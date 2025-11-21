Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходных

$42.150.06
48.520.22
ukenru
21:58 • 3552 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
19:13 • 12967 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 18680 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 21483 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 20860 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25959 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 16753 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 17674 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16892 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 36167 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.8м/с
92%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент предложил, а фракция поддержала: Маслова предлагают на должность министра юстиции21 ноября, 15:11 • 7648 просмотра
В рф осудили чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко по обвинению в "госизмене" - ВВС21 ноября, 15:16 • 7160 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 18521 просмотра
путин впервые прокомментировал план Трампа по прекращению войны в Украине21 ноября, 17:41 • 4988 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17179 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17268 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 18595 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25958 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 36166 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 35029 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17271 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 32136 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 46469 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 48483 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 61974 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Отопление
Дипломатка
Фокс Ньюс

Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходных

Киев • УНН

 • 17271 просмотра

Подборка фильмов о зимних приключениях, сочетающих напряженные путешествия и борьбу со стихией. Эти истории отличаются атмосферностью, экстримом и ледяными вызовами.

Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходных

Зимние пейзажи сочетаются с напряженными путешествиями и борьбой со стихией. Холод не является просто фоном, а испытанием, закаляющим героев и усиливающим драматизм. Такие истории отличаются атмосферностью, экстримом и ледяными вызовами, которые делают приключения по-настоящему увлекательными. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в свободное время.

Снежное братство (Society of the Snow) 2023

Авиакатастрофа в Андах становится переломным моментом для 29 человек, которым удалось выжить из 45 пассажиров рейса в Чили. Сначала полет был наполнен смехом и оптимизмом – ведь летела сплоченная регбийная команда. Но судьба резко меняет их путь: самолет падает среди ледяных гор, где нет ни связи, ни возможности подать SOS.

Теперь их удерживает только сила воли. Ограниченные запасы еды, изоляция и неизвестность заставляют понять: выжить можно только вместе.

Что откроется в людях в таком экстремальном испытании? Какой внутренней прочности потребует борьба с природой? И всем ли суждено вернуться домой?

• Жанр: Приключения, Биография;

• Страна: Испания;

• Режиссер: Хуан Антонио Байона;

• Актеры: Энцо Вогринчич, Рафаэль Федерман, Матиас Рекальт, Агустин Парделья, Эстебан Бигльярди, Макси Де Ла Крус.

Эверест (Everest) 2016

Группа альпинистов с разным опытом, привыкших к самым сложным маршрутам, отправляется покорять высочайшую вершину планеты. Здесь температура падает до минус сорока, а кислорода настолько мало, что организм начинает медленно угасать – именно так работает высота, равная уровню полета Boeing-747. У них есть четкие сроки: подняться на вершину и вернуться обратно до того, как тело скажет "хватит".

Но ни одна экспедиция не проходит без опасностей, и опыт здесь иногда бессилен. Что делать, когда природа внезапно решает установить свои правила – и противостоять ей почти невозможно, а помощи не будет?

• Жанр: приключения, драмы, исторические;

• Страна: США, Великобритания, Исландия;

• Режиссер: Бальтасар Кормакур;

• Актеры: Джейсон Кларк, Томас Райт М., Мартин Хендерсон, Том Гудман-Хилл.

Арктика (Arctic) 2018

Пилот, чудом переживший авиакатастрофу, обустраивает временное убежище из обломков самолета и ждет спасателей. Он уверен, что его исчезновение уже заметили, а помощь вот-вот прибудет. Хаксли Овергард пытается продержаться несколько дней в суровых условиях, добывая еду и сохраняя силы. И действительно – скоро появляется вертолет, но что-то идет не так, и он падает неподалеку.

Бежав к месту аварии, Хаксли находит единственную уцелевшую пассажирку, тяжело травмированную и беспомощную. Теперь ответственность за ее жизнь полностью ложится на него, и он должен любой ценой добраться до ближайшего поселения. Но путь к спасению в этих условиях будет совсем не простым…

• Жанр: драмы, приключения;

• Страна: США, Исландия;

• Режиссер: Джо Пенна;

• Актеры: Мадс Миккельсен, Мария Тельма Смарадоттир, Тинтринай Тихасук.

Против льда (Against the Ice) 2022

Людвиг Мюлиус-Эриксен возглавляет датскую экспедицию и отправляется в Гренландию, но впоследствии все ее участники исчезают. Микельсон формирует новую команду добровольцев и отправляется по следам пропавших исследователей. После нескольких дней пути он вынужден оставить большинство людей и продолжить путешествие только с Ивером Иверсоном. Суровая гренландская местность испытывает их ветром, снегом и опасными хищниками.

Неожиданно они находят место последней стоянки предыдущей экспедиции, но радость быстро сменяется тревогой: записи в журнале содержат сведения, полностью ломающие их дальнейшие планы. Смогут ли путешественники разгадать судьбу пропавшей команды?

• Жанр: приключения, драмы, исторические;

• Страна: Исландия, Дания;

• Режиссеры: Петер Флинт;

• Актеры: Николай Костер-Вальдау, Джо Коул, Хейди Рид, Торстейн Бахманн, Чарльз Дэнс, Лин Галлахер.

Холодная месть (Cold Pursuit) 2019

Нильс Коксман работает водителем снегоуборочной машины и пользуется уважением горожан – его даже назвали Человеком года. Он живет спокойной жизнью с любимой женой и сыном. Но все рушится, когда их ребенка убивают люди наркокартеля.

Не справившись с горем и гневом, Нильс решает действовать сам: в тихом городке начинается серия загадочных расправ над преступниками. Пока бандиты подозревают друг друга, Коксман методично охотится на членов картеля, устраняя их одного за другим. Тихий уборщик снега незаметно превращается в мстительного охотника, который очищает город не только от заносов, но и от криминала.

• Жанр: экшн, драмы, криминал, триллеры;

• Страна: Великобритания, Норвегия, США, Канада;

• Режиссер: Ханс Петтер Моланд;

• Актеры: Лиам Нисон, Лора Дерн, Брэдли Страйкер, Майкл Эклунд, Доменик Ломбардоцци, Николас Холмс, Джим Шилд.

Ольга Розгон

КультураУНН Liteпубликации
Животные
Техника
Режиссер
Дорожно-транспортное происшествие
Одиночество
Фильм
Гренландия
Чили
Исландия
Дания
Канада
Норвегия
Великобритания
Испания
Соединённые Штаты