16:45
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
21 листопада
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
16:05
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихідних

Київ • УНН

 • 1794 перегляди

Добірка фільмів про зимові пригоди, що поєднують напружені мандрівки та боротьбу зі стихією. Ці історії вирізняються атмосферністю, екстримом і крижаними викликами.

П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихідних

Зимові пейзажі поєднуються з напруженими мандрівками та боротьбою зі стихією. Холод не є просто фоном, а випробуванням, що загартовує героїв і підсилює драматизм. Такі історії вирізняються атмосферністю, екстримом і крижаними викликами, які роблять пригоди по-справжньому захопливими. УНН пропонує добірку фільмів, які можна переглянути у вільний час.

Снігова спільнота (Society of the Snow) 2023

Авіакатастрофа в Андах стає переломним моментом для 29 людей, яким вдалося вижити з-поміж 45 пасажирів рейсу до Чилі. Спершу політ був наповнений сміхом і оптимізмом - адже летіла згуртована регбійна команда. Та доля різко змінює їхній шлях: літак падає серед крижаних гір, де немає ані зв’язку, ані можливості подати SOS.

Тепер їх утримує лише сила волі. Обмежені запаси їжі, ізоляція та невідомість змушують зрозуміти: вижити можна тільки разом.

Що відкриється в людях у такому екстремальному випробуванні? Якої внутрішньої міцності вимагатиме боротьба з природою? І чи всім судилося повернутися додому?

• Жанр: Пригоди, Біографія;

• Країна: Іспанія;

• Режисер: Хуан Антоніо Байона;

• Актори: Ензо Воґрінчич, Рафаель Федерман, Матіас Рекальт, Агустін Парделья, Естебан Біґлярді, Максі Де Ла Крус.

Еверст (Everest) 2016

Група альпіністів із різним досвідом, звиклих до найскладніших маршрутів, вирушає підкорювати найвищу вершину планети. Тут температура падає до мінус сорока, а кисню настільки мало, що організм починає повільно згасати - саме так працює висота, що дорівнює рівню польоту Boeing-747. У них є чіткі строки: піднятися на вершину й повернутися назад до того, як тіло скаже "досить".

Та жодна експедиція не минає без небезпек, і досвід тут інколи безсилий. Що робити, коли природа раптово вирішує встановити свої правила - і протистояти їй майже неможливо, а допомоги не буде?

• Жанр: пригоди, драми, історичні;

• Країна: США, Велика Британія, Ісландія;

• Режисер: Бальтасар Кормакур;

• Актори: Джейсон Кларк, Томас Райт М., Мартін Гендерсон, Том Гудман-Хілл.

Арктика (Arctic) 2018

Пілот, який дивом пережив авіакатастрофу, облаштовує тимчасовий притулок із уламків літака та чекає на рятувальників. Він упевнений, що його зникнення вже помітили, а допомога от-от прибуде. Хакслі Овергард намагається протриматися кілька днів у суворих умовах, добуваючи їжу й зберігаючи сили. І справді - скоро з’являється вертоліт, але щось іде не так, і він падає неподалік.

Біжучи до місця аварії, Хакслі знаходить єдину вцілілу пасажирку, тяжко травмовану й безпорадну. Тепер відповідальність за її життя повністю лягає на нього, і він мусить за будь-яку ціну дістатися найближчого поселення. Але шлях до порятунку в цих умовах буде зовсім не простим…

• Жанр: драми, пригоди;

• Країна: США, Ісландія;

• Режисер: Джо Пенна;

• Актори: Мадс Міккельсен, Марія Тельма Смарадоттір, Тинтринай Тихасук.

Проти льоду (Against the Ice) 2022

Людвіг Мюліус-Еріксен очолює датську експедицію й вирушає до Гренландії, але згодом усі її учасники зникають. Мікельсон формує нову команду добровольців і вирушає слідами зниклих дослідників. Після кількох днів шляху він змушений залишити більшість людей і продовжити подорож лише з Івером Іверсоном. Сувора гренландська місцевість випробовує їх вітром, снігом і небезпечними хижаками.

Неочікувано вони знаходять місце останньої стоянки попередньої експедиції, але радість швидко змінюється тривогою: записи в журналі містять відомості, що повністю ламають їхні подальші плани. Чи зможуть мандрівники розгадати долю зниклої команди?

• Жанр: пригоди, драми, історичні;

• Країна: Ісландія, Данія;

• Режисери: Петер Флінт;

• Актори: Ніколай Костер-Валдау, Джо Коул, Хейді Рід, Торстейн Бахманн, Чарльз Денс, Лін Ґаллахер.

Холодна помста (Cold Pursuit) 2019

Нільс Коксман працює водієм снігоприбиральної машини й користується повагою містян - його навіть назвали Людиною року. Він живе спокійним життям із коханою дружиною та сином. Але все руйнується, коли їхню дитину вбивають люди наркокартелю.

Не здолавши горя й гніву, Нільс вирішує діяти сам: у тихому містечку починається серія загадкових розправ над злочинцями. Поки бандити підозрюють один одного, Коксман методично полює на членів картелю, усуваючи їх одного за одним. Тихий прибиральник снігу непомітно перетворюється на мстивого мисливця, який очищує місто не лише від заметів, а й від криміналу.

• Жанр: екшн, драми, кримінал, трилери;

• Країна: Велика Британія, Норвегія, США, Канада;

• Режисер: Ганс Петтер Моланд;

• Актори: Ліам Нісон, Лора Дерн, Бредлі Страйкер, Майкл Еклунд, Доменік Ломбардоцці, Ніколас Холмс, Джим Шілд.

Ольга Розгон

