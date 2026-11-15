ЄС перевірив танкер MIDAG, що може належати до російського "тіньового флоту" - Каллас

Сили Європейського Союзу перевірили танкер MIDAG, який підозрюють у належності до російського "тіньового флоту". Про це повідомила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас у соцмережі "Х", передає УНН.

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За словами Каї Каллас, 3 листопада сили ЄС, в межах операції IRINI вийшли на борт підозрюваного російського танкера тіньового флоту в Середземному морі.

Висадка, проведена відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права, підтвердила, що судно MIDAG пливе під чужим прапором. ЄС продовжуватиме порушувати роботу тіньового флоту росії в морі та дипломатичними засобами. У понеділок міністри закордонних справ ЄС мають схвалити нові санкційні списки щодо росії, зокрема щодо банків, покупців та компаній, що підтримують тіньовий флот - заявила посадовиця.

Нагадаємо

росія створює новий тіньовий флот танкерів для обходу санкцій і збереження газових доходів. Британія ввела санкції проти суден та причетних осіб.