Ексклюзив
14:34 • 15344 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 22045 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 34969 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 30188 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 34922 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 38463 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 41203 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36655 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34574 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28366 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу свята

Київ • УНН

 • 9240 перегляди

УНН пропонує п'ять рецептів алкогольних коктейлів для Гелловіну: від гарбузового до шоколадного, ідеальних для вечірки з друзями. Приготуйте їх вдома, щоб додати атмосферності святкуванню.

5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу свята

Гелловін стає особливо атмосферним, коли в домі пахне пряними, гарячими пуншами. УНН підготував добірку з п’яти класичних алкогольних коктейлів, які легко приготувати вдома: від гарбузового до шоколадного - ідеально для вечірки з друзями та близькими.

Класичний гарбузовий пунш

Інгредієнти (на 4 порції):

  • гарбузове пюре – 200 гр;
    • апельсиновий сік – 400 мл;
      • темний ром або бурбон – 120 мл;
        • кориця – 1 ч.л.;
          • мускатний горіх – 0,25 ч.л.;
            • мед або цукор – за смаком;
              • апельсинові дольки та палички кориці для прикраси.

                Спосіб приготування

                У каструлі змішайте гарбузове пюре з апельсиновим соком і спеціями. Нагрійте на середньому вогні, постійно помішуючи, поки суміш не стане гарячою, але не кип’ятіть. Додайте ром або бурбон і мед/цукор за смаком. Розлийте по чашках, прикрасьте апельсиновими дольками та паличками кориці.

                Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнім21.10.25, 10:50 • 73679 переглядiв

                "Кривавий" пунш

                Інгредієнти (на 4 порції):

                • гранатовий сік – 300 мл;
                  • апельсиновий сік – 200 мл;
                    • темний ром або коньяк – 100 мл;
                      • свіжі ягоди (малина або журавлина) – жменя;
                        • апельсинові дольки – 2 шт;
                          • лід – за бажанням.

                            Спосіб приготування:

                            У глибокій мисці змішайте гранатовий та апельсиновий сік. Додайте ром або коньяк і ягоди. Якщо бажаєте холодний варіант - додайте лід. Розлийте по склянках, прикрасьте апельсиновими дольками.

                            Яблучний гарячий пунш з ромом

                            Інгредієнти (на 4 порції):

                            • яблучний сік – 500 мл;
                              • темний ром – 100 мл;
                                • кориця – 2 палички;
                                  • гвоздика – 4 шт;
                                    • нарізане яблуко – 1 шт;
                                      • мед – за смаком.

                                        Спосіб приготування

                                        Налийте яблучний сік у каструлю, додайте палички кориці, гвоздику та шматочки яблука. Нагрійте на середньому вогні 5–7 хвилин, не доводячи до кипіння. Додайте ром та мед. Розлийте по чашках, можна прикрасити шматочком яблука та паличкою кориці.

                                        В Іспанії заборонили брати з притулку чорних котів на Геловін19.10.25, 15:53 • 3874 перегляди

                                        Темний шоколадний коктейль із віскі

                                        Інгредієнти (на 2 порції):

                                        • гарячий шоколад – 300 мл;
                                          • віскі – 60 мл;
                                            • кайенський перець – щіпка (за бажанням);
                                              • збиті вершки – 2 ст.л;
                                                • шоколадна стружка – для прикраси.

                                                  Спосіб приготування

                                                  Приготуйте гарячий шоколад. Додайте віскі та щіпку кайенського перцю. Перелийте в чашки, зверху додайте збиті вершки та шоколадну стружку.

                                                  Гарячий імбирно-апельсиновий пунш із бренді

                                                  Інгредієнти (на 4 порції):

                                                  • апельсиновий сік – 400 мл;
                                                    • бренді – 100 мл;
                                                      • натертий імбир – 1 ч.л;
                                                        • кориця – 2 палички;
                                                          • гвоздика – 4 шт;
                                                            • апельсинові дольки – для прикраси.

                                                              Спосіб приготування

                                                              Налийте апельсиновий сік у каструлю, додайте імбир, корицю і гвоздику. Нагрійте 5–7 хвилин на середньому вогні. Зніміть з вогню, додайте бренді. Розлийте по чашках і прикрасьте апельсиновими дольками.

                                                              Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечора23.10.25, 17:10 • 65335 переглядiв

                                                              Альона Уткіна

                                                              ЛайфхакиПублікаціїКулінар