Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходных

Зимние пейзажи сочетаются с напряженными путешествиями и борьбой со стихией. Холод не является просто фоном, а испытанием, закаляющим героев и усиливающим драматизм. Такие истории отличаются атмосферностью, экстримом и ледяными вызовами, которые делают приключения по-настоящему увлекательными. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в свободное время.

Снежное братство (Society of the Snow) 2023

Авиакатастрофа в Андах становится переломным моментом для 29 человек, которым удалось выжить из 45 пассажиров рейса в Чили. Сначала полет был наполнен смехом и оптимизмом – ведь летела сплоченная регбийная команда. Но судьба резко меняет их путь: самолет падает среди ледяных гор, где нет ни связи, ни возможности подать SOS.

Теперь их удерживает только сила воли. Ограниченные запасы еды, изоляция и неизвестность заставляют понять: выжить можно только вместе.

Что откроется в людях в таком экстремальном испытании? Какой внутренней прочности потребует борьба с природой? И всем ли суждено вернуться домой?

• Жанр: Приключения, Биография;

• Страна: Испания;

• Режиссер: Хуан Антонио Байона;

• Актеры: Энцо Вогринчич, Рафаэль Федерман, Матиас Рекальт, Агустин Парделья, Эстебан Бигльярди, Макси Де Ла Крус.

Эверест (Everest) 2016

Группа альпинистов с разным опытом, привыкших к самым сложным маршрутам, отправляется покорять высочайшую вершину планеты. Здесь температура падает до минус сорока, а кислорода настолько мало, что организм начинает медленно угасать – именно так работает высота, равная уровню полета Boeing-747. У них есть четкие сроки: подняться на вершину и вернуться обратно до того, как тело скажет "хватит".

Но ни одна экспедиция не проходит без опасностей, и опыт здесь иногда бессилен. Что делать, когда природа внезапно решает установить свои правила – и противостоять ей почти невозможно, а помощи не будет?

• Жанр: приключения, драмы, исторические;

• Страна: США, Великобритания, Исландия;

• Режиссер: Бальтасар Кормакур;

• Актеры: Джейсон Кларк, Томас Райт М., Мартин Хендерсон, Том Гудман-Хилл.

Арктика (Arctic) 2018

Пилот, чудом переживший авиакатастрофу, обустраивает временное убежище из обломков самолета и ждет спасателей. Он уверен, что его исчезновение уже заметили, а помощь вот-вот прибудет. Хаксли Овергард пытается продержаться несколько дней в суровых условиях, добывая еду и сохраняя силы. И действительно – скоро появляется вертолет, но что-то идет не так, и он падает неподалеку.

Бежав к месту аварии, Хаксли находит единственную уцелевшую пассажирку, тяжело травмированную и беспомощную. Теперь ответственность за ее жизнь полностью ложится на него, и он должен любой ценой добраться до ближайшего поселения. Но путь к спасению в этих условиях будет совсем не простым…

• Жанр: драмы, приключения;

• Страна: США, Исландия;

• Режиссер: Джо Пенна;

• Актеры: Мадс Миккельсен, Мария Тельма Смарадоттир, Тинтринай Тихасук.

Против льда (Against the Ice) 2022

Людвиг Мюлиус-Эриксен возглавляет датскую экспедицию и отправляется в Гренландию, но впоследствии все ее участники исчезают. Микельсон формирует новую команду добровольцев и отправляется по следам пропавших исследователей. После нескольких дней пути он вынужден оставить большинство людей и продолжить путешествие только с Ивером Иверсоном. Суровая гренландская местность испытывает их ветром, снегом и опасными хищниками.

Неожиданно они находят место последней стоянки предыдущей экспедиции, но радость быстро сменяется тревогой: записи в журнале содержат сведения, полностью ломающие их дальнейшие планы. Смогут ли путешественники разгадать судьбу пропавшей команды?

• Жанр: приключения, драмы, исторические;

• Страна: Исландия, Дания;

• Режиссеры: Петер Флинт;

• Актеры: Николай Костер-Вальдау, Джо Коул, Хейди Рид, Торстейн Бахманн, Чарльз Дэнс, Лин Галлахер.

Холодная месть (Cold Pursuit) 2019

Нильс Коксман работает водителем снегоуборочной машины и пользуется уважением горожан – его даже назвали Человеком года. Он живет спокойной жизнью с любимой женой и сыном. Но все рушится, когда их ребенка убивают люди наркокартеля.

Не справившись с горем и гневом, Нильс решает действовать сам: в тихом городке начинается серия загадочных расправ над преступниками. Пока бандиты подозревают друг друга, Коксман методично охотится на членов картеля, устраняя их одного за другим. Тихий уборщик снега незаметно превращается в мстительного охотника, который очищает город не только от заносов, но и от криминала.

• Жанр: экшн, драмы, криминал, триллеры;

• Страна: Великобритания, Норвегия, США, Канада;

• Режиссер: Ханс Петтер Моланд;

• Актеры: Лиам Нисон, Лора Дерн, Брэдли Страйкер, Майкл Эклунд, Доменик Ломбардоцци, Николас Холмс, Джим Шилд.