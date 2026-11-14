росія готує пастку для Європи перед переговорами щодо України – Каллас попередила про небезпечний маневр кремля

росія намагається нав'язати Європі дискусію про власну безпеку, щоб відвернути увагу від агресії проти України. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас закликала європейських лідерів не потрапити в цю пастку на тлі підготовки до можливих мирних переговорів. Про це вона заявила перед зустріччю лідерів ЄС у Дубліні, пише УНН.

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За словами Каллас, москва прагне змістити акцент майбутніх переговорів із війни проти України на питання європейської безпеки, представляючи росію стороною, яка нібито потребує додаткових гарантій.

У нас один агресор і одна жертва, і агресору нема про що турбуватися за свою безпеку – наголосила очільниця європейської дипломатії.

Вона закликала партнерів не втрачати з поля зору головну причину війни та не дозволяти кремлю змінювати порядок денний переговорів.

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Тим часом лідери Європейського Союзу в п'ятницю домовилися про формат європейського представництва на майбутніх переговорах щодо завершення війни.

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Згідно з домовленістю, участь у переговорному процесі від Європи мають брати Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Польща та представники інституцій ЄС.

Водночас росія досі не погодилася гарантувати європейським союзникам України місце за столом переговорів.

Таким чином, попри узгоджену позицію європейських лідерів, питання безпосередньої участі Європи в майбутніх переговорах із москвою залишається відкритим.

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