ЄС перевірив танкер MIDAG, що може належати до російського "тіньового флоту" - Каллас
Київ • УНН
Сили ЄС у межах операції IRINI перевірили танкер MIDAG у Середземному морі. Судно підозрюють у зв’язках із російським тіньовим флотом.
Сили Європейського Союзу перевірили танкер MIDAG, який підозрюють у належності до російського "тіньового флоту". Про це повідомила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас у соцмережі "Х", передає УНН.
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За словами Каї Каллас, 3 листопада сили ЄС, в межах операції IRINI вийшли на борт підозрюваного російського танкера тіньового флоту в Середземному морі.
Висадка, проведена відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права, підтвердила, що судно MIDAG пливе під чужим прапором. ЄС продовжуватиме порушувати роботу тіньового флоту росії в морі та дипломатичними засобами. У понеділок міністри закордонних справ ЄС мають схвалити нові санкційні списки щодо росії, зокрема щодо банків, покупців та компаній, що підтримують тіньовий флот
Нагадаємо
росія створює новий тіньовий флот танкерів для обходу санкцій і збереження газових доходів. Британія ввела санкції проти суден та причетних осіб.