Німеччина не отримає підозрюваного у підриві "Північних потоків" – суд Хорватії скасував рішення про екстрадицію
Київ • УНН
Вищий кримінальний суд Хорватії скасував екстрадицію водолаза до Німеччини. Його підозрюють у причетності до вибухів на газопроводах у 2022 році.
Вищий кримінальний суд Хорватії скасував попереднє рішення про екстрадицію до Німеччини водолаза, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року. Про це повідомляє Yle із посиланням на українську юридичну фірму, яка представляє інтереси підозрюваного, пише УНН.
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Хорватські правоохоронці затримали чоловіка у серпні 2026 року на підставі європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною.
Німецькі слідчі підозрюють водолаза в участі в таємній операції, внаслідок якої у вересні 2022 року сталися вибухи на газопроводах у Балтійському морі.
Хорватський суд змінив попереднє рішення
У вересні хорватський суд схвалив передачу підозрюваного німецьким правоохоронцям. Водночас сам чоловік звернувся до влади Хорватії з проханням надати йому політичний притулок.
Однак 27 листопада стало відомо, що Вищий кримінальний суд Хорватії скасував рішення про екстрадицію.
Причини такого рішення та подальший процесуальний статус підозрюваного у повідомленні не уточнюються.
Суд у Німеччині не допустив операторів "Північних потоків" до справи щодо вибухів на газопроводах02.10.26, 16:31 • 5595 переглядiв