5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу свята
Київ • УНН
УНН пропонує п'ять рецептів алкогольних коктейлів для Гелловіну: від гарбузового до шоколадного, ідеальних для вечірки з друзями. Приготуйте їх вдома, щоб додати атмосферності святкуванню.
Гелловін стає особливо атмосферним, коли в домі пахне пряними, гарячими пуншами. УНН підготував добірку з п’яти класичних алкогольних коктейлів, які легко приготувати вдома: від гарбузового до шоколадного - ідеально для вечірки з друзями та близькими.
Класичний гарбузовий пунш
Інгредієнти (на 4 порції):
- гарбузове пюре – 200 гр;
- апельсиновий сік – 400 мл;
- темний ром або бурбон – 120 мл;
- кориця – 1 ч.л.;
- мускатний горіх – 0,25 ч.л.;
- мед або цукор – за смаком;
- апельсинові дольки та палички кориці для прикраси.
Спосіб приготування
У каструлі змішайте гарбузове пюре з апельсиновим соком і спеціями. Нагрійте на середньому вогні, постійно помішуючи, поки суміш не стане гарячою, але не кип’ятіть. Додайте ром або бурбон і мед/цукор за смаком. Розлийте по чашках, прикрасьте апельсиновими дольками та паличками кориці.
"Кривавий" пунш
Інгредієнти (на 4 порції):
- гранатовий сік – 300 мл;
- апельсиновий сік – 200 мл;
- темний ром або коньяк – 100 мл;
- свіжі ягоди (малина або журавлина) – жменя;
- апельсинові дольки – 2 шт;
- лід – за бажанням.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці змішайте гранатовий та апельсиновий сік. Додайте ром або коньяк і ягоди. Якщо бажаєте холодний варіант - додайте лід. Розлийте по склянках, прикрасьте апельсиновими дольками.
Яблучний гарячий пунш з ромом
Інгредієнти (на 4 порції):
- яблучний сік – 500 мл;
- темний ром – 100 мл;
- кориця – 2 палички;
- гвоздика – 4 шт;
- нарізане яблуко – 1 шт;
- мед – за смаком.
Спосіб приготування
Налийте яблучний сік у каструлю, додайте палички кориці, гвоздику та шматочки яблука. Нагрійте на середньому вогні 5–7 хвилин, не доводячи до кипіння. Додайте ром та мед. Розлийте по чашках, можна прикрасити шматочком яблука та паличкою кориці.
Темний шоколадний коктейль із віскі
Інгредієнти (на 2 порції):
- гарячий шоколад – 300 мл;
- віскі – 60 мл;
- кайенський перець – щіпка (за бажанням);
- збиті вершки – 2 ст.л;
- шоколадна стружка – для прикраси.
Спосіб приготування
Приготуйте гарячий шоколад. Додайте віскі та щіпку кайенського перцю. Перелийте в чашки, зверху додайте збиті вершки та шоколадну стружку.
Гарячий імбирно-апельсиновий пунш із бренді
Інгредієнти (на 4 порції):
- апельсиновий сік – 400 мл;
- бренді – 100 мл;
- натертий імбир – 1 ч.л;
- кориця – 2 палички;
- гвоздика – 4 шт;
- апельсинові дольки – для прикраси.
Спосіб приготування
Налийте апельсиновий сік у каструлю, додайте імбир, корицю і гвоздику. Нагрійте 5–7 хвилин на середньому вогні. Зніміть з вогню, додайте бренді. Розлийте по чашках і прикрасьте апельсиновими дольками.
