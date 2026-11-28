Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с генеральным секретарём Совета Европы Аленом Берсе запуск Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и призвал международных партнёров как можно скорее завершить необходимые процедуры ратификации. Об этом глава украинского МИД сообщил в социальной сети X, пишет УНН.

Детали

Во время встречи в Киеве 27 ноября Сибига проинформировал Берсе о ситуации на фронте, усилении российских атак и дипломатических усилиях для достижения мира.

Стороны также обсудили новый 4-летний План действий Совета Европы для Украины стоимостью около 70 млн евро. Особое внимание уделили привлечению россии к ответственности за агрессию и компенсации нанесённого ущерба.

2027 год должен стать годом справедливости

Сибига напомнил, что 25 ноября Верховная Рада утвердила присоединение Украины к Руководящему комитету Спецтрибунала. В общей сложности готовность присоединиться к нему выразили 39 государств и организаций.

Трибуналу необходимо ещё как минимум 6 ратификаций для запуска, а Комиссии по компенсациям — ещё 13. Я призываю всех партнёров быстро завершить свои процедуры, чтобы следующий год стал годом справедливости — подчеркнул Сибига.

Глава украинского МИД также поблагодарил Берсе за личный вклад в переход от планирования к практической работе над созданием обоих механизмов.

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