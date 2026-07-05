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Нидерланды согласились разместить Спецтрибунал по агрессии рф против Украины - Сибига

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Правительство страны согласовало размещение полноценной операционной фазы Специального трибунала по преступлению агрессии рф против Украины. Трибунал переходит от подготовки к полноценной работе на территории Нидерландов.

Нидерланды согласились разместить Спецтрибунал по агрессии рф против Украины - Сибига

Правительство Королевства Нидерландов приняло решение разместить на своей территории не только подготовительные этапы Специального трибунала по преступлению агрессии рф против Украины, но и его полноценную операционную фазу. Это означает, что трибунал будет иметь условия для перехода от подготовки к полноценной работе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

В эти дни сделан еще один важный шаг к тому, чтобы ответственность за преступление агрессии россии против Украины стала неотвратимой. Правительство Королевства Нидерландов приняло решение разместить на своей территории не только подготовительные фазы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (Фаза 0, Advance Team; Фаза 1, Skeleton Tribunal), но и его полноценную операционную фазу (Фаза 2, fully-fledged operational Special Tribunal). Мы всегда высоко ценили Королевство Нидерландов за практическое взаимодействие и надежное партнерство. Нидерланды остаются одним из ключевых партнеров Украины в борьбе за международное правосудие и привлечение россии к ответственности за ее преступления. И сегодня Нидерланды в очередной раз демонстрируют лидерство

- говорится в сообщении министра.

По словам чиновника, такое решение выходит далеко за рамки организационного вопроса и демонстрирует готовность международного сообщества "переходить от поддержки самой идеи ответственности к созданию институции, которая обеспечит ее на практике".

Мы искренне благодарны Правительству Королевства Нидерландов за этот важный и принципиальный шаг, который на практике означает, что Нидерланды вместе с партнерами, поддержавшими создание Специального трибунала, обеспечат условия для его становления на территории Нидерландов - от завершения подготовительной работы до начала его полноценной деятельности. Таким образом, Специальный трибунал окончательно выходит из плоскости концепций и политических дискуссий. Он приобретает реальные институциональные очертания. Еще один важный шаг сделан на пути к тому, чтобы преступление агрессии получило надлежащую юридическую оценку, а политическое и военное руководство россии, ответственное за развязывание агрессивной войны против Украины, понесло персональную ответственность, вместе с теми, кто отдавал и выполнял преступные приказы

- подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним

Правительство Нидерландов объявило о новом пакете поддержки Украины на сумму в 500 млн евро. Половину суммы потратят на дроны от нидерландских компаний.

Алла Киосак

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