Высший уголовный суд Хорватии отменил предыдущее решение об экстрадиции в Германию водолаза, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года. Об этом сообщает Yle со ссылкой на украинскую юридическую фирму, представляющую интересы подозреваемого, пишет УНН.

Детали

Хорватские правоохранители задержали мужчину в августе 2026 года на основании европейского ордера на арест, выданного Германией.

Немецкие следователи подозревают водолаза в участии в тайной операции, в результате которой в сентябре 2022 года произошли взрывы на газопроводах в Балтийском море.

Хорватский суд изменил предыдущее решение

В сентябре хорватский суд одобрил передачу подозреваемого немецким правоохранителям. В то же время сам мужчина обратился к властям Хорватии с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Однако 27 ноября стало известно, что Высший уголовный суд Хорватии отменил решение об экстрадиции.

Причины такого решения и дальнейший процессуальный статус подозреваемого в сообщении не уточняются.

Суд в Германии не допустил операторов "Северных потоков" к делу о взрывах на газопроводах