Рекреаційна терапія: новий етап розвитку реабілітації ветеранів у межах програми "МХП Поруч"

Київ • УНН

 • 894 перегляди

В Україні стартувало впровадження рекреаційної терапії для реабілітації військових та ветеранів. Цей підхід поєднує фізичну активність, психологічну підтримку та командну взаємодію.

Рекреаційна терапія: новий етап розвитку реабілітації ветеранів у межах програми "МХП Поруч"

В Україні стартувало впровадження рекреаційної терапії — сучасного підходу до реабілітації військових і ветеранів, що поєднує фізичну активність, психологічну підтримку та командну взаємодію.

2 листопада у Золочеві відбувся практичний захід "Територія відновлення", що продемонстрував, як адаптивні види спорту можуть бути частиною терапевтичного процесу.

Ініціатива реалізується в межах проєкту "Відновлені", який компанія МХП впроваджує спільно з Українським католицьким університетом у межах програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч". 

Участь у події взяли ветерани, які проходять реабілітацію в Золочівській лікарні та госпіталі МВС, а також фахівці з реабілітації, психологи, представники місцевої влади, бізнесу й громадських організацій.

Захід було організовано як терапевтичну практику, що допомогла учасникам відновити фізичну активність, концентрацію та впевненість у власних силах. Ветерани взяли участь у різних активностях: стрільбі з лука, настільному тенісі, адаптивному гольфі, боччі, баскетболі на кріслах колісних, боксі, парабіатлоні та важкій атлетиці.

Серед тренерів — Володимир Байковець, ветеран, який під час служби втратив руку, а після реабілітації у ТМО МВС у Києві повернувся до активного життя. Нині він працює менеджером із розвитку ветеранської спільноти в Офісі Ветеранів KSE.

"Рекреаційна терапія — це дієвий підхід, який допомагає відновитися після поранень. Вона зміцнює тіло, формує дисципліну й стабілізує емоційний стан. Під час власної реабілітації я переконався, що такий формат відновлення справді дає результат", — говорить Володимир Байковець.

Рекреаційна терапія як доказовий підхід

Рекреаційна терапія (Recreational Therapy) — це напрям, що активно використовується у військових госпіталях США, Канади та Ізраїлю для відновлення ветеранів і людей із посттравматичним стресовим розладом. Метод базується на принципах доказової медицини та нейропластичності: участь у рухових і командних видах спорту допомагає знижувати тривожність, поліпшувати координацію та формувати відчуття контролю й мотивації.

"Рекреаційна терапія допомагає ветеранам швидше повертатися до активного життя. Фізичне відновлення, психологічна підтримка, навчання й професійна адаптація мають відбуватися узгоджено. Лише так формується реальна система підтримки, у якій людина не залишається наодинці зі своїм досвідом. І саме такі практики створюють фундамент для зрілої ветеранської політики в Україні", — зазначає Марія Мевша, керівниця Центру із взаємодії з військовими та ветеранами МХП.

Системність підходу

Впровадження рекреаційної терапії в межах проєкту "Відновлені" стане частиною довгострокової програми розвитку реабілітаційної медицини у громадах. Після заходу у Золочеві заплановано проведення тренінгів для реабілітаційних команд у різних регіонах, навчання фізичних терапевтів, ерготерапевтів і створення локальних практичних груп.

"Наше завдання — не лише показати новий формат відновлення, а й навчити місцеві команди його застосовувати. Українські громади потребують сталих рішень у сфері реабілітації, і саме тому ми інтегруємо рекреаційну терапію в систему комплексної підтримки ветеранів", — зазначає Мар’яна Гординська, старша викладачка кафедри фізичної терапії та ерготерапії УКУ.

Ідеться про створення української моделі, у якій медична, соціальна та психологічна підтримка поєднуються в єдину систему. Це крок до європейських стандартів реабілітації — з українським змістом і практичними рішеннями для тих, хто повертається до мирного життя після служби.

Лілія Подоляк

Суспільство
Війна в Україні
Самотність
Ізраїль
благодійність
ПрАТ МХП
Канада
Сполучені Штати Америки
Україна