маленькі ліхтарі. Світло відразу додасть атмосферності й створить ефект загадковості. Навіть проста гірлянда з теплим жовтим або помаранчевим світлом, яку можна знайти в магазинах по типу "Епіцентра", "Метро", "Аврори" за 100-200 гривень, створить святковий настрій. Для додаткового ефекту можна повісити на двері або поруч із входом тканинних привидів, вирізаних зі старих простирадл, просто зав’язавши вузли, відділивши таким чином голову від тулуба.

Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечора23.10.25, 17:10 • 65459 переглядiв

Вітальня

Вітальня зазвичай є центром святкування. Тут можна створити комплексний декор зі святковим освітленням на тематичними деталями.

Головний елемент - гарбуз. Він може бути як реальним, так і декоративним. Вартість гарбуза на ринку або у супермаркеті стартує від 50 гривень, що робить його доступним навіть при обмеженому бюджеті. Всередину краще вставити LED-свічки або маленькі лампочки. Для безпеки краще обрати варіанти на батарейках.

Ще один ефективний елемент - павутина. Вату або нитки можна розтягнути по кутах кімнати, на меблях та люстрах, створюючи ефект занедбаності. Також готову "павутину" можна придбати у відділі декору за 30-50 грн/упаковка: вони є як в білих, так і в чорних кольорах. Маленькі павуки з пластика або зроблені самостійно з чорного паперу чи фольги додадуть вашій павутині реалістичності.

Декорування меблів і полиць також додасть ефектності. Можна використати старі коробки у якості скриньок відьми, а невеликі баночки, у яких можна розлити воду із додаванням рослинної олїї та барвників - як "зілля". Червоний харчовий барвник можна застосувати для створення ефекту "крові" на баночках. Для освітлення можна використати гірлянди, сховавши їх за скляними банками чи вазами, що створить ефект світіння "зсередини".

Стеля та стіни

З чорного картону або щільного паперу можна вирізати кажанів, привидів або моторошні очі та підвісити їх на нитках. Важливо розмістити їх на різній висоті - це створить об’єм і динаміку. Для ефекту "павутиння" можна натягнути нитки від люстри до стін або по кутах кімнати.

Якщо є старі фотографії або рамки, їх можна прикрасити тим же "павутинням" і чорними наліпками, наприклад, кажанами. Такі дрібниці не потребують великих витрат, але додають святкового настрою.

Кухня та їдальня

На столи поставте маленькі гарбузи або декоративні свічки. Старі баночки з харчовими барвниками або желе можуть виконувати роль "кривавих зілль". Паперові або картонні прикраси, наприклад, "страшні етикетки", можна приклеїти на баночки з крупами, створивши атмосферу "чаклунської лабораторії".

Також ефективним є текстиль. Старі серветки, простирадла або скатертини можна забарвити в помаранчевий, чорний або червоний колір, або прикрасити аплікаціями у вигляді павуків, гарбузів та кажанів. Для дітей і гостей можна зробити маленькі "сюрпризи" в тематичних мішечках – наприклад, желейні цукерки у вигляді зубів, червяків тощо.

Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнім21.10.25, 10:50 • 73686 переглядiв

Додаткові деталі та ефекти

Музика та запахи значно підсилюють атмосферу: для цього можна запустити легку моторошну музику або звуки природи- вітер, грім, крик сови чи волонів. Запахи кориці, карамелі та гарбуза також додатуть містичності.

Світлові ефекти - це ще один бюджетний хід. Гірлянди, настільні лампи з кольоровими абажурами або світлодіодні смужки створять відчуття магії і не зроблять дірку у бюджеті.

Якщо є діти, можна залучити їх у процес виготовлення декору. Це не лише економія, але й цікаве проведення часу. Вони можуть вирізати фігурки, розфарбовувати гарбузи, робити паперові гірлянди. Також можна використовувати старі іграшки, зокрема кукли - перетворити їх на "моторошних друзів" свята.

Тож бюджетне прикрашання дому до Геловіну цілком реальне. Основні витрати - це 1–2 гарбуза, LED-лампи або свічки, нитки, вата, чорний картон і фарби. Використовуючи фантазію і підручні матеріали, можна створити атмосферу свята в будь-якій кімнаті. Навіть невеликий декор підніме святковий настрій.

5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу свята27.10.25, 18:54 • 54023 перегляди

Альона Уткіна

КультураУНН LiteЛайфхаки