россия готовит ловушку для Европы перед переговорами по Украине — Каллас предупредила об опасном манёвре кремля

Кая Каллас заявила, что рф пытается сместить внимание с агрессии против Украины на собственную безопасность. ЕС согласовал состав делегации.

россия пытается навязать Европе дискуссию о собственной безопасности, чтобы отвлечь внимание от агрессии против Украины. Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас призвала европейских лидеров не попасть в эту ловушку на фоне подготовки к возможным мирным переговорам. Об этом она заявила перед встречей лидеров ЕС в Дублине, пишет УНН. Подробности По словам Каллас, москва стремится сместить акцент будущих переговоров с войны против Украины на вопросы европейской безопасности, представляя россию стороной, которая якобы нуждается в дополнительных гарантиях. У нас один агрессор и одна жертва, и агрессору не о чем беспокоиться за свою безопасность – подчеркнула глава европейской дипломатии. Она призвала партнеров не упускать из виду главную причину войны и не позволять кремлю менять повестку переговоров. Европа определила, кто будет представлять ее на переговорах по Украине Тем временем лидеры Европейского Союза в пятницу договорились о формате европейского представительства на будущих переговорах по завершению войны. Европейцы хотят создания собственной армии ЕС на фоне снижения доверия к США - опрос Согласно договоренности, в переговорном процессе от Европы должны участвовать Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша и представители институтов ЕС. В то же время россия до сих пор не согласилась гарантировать европейским союзникам Украины место за столом переговоров. Таким образом, несмотря на согласованную позицию европейских лидеров, вопрос непосредственного участия Европы в будущих переговорах с москвой остается открытым. ЕС определил представителей Европы для участия в будущих переговорах по завершению войны в Украине