$42.070.07
48.970.21
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 2726 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 10214 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 11805 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 9884 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 45860 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 68911 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 84144 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 65201 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 66863 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 42780 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.8м/с
66%
741мм
Популярные новости
"Имитация мирных намерений": в СНБО дали оценку заявлению лаврова о готовности путина завершить войну на основе концепции США27 октября, 23:01 • 10782 просмотра
Провокации беларуси с контрабандными воздушными шарами над Литвой: появилась реакция Евросовета27 октября, 23:30 • 9326 просмотра
Поражение ВСУ дамбы белгородского водохранилища: в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации28 октября, 00:03 • 7494 просмотра
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште28 октября, 01:38 • 16823 просмотра
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США03:15 • 13631 просмотра
публикации
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 10214 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto07:00 • 11806 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 55797 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 57265 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 84145 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 2138 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 10212 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 30084 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 64159 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 77546 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Пистолет
Фокс Ньюс

Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты

Киев • УНН

 • 10226 просмотра

Узнайте, как бюджетно украсить дом к Хэллоуину, используя подручные материалы и креативные идеи. Создайте праздничную атмосферу в каждой комнате, от входа до кухни, с минимальными затратами.

Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты

Хэллоуин — праздник, который дает возможность проявить креативность в декорировании дома. Даже если бюджет ограничен, создать атмосферу праздника можно быстро и эффектно. УНН собрал подборку идей о том, как бюджетно украсить все основные зоны дома: от гостиной до кухни.

Вход и фасад

Первое, что видят гости — это дверь. Декорировать ее можно без больших затрат: один из простых вариантов — венок. Для его изготовления подойдут ветки деревьев, нитки, кусочки ткани или бумаги, которые легко скрутить в круглую форму. Дополнительно можно приклеить небольшие тыквы, шишки, елочные украшения или жуткие элементы, например, глаза, вырезанные из картона. Надписи "Happy Halloween" или "Beware" можно сделать самостоятельно и закрепить над дверью или на стекле.

Если есть возможность, на подоконник или рядом с дверью поставьте LED-свечи или маленькие фонари. Свет сразу добавит атмосферности и создаст эффект загадочности. Даже простая гирлянда с теплым желтым или оранжевым светом, которую можно найти в магазинах типа "Эпицентра", "Метро", "Авроры" за 100-200 гривен, создаст праздничное настроение. Для дополнительного эффекта можно повесить на дверь или рядом со входом тканевых призраков, вырезанных из старых простыней, просто завязав узлы, отделив таким образом голову от туловища.

Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечера23.10.25, 17:10 • 65468 просмотров

Гостиная

Гостиная обычно является центром празднования. Здесь можно создать комплексный декор с праздничным освещением и тематическими деталями.

Главный элемент — тыква. Она может быть как реальной, так и декоративной. Стоимость тыквы на рынке или в супермаркете стартует от 50 гривен, что делает ее доступной даже при ограниченном бюджете. Внутрь лучше вставить LED-свечи или маленькие лампочки. Для безопасности лучше выбрать варианты на батарейках.

Еще один эффективный элемент — паутина. Вату или нитки можно растянуть по углам комнаты, на мебели и люстрах, создавая эффект заброшенности. Также готовую "паутину" можно приобрести в отделе декора за 30-50 грн/упаковка: они есть как в белых, так и в черных цветах. Маленькие пауки из пластика или сделанные самостоятельно из черной бумаги или фольги добавят вашей паутине реалистичности.

Декорирование мебели и полок также добавит эффектности. Можно использовать старые коробки в качестве сундуков ведьмы, а небольшие баночки, в которых можно разлить воду с добавлением растительного масла и красителей — как "зелье". Красный пищевой краситель можно применить для создания эффекта "крови" на баночках. Для освещения можно использовать гирлянды, спрятав их за стеклянными банками или вазами, что создаст эффект свечения "изнутри".

Потолок и стены

Из черного картона или плотной бумаги можно вырезать летучих мышей, призраков или жуткие глаза и подвесить их на нитках. Важно разместить их на разной высоте — это создаст объем и динамику. Для эффекта "паутины" можно натянуть нитки от люстры до стен или по углам комнаты.

Если есть старые фотографии или рамки, их можно украсить той же "паутиной" и черными наклейками, например, летучими мышами. Такие мелочи не требуют больших затрат, но добавляют праздничного настроения.

Кухня и столовая

На столы поставьте маленькие тыквы или декоративные свечи. Старые баночки с пищевыми красителями или желе могут выполнять роль "кровавых зелий". Бумажные или картонные украшения, например, "страшные этикетки", можно приклеить на баночки с крупами, создав атмосферу "колдовской лаборатории".

Также эффективен текстиль. Старые салфетки, простыни или скатерти можно окрасить в оранжевый, черный или красный цвет, или украсить аппликациями в виде пауков, тыкв и летучих мышей. Для детей и гостей можно сделать маленькие "сюрпризы" в тематических мешочках – например, желейные конфеты в виде зубов, червяков и т.д.

Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемым21.10.25, 10:50 • 73686 просмотров

Дополнительные детали и эффекты

Музыка и запахи значительно усиливают атмосферу: для этого можно запустить легкую жуткую музыку или звуки природы — ветер, гром, крик совы или волков. Запахи корицы, карамели и тыквы также добавят мистичности.

Световые эффекты — это еще один бюджетный ход. Гирлянды, настольные лампы с цветными абажурами или светодиодные полоски создадут ощущение магии и не сделают дыру в бюджете.

Если есть дети, можно привлечь их в процесс изготовления декора. Это не только экономия, но и интересное времяпрепровождение. Они могут вырезать фигурки, раскрашивать тыквы, делать бумажные гирлянды. Также можно использовать старые игрушки, в частности куклы — превратить их в "жутких друзей" праздника.

Так что бюджетное украшение дома к Хэллоуину вполне реально. Основные затраты — это 1–2 тыквы, LED-лампы или свечи, нитки, вата, черный картон и краски. Используя фантазию и подручные материалы, можно создать атмосферу праздника в любой комнате. Даже небольшой декор поднимет праздничное настроение.

5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздника27.10.25, 18:54 • 55801 просмотр

Алена Уткина

КультураУНН LiteЛайфхакипубликации