Германия не получит подозреваемого в подрыве «Северных потоков» — суд Хорватии отменил решение об экстрадиции
Киев • УНН
Высший уголовный суд Хорватии отменил экстрадицию водолаза в Германию. Его подозревают в причастности к взрывам на газопроводах в 2022 году.
Высший уголовный суд Хорватии отменил предыдущее решение об экстрадиции в Германию водолаза, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года. Об этом сообщает Yle со ссылкой на украинскую юридическую фирму, представляющую интересы подозреваемого, пишет УНН.
Детали
Хорватские правоохранители задержали мужчину в августе 2026 года на основании европейского ордера на арест, выданного Германией.
Немецкие следователи подозревают водолаза в участии в тайной операции, в результате которой в сентябре 2022 года произошли взрывы на газопроводах в Балтийском море.
Хорватский суд изменил предыдущее решение
В сентябре хорватский суд одобрил передачу подозреваемого немецким правоохранителям. В то же время сам мужчина обратился к властям Хорватии с просьбой предоставить ему политическое убежище.
Однако 27 ноября стало известно, что Высший уголовный суд Хорватии отменил решение об экстрадиции.
Причины такого решения и дальнейший процессуальный статус подозреваемого в сообщении не уточняются.
Суд в Германии не допустил операторов "Северных потоков" к делу о взрывах на газопроводах02.10.26, 16:31 • 5595 просмотров