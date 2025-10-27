5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздника
Киев • УНН
УНН предлагает пять рецептов алкогольных коктейлей для Хэллоуина: от тыквенного до шоколадного, идеальных для вечеринки с друзьями. Приготовьте их дома, чтобы добавить атмосферности празднованию.
Хэллоуин становится особенно атмосферным, когда в доме пахнет пряными, горячими пуншами. УНН подготовил подборку из пяти классических алкогольных коктейлей, которые легко приготовить дома: от тыквенного до шоколадного - идеально для вечеринки с друзьями и близкими.
Классический тыквенный пунш
Ингредиенты (на 4 порции):
- тыквенное пюре – 200 гр;
- апельсиновый сок – 400 мл;
- темный ром или бурбон – 120 мл;
- корица – 1 ч.л.;
- мускатный орех – 0,25 ч.л.;
- мед или сахар – по вкусу;
- апельсиновые дольки и палочки корицы для украшения.
Способ приготовления
В кастрюле смешайте тыквенное пюре с апельсиновым соком и специями. Нагрейте на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не станет горячей, но не кипятите. Добавьте ром или бурбон и мед/сахар по вкусу. Разлейте по чашкам, украсьте апельсиновыми дольками и палочками корицы.
"Кровавый" пунш
Ингредиенты (на 4 порции):
- гранатовый сок – 300 мл;
- апельсиновый сок – 200 мл;
- темный ром или коньяк – 100 мл;
- свежие ягоды (малина или клюква) – горсть;
- апельсиновые дольки – 2 шт;
- лед – по желанию.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешайте гранатовый и апельсиновый сок. Добавьте ром или коньяк и ягоды. Если хотите холодный вариант - добавьте лед. Разлейте по стаканам, украсьте апельсиновыми дольками.
Яблочный горячий пунш с ромом
Ингредиенты (на 4 порции):
- яблочный сок – 500 мл;
- темный ром – 100 мл;
- корица – 2 палочки;
- гвоздика – 4 шт;
- нарезанное яблоко – 1 шт;
- мед – по вкусу.
Способ приготовления
Налейте яблочный сок в кастрюлю, добавьте палочки корицы, гвоздику и кусочки яблока. Нагрейте на среднем огне 5–7 минут, не доводя до кипения. Добавьте ром и мед. Разлейте по чашкам, можно украсить кусочком яблока и палочкой корицы.
Темный шоколадный коктейль с виски
Ингредиенты (на 2 порции):
- горячий шоколад – 300 мл;
- виски – 60 мл;
- кайенский перец – щепотка (по желанию);
- взбитые сливки – 2 ст.л;
- шоколадная стружка – для украшения.
Способ приготовления
Приготовьте горячий шоколад. Добавьте виски и щепотку кайенского перца. Перелейте в чашки, сверху добавьте взбитые сливки и шоколадную стружку.
Горячий имбирно-апельсиновый пунш с бренди
Ингредиенты (на 4 порции):
- апельсиновый сок – 400 мл;
- бренди – 100 мл;
- натертый имбирь – 1 ч.л;
- корица – 2 палочки;
- гвоздика – 4 шт;
- апельсиновые дольки – для украшения.
Способ приготовления
Налейте апельсиновый сок в кастрюлю, добавьте имбирь, корицу и гвоздику. Нагрейте 5–7 минут на среднем огне. Снимите с огня, добавьте бренди. Разлейте по чашкам и украсьте апельсиновыми дольками.
