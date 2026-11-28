Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та закликав міжнародних партнерів якнайшвидше завершити необхідні процедури ратифікації. Про це очільник українського МЗС повідомив у соціальній мережі X, пише УНН.

Під час зустрічі у Києві 27 листопада Сибіга поінформував Берсе про ситуацію на фронті, посилення російських атак та дипломатичні зусилля для досягнення миру.

Сторони також обговорили новий 4-річний План дій Ради Європи для України вартістю близько 70 млн євро. Особливу увагу приділили притягненню росії до відповідальності за агресію та компенсації завданих збитків.

Сибіга нагадав, що 25 листопада Верховна Рада затвердила приєднання України до Управлінського комітету Спецтрибуналу. Загалом готовність долучитися до нього висловили 39 держав та організацій.

Трибуналу потрібно ще щонайменше 6 ратифікацій для запуску, а Комісії з компенсацій – ще 13. Я закликаю всіх партнерів швидко завершити свої процедури, щоб наступний рік став роком справедливості