Президент Володимир Зеленський підписав закон №0399 про приєднання України до Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, інформує УНН.

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Закон передбачає набуття Україною статусу члена Керівного комітету з правом брати участь у формуванні політики діяльності трибуналу, затвердженні його бюджету та розв'язанні адміністративних питань.

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25 листопада Верховна Рада схвалила приєднання України до Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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Спеціальний трибунал створюють у рамках Ради Європи з мандатом на переслідування вищих політичних та військових керівників за злочин агресії проти України. Цей злочин стосується рішення про застосування збройної сили проти іншої держави, що є порушенням Статуту ООН, повідомляють у РЄ.

Спеціальний трибунал є частиною ширших зусиль Ради Європи з підтримки України з початку агресивної війни росії.

Спеціальний трибунал буде здійснювати розслідування, кримінальне переслідування та судовий розгляд справ стосовно осіб які несуть найвищу відповідальність за злочин агресії проти України. Спеціальний трибунал заповнить критичну прогалину, що виникла внаслідок обмежень юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

Трибунал зосередиться на вищих політичних та військових лідерах, які відповідають за планування, підготовку, ініціювання або вчинення злочину агресії проти України.

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російська федерація також притягується до відповідальності іншими способами — через санкції, політичне засудження та судові провадження в Європейському суді з прав людини та інших міжнародних судах.

Однак притягнення осіб до кримінальної відповідальності за рішення розпочати агресивну війну є окремим і вирішальним кроком до справедливості та її подальшого попередження.

Хоча МКС може переслідувати осіб, відповідальних за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні під час війни, у цьому випадку немає можливості передати справу про ведення війни як такої до МКС.

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Спеціальний трибунал діятиме в інституційній структурі Ради Європи. 25 червня 2025 року у Страсбурзі було підписано двосторонню угоду між Радою Європи та Україною про створення трибуналу. Статут Спеціального трибуналу є додатком до угоди.

Після підписання двосторонньої угоди зацікавлені сторони – зокрема держави-члени Ради Європи та держави з усього світу, що не є членами організації, а також Європейський Союз – можуть висловити бажання приєднатися до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу. Це забезпечить фінансування Спеціального трибуналу та нагляд за його діяльністю, щоб він міг виконувати свої статутні функції.

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