Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходных
Киев • УНН
Подборка фильмов о зимних приключениях, сочетающих напряженные путешествия и борьбу со стихией. Эти истории отличаются атмосферностью, экстримом и ледяными вызовами.
Зимние пейзажи сочетаются с напряженными путешествиями и борьбой со стихией. Холод не является просто фоном, а испытанием, закаляющим героев и усиливающим драматизм. Такие истории отличаются атмосферностью, экстримом и ледяными вызовами, которые делают приключения по-настоящему увлекательными. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в свободное время.
Снежное братство (Society of the Snow) 2023
Авиакатастрофа в Андах становится переломным моментом для 29 человек, которым удалось выжить из 45 пассажиров рейса в Чили. Сначала полет был наполнен смехом и оптимизмом – ведь летела сплоченная регбийная команда. Но судьба резко меняет их путь: самолет падает среди ледяных гор, где нет ни связи, ни возможности подать SOS.
Теперь их удерживает только сила воли. Ограниченные запасы еды, изоляция и неизвестность заставляют понять: выжить можно только вместе.
Что откроется в людях в таком экстремальном испытании? Какой внутренней прочности потребует борьба с природой? И всем ли суждено вернуться домой?
• Жанр: Приключения, Биография;
• Страна: Испания;
• Режиссер: Хуан Антонио Байона;
• Актеры: Энцо Вогринчич, Рафаэль Федерман, Матиас Рекальт, Агустин Парделья, Эстебан Бигльярди, Макси Де Ла Крус.
Эверест (Everest) 2016
Группа альпинистов с разным опытом, привыкших к самым сложным маршрутам, отправляется покорять высочайшую вершину планеты. Здесь температура падает до минус сорока, а кислорода настолько мало, что организм начинает медленно угасать – именно так работает высота, равная уровню полета Boeing-747. У них есть четкие сроки: подняться на вершину и вернуться обратно до того, как тело скажет "хватит".
Но ни одна экспедиция не проходит без опасностей, и опыт здесь иногда бессилен. Что делать, когда природа внезапно решает установить свои правила – и противостоять ей почти невозможно, а помощи не будет?
• Жанр: приключения, драмы, исторические;
• Страна: США, Великобритания, Исландия;
• Режиссер: Бальтасар Кормакур;
• Актеры: Джейсон Кларк, Томас Райт М., Мартин Хендерсон, Том Гудман-Хилл.
Арктика (Arctic) 2018
Пилот, чудом переживший авиакатастрофу, обустраивает временное убежище из обломков самолета и ждет спасателей. Он уверен, что его исчезновение уже заметили, а помощь вот-вот прибудет. Хаксли Овергард пытается продержаться несколько дней в суровых условиях, добывая еду и сохраняя силы. И действительно – скоро появляется вертолет, но что-то идет не так, и он падает неподалеку.
Бежав к месту аварии, Хаксли находит единственную уцелевшую пассажирку, тяжело травмированную и беспомощную. Теперь ответственность за ее жизнь полностью ложится на него, и он должен любой ценой добраться до ближайшего поселения. Но путь к спасению в этих условиях будет совсем не простым…
• Жанр: драмы, приключения;
• Страна: США, Исландия;
• Режиссер: Джо Пенна;
• Актеры: Мадс Миккельсен, Мария Тельма Смарадоттир, Тинтринай Тихасук.
Против льда (Against the Ice) 2022
Людвиг Мюлиус-Эриксен возглавляет датскую экспедицию и отправляется в Гренландию, но впоследствии все ее участники исчезают. Микельсон формирует новую команду добровольцев и отправляется по следам пропавших исследователей. После нескольких дней пути он вынужден оставить большинство людей и продолжить путешествие только с Ивером Иверсоном. Суровая гренландская местность испытывает их ветром, снегом и опасными хищниками.
Неожиданно они находят место последней стоянки предыдущей экспедиции, но радость быстро сменяется тревогой: записи в журнале содержат сведения, полностью ломающие их дальнейшие планы. Смогут ли путешественники разгадать судьбу пропавшей команды?
• Жанр: приключения, драмы, исторические;
• Страна: Исландия, Дания;
• Режиссеры: Петер Флинт;
• Актеры: Николай Костер-Вальдау, Джо Коул, Хейди Рид, Торстейн Бахманн, Чарльз Дэнс, Лин Галлахер.
Холодная месть (Cold Pursuit) 2019
Нильс Коксман работает водителем снегоуборочной машины и пользуется уважением горожан – его даже назвали Человеком года. Он живет спокойной жизнью с любимой женой и сыном. Но все рушится, когда их ребенка убивают люди наркокартеля.
Не справившись с горем и гневом, Нильс решает действовать сам: в тихом городке начинается серия загадочных расправ над преступниками. Пока бандиты подозревают друг друга, Коксман методично охотится на членов картеля, устраняя их одного за другим. Тихий уборщик снега незаметно превращается в мстительного охотника, который очищает город не только от заносов, но и от криминала.
• Жанр: экшн, драмы, криминал, триллеры;
• Страна: Великобритания, Норвегия, США, Канада;
• Режиссер: Ханс Петтер Моланд;
• Актеры: Лиам Нисон, Лора Дерн, Брэдли Страйкер, Майкл Эклунд, Доменик Ломбардоцци, Николас Холмс, Джим Шилд.