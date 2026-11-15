ЄС перевірив танкер MIDAG, що може належати до російського "тіньового флоту" - Каллас

$45.3850.34
ukenru
14:36 • 1696 перегляди
Обмеження роботи Starshield в Україні: SpaceX назвала причину
14:25 • 2736 перегляди
Поромні й понтонні переправи не замінять мости Києва - радник Зеленського "Флеш"
13:19 • 5350 перегляди
Через російську атаку частина Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без світла
11:03 • 17798 перегляди
Ізраїль попередив США про можливу змову Ірану з метою вбивства Трампа
Ексклюзив
15 листопада, 08:31 • 27775 перегляди
Астропрогноз на 16–22 листопада 2026 року: Україна на порозі доленосних подій
15 листопада, 08:06 • 30038 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації
15 листопада, 05:30 • 35639 перегляди
Україна має законне місце в НАТО, а путін насправді не хоче переговорів – Макрон
15 листопада, 04:16 • 38082 перегляди
Обмеження Starshield в Україні тривають – російські дрони стало складніше перехоплювати біля фронту
15 листопада, 03:16 • 28118 перегляди
ростовську область рф атакували безпілотники – вибухи пролунали біля авіазаводу в таганрозі та ТЕЦ у ростовіVideo
15 листопада, 02:38 • 22275 перегляди
Польща хоче отримати українські технології виявлення дронів в обмін на винищувачі МіГ-29
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1.8м/с
66%
761мм
Популярнi новини
Що святкують 15 листопада в Україні та світі 15 листопада, 04:55 • 19297 перегляди
Десятки артсистем, тисячі військових та сотні одиниць техніки - Генштаб повідомив про втрати рф за добуPhoto15 листопада, 05:22 • 19075 перегляди
Глава Nvidia втратив посаду після записки Рубіо Трампу про ймовірні зв'язки з китайською розвідкою – WP15 листопада, 05:29 • 14944 перегляди
"АТЕШ" зірвав постачання військових вантажів на Куп'янський напрямок, провівши диверсію на залізниціVideo15 листопада, 05:41 • 6888 перегляди
SpaceX Starship успішно повернувся з орбіти на посадковий майданчикVideo09:48 • 9154 перегляди
Публікації
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації15 листопада, 08:06 • 30035 перегляди
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 53995 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 41048 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 52664 перегляди
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру13 листопада, 12:48 • 97699 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Блогери
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Франція
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Глава Nvidia втратив посаду після записки Рубіо Трампу про ймовірні зв'язки з китайською розвідкою – WP15 листопада, 05:29 • 15007 перегляди
Що святкують 15 листопада в Україні та світі 15 листопада, 04:55 • 19358 перегляди
У Франції знайшли 1500-річні поховання германських воїнів із золотом, мечами та бойовими кіньми15 листопада, 04:05 • 17647 перегляди
Джо Джонас розійшовся з моделлю через 6 місяців після публічного підтвердження роману – що стало причиною15 листопада, 03:05 • 16869 перегляди
Бейонсе через 18 років розкрила таємницю весілля з Jay-Z – навіть гості не знали, куди їх запросили15 листопада, 02:05 • 17057 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Техніка
The New York Times
Starlink
Соціальна мережа

ЄС перевірив танкер MIDAG, що може належати до російського "тіньового флоту" - Каллас

Київ • УНН

 • 1252 перегляди

Сили ЄС у межах операції IRINI перевірили танкер MIDAG у Середземному морі. Судно підозрюють у зв’язках із російським тіньовим флотом.

ЄС перевірив танкер MIDAG, що може належати до російського "тіньового флоту" - Каллас

Сили Європейського Союзу перевірили танкер MIDAG, який підозрюють у належності до російського "тіньового флоту". Про це повідомила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

За словами Каї Каллас, 3 листопада сили ЄС, в межах операції IRINI вийшли на борт підозрюваного російського танкера тіньового флоту в Середземному морі.

Висадка, проведена відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права, підтвердила, що судно MIDAG пливе під чужим прапором. ЄС продовжуватиме порушувати роботу тіньового флоту росії в морі та дипломатичними засобами. У понеділок міністри закордонних справ ЄС мають схвалити нові санкційні списки щодо росії, зокрема щодо банків, покупців та компаній, що підтримують тіньовий флот

- заявила посадовиця.

Нагадаємо

росія створює новий тіньовий флот танкерів для обходу санкцій і збереження газових доходів. Британія ввела санкції проти суден та причетних осіб.

Алла Кіосак

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Кая Каллас
Європейська комісія
Організація Об'єднаних Націй
Європейський Союз
Велика Британія
Україна