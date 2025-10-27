5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздника

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
14:34 • 13884 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 19588 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 32178 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 28191 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 33192 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 38138 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 40949 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36594 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34524 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28300 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.9м/с
73%
740мм
Популярные новости
США требуют от Венгрии отказаться от российской нефти и призывают Китай давить на рф - посол США при НАТО27 октября, 09:19 • 8936 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 46689 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 35160 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 23002 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 19877 просмотра
публикации
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto16:54 • 5584 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 20184 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 32184 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 92638 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 114237 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Папа Лев XIV
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Франция
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 23285 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 35460 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 46989 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 62553 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 84506 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Еврофайтер Тайфун
Lockheed Martin F-35 Lightning II

5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздника

Киев • УНН

 • 5602 просмотра

УНН предлагает пять рецептов алкогольных коктейлей для Хэллоуина: от тыквенного до шоколадного, идеальных для вечеринки с друзьями. Приготовьте их дома, чтобы добавить атмосферности празднованию.

5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздника

Хэллоуин становится особенно атмосферным, когда в доме пахнет пряными, горячими пуншами. УНН подготовил подборку из пяти классических алкогольных коктейлей, которые легко приготовить дома: от тыквенного до шоколадного - идеально для вечеринки с друзьями и близкими.

Классический тыквенный пунш

Ингредиенты (на 4 порции):

  • тыквенное пюре – 200 гр;
    • апельсиновый сок – 400 мл;
      • темный ром или бурбон – 120 мл;
        • корица – 1 ч.л.;
          • мускатный орех – 0,25 ч.л.;
            • мед или сахар – по вкусу;
              • апельсиновые дольки и палочки корицы для украшения.

                Способ приготовления

                В кастрюле смешайте тыквенное пюре с апельсиновым соком и специями. Нагрейте на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не станет горячей, но не кипятите. Добавьте ром или бурбон и мед/сахар по вкусу. Разлейте по чашкам, украсьте апельсиновыми дольками и палочками корицы.

                Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемым21.10.25, 10:50 • 73678 просмотров

                "Кровавый" пунш

                Ингредиенты (на 4 порции):

                • гранатовый сок – 300 мл;
                  • апельсиновый сок – 200 мл;
                    • темный ром или коньяк – 100 мл;
                      • свежие ягоды (малина или клюква) – горсть;
                        • апельсиновые дольки – 2 шт;
                          • лед – по желанию.

                            Способ приготовления:

                            В глубокой миске смешайте гранатовый и апельсиновый сок. Добавьте ром или коньяк и ягоды. Если хотите холодный вариант - добавьте лед. Разлейте по стаканам, украсьте апельсиновыми дольками.

                            Яблочный горячий пунш с ромом

                            Ингредиенты (на 4 порции):

                            • яблочный сок – 500 мл;
                              • темный ром – 100 мл;
                                • корица – 2 палочки;
                                  • гвоздика – 4 шт;
                                    • нарезанное яблоко – 1 шт;
                                      • мед – по вкусу.

                                        Способ приготовления

                                        Налейте яблочный сок в кастрюлю, добавьте палочки корицы, гвоздику и кусочки яблока. Нагрейте на среднем огне 5–7 минут, не доводя до кипения. Добавьте ром и мед. Разлейте по чашкам, можно украсить кусочком яблока и палочкой корицы.

                                        В Испании запретили брать из приюта черных кошек на Хэллоуин19.10.25, 15:53 • 3874 просмотра

                                        Темный шоколадный коктейль с виски

                                        Ингредиенты (на 2 порции):

                                        • горячий шоколад – 300 мл;
                                          • виски – 60 мл;
                                            • кайенский перец – щепотка (по желанию);
                                              • взбитые сливки – 2 ст.л;
                                                • шоколадная стружка – для украшения.

                                                  Способ приготовления

                                                  Приготовьте горячий шоколад. Добавьте виски и щепотку кайенского перца. Перелейте в чашки, сверху добавьте взбитые сливки и шоколадную стружку.

                                                  Горячий имбирно-апельсиновый пунш с бренди

                                                  Ингредиенты (на 4 порции):

                                                  • апельсиновый сок – 400 мл;
                                                    • бренди – 100 мл;
                                                      • натертый имбирь – 1 ч.л;
                                                        • корица – 2 палочки;
                                                          • гвоздика – 4 шт;
                                                            • апельсиновые дольки – для украшения.

                                                              Способ приготовления

                                                              Налейте апельсиновый сок в кастрюлю, добавьте имбирь, корицу и гвоздику. Нагрейте 5–7 минут на среднем огне. Снимите с огня, добавьте бренди. Разлейте по чашкам и украсьте апельсиновыми дольками.

                                                              Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечера23.10.25, 17:10 • 65329 просмотров

                                                              Алена Уткина

                                                              ЛайфхакипубликацииКулинар