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ЕС проверил танкер MIDAG, который может относиться к российскому "теневому флоту", - Каллас

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Силы ЕС в рамках операции IRINI проверили танкер MIDAG в Средиземном море. Судно подозревают в связях с российским теневым флотом.

ЕС проверил танкер MIDAG, который может относиться к российскому "теневому флоту", - Каллас

Силы Европейского союза проверили танкер MIDAG, который подозревают в принадлежности к российскому "теневому флоту". Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас в социальной сети "Х", передает УНН.

Подробности

По словам Каи Каллас, 3 ноября силы ЕС в рамках операции IRINI поднялись на борт подозреваемого российского танкера теневого флота в Средиземном море.

Высадка, проведенная в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву, подтвердила, что судно MIDAG плывет под чужим флагом. ЕС продолжит нарушать работу теневого флота россии на море и дипломатическими средствами. В понедельник министры иностранных дел ЕС должны одобрить новые санкционные списки в отношении россии, в частности в отношении банков, покупателей и компаний, поддерживающих теневой флот

- заявила чиновница.

Напомним

россия создает новый теневой флот танкеров для обхода санкций и сохранения доходов от газа. Великобритания ввела санкции против судов и причастных лиц.

Алла Киосак

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