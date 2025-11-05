Рекреационная терапия: новый этап развития реабилитации ветеранов в рамках программы "МХП Поруч"

В Украине стартовало внедрение рекреационной терапии — современного подхода к реабилитации военных и ветеранов, сочетающего физическую активность, психологическую поддержку и командное взаимодействие.

2 ноября в Золочеве состоялось практическое мероприятие "Территория восстановления", продемонстрировавшее, как адаптивные виды спорта могут быть частью терапевтического процесса.

Инициатива реализуется в рамках проекта "Восстановленные", который компания МХП внедряет совместно с Украинским католическим университетом в рамках программы поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч".

Участие в мероприятии приняли ветераны, проходящие реабилитацию в Золочевской больнице и госпитале МВД, а также специалисты по реабилитации, психологи, представители местных властей, бизнеса и общественных организаций.

Мероприятие было организовано как терапевтическая практика, которая помогла участникам восстановить физическую активность, концентрацию и уверенность в собственных силах. Ветераны приняли участие в различных активностях: стрельбе из лука, настольном теннисе, адаптивном гольфе, бочче, баскетболе на колясках, боксе, парабиатлоне и тяжелой атлетике.

Среди тренеров — Владимир Байковец, ветеран, который во время службы потерял руку, а после реабилитации в ТМО МВД в Киеве вернулся к активной жизни. Сейчас он работает менеджером по развитию ветеранского сообщества в Офисе Ветеранов KSE.

"Рекреационная терапия — это действенный подход, который помогает восстановиться после ранений. Она укрепляет тело, формирует дисциплину и стабилизирует эмоциональное состояние. Во время собственной реабилитации я убедился, что такой формат восстановления действительно дает результат", — говорит Владимир Байковец.

Рекреационная терапия как доказательный подход

Рекреационная терапия (Recreational Therapy) — это направление, активно используемое в военных госпиталях США, Канады и Израиля для восстановления ветеранов и людей с посттравматическим стрессовым расстройством. Метод базируется на принципах доказательной медицины и нейропластичности: участие в двигательных и командных видах спорта помогает снижать тревожность, улучшать координацию и формировать ощущение контроля и мотивации.

"Рекреационная терапия помогает ветеранам быстрее возвращаться к активной жизни. Физическое восстановление, психологическая поддержка, обучение и профессиональная адаптация должны происходить согласованно. Только так формируется реальная система поддержки, в которой человек не остается наедине со своим опытом. И именно такие практики создают фундамент для зрелой ветеранской политики в Украине", — отмечает Мария Мевша, руководитель Центра по взаимодействию с военными и ветеранами МХП.

Системность подхода

Внедрение рекреационной терапии в рамках проекта "Восстановленные" станет частью долгосрочной программы развития реабилитационной медицины в общинах. После мероприятия в Золочеве запланировано проведение тренингов для реабилитационных команд в различных регионах, обучение физических терапевтов, эрготерапевтов и создание локальных практических групп.

"Наша задача — не только показать новый формат восстановления, но и научить местные команды его применять. Украинские общины нуждаются в устойчивых решениях в сфере реабилитации, и именно поэтому мы интегрируем рекреационную терапию в систему комплексной поддержки ветеранов", — отмечает Марьяна Гордынская, старший преподаватель кафедры физической терапии и эрготерапии УКУ.

Речь идет о создании украинской модели, в которой медицинская, социальная и психологическая поддержка объединяются в единую систему. Это шаг к европейским стандартам реабилитации — с украинским содержанием и практическими решениями для тех, кто возвращается к мирной жизни после службы.