Вищий кримінальний суд Хорватії скасував попереднє рішення про екстрадицію до Німеччини водолаза, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року. Про це повідомляє Yle із посиланням на українську юридичну фірму, яка представляє інтереси підозрюваного, пише УНН.

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Хорватські правоохоронці затримали чоловіка у серпні 2026 року на підставі європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною.

Німецькі слідчі підозрюють водолаза в участі в таємній операції, внаслідок якої у вересні 2022 року сталися вибухи на газопроводах у Балтійському морі.

Хорватський суд змінив попереднє рішення

У вересні хорватський суд схвалив передачу підозрюваного німецьким правоохоронцям. Водночас сам чоловік звернувся до влади Хорватії з проханням надати йому політичний притулок.

Однак 27 листопада стало відомо, що Вищий кримінальний суд Хорватії скасував рішення про екстрадицію.

Причини такого рішення та подальший процесуальний статус підозрюваного у повідомленні не уточнюються.

Суд у Німеччині не допустив операторів "Північних потоків" до справи щодо вибухів на газопроводах