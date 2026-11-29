Во время судебного заседания по делу о возможном завладении земельными участками, в котором фигурирует адвокат Денис Комарницкий, прокурор САП признал отсутствие убытков и имущественного ущерба. Об этом сообщают украинские СМИ, пишет УНН.

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По информации издания, обвинение касается незаконченного покушения на завладение земельными участками общей площадью около 60 соток. Во время заседания прокурор также признал отсутствие потерпевшего по делу.

Кроме того, как утверждает издание, сторона обвинения признала, что процедуры приобретения земельных участков в собственность способом, указанным в обвинении, не существует.

Суд уменьшил размеры залогов фигурантам дела

Во время заседания также подняли вопрос об условиях содержания женщин в ходе досудебного расследования и обоснованности залогов, общий размер которых превышал 500 млн грн. Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и уменьшил размеры залогов.

Кроме того, суд отклонил ходатайство прокурора о недопуске к заседанию участников процесса, находящихся за пределами Украины.

Ранее Денис Комарницкий заявлял о политической подоплеке уголовного производства против него. Адвокат связывал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с юридическим сопровождением оппозиционных политических сил.

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