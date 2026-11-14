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россия готовит ловушку для Европы перед переговорами по Украине — Каллас предупредила об опасном манёвре кремля

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Кая Каллас заявила, что рф пытается сместить внимание с агрессии против Украины на собственную безопасность. ЕС согласовал состав делегации.

россия готовит ловушку для Европы перед переговорами по Украине — Каллас предупредила об опасном манёвре кремля

россия пытается навязать Европе дискуссию о собственной безопасности, чтобы отвлечь внимание от агрессии против Украины. Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас призвала европейских лидеров не попасть в эту ловушку на фоне подготовки к возможным мирным переговорам. Об этом она заявила перед встречей лидеров ЕС в Дублине, пишет УНН.

Подробности

По словам Каллас, москва стремится сместить акцент будущих переговоров с войны против Украины на вопросы европейской безопасности, представляя россию стороной, которая якобы нуждается в дополнительных гарантиях.

У нас один агрессор и одна жертва, и агрессору не о чем беспокоиться за свою безопасность

– подчеркнула глава европейской дипломатии.

Она призвала партнеров не упускать из виду главную причину войны и не позволять кремлю менять повестку переговоров.

Европа определила, кто будет представлять ее на переговорах по Украине

Тем временем лидеры Европейского Союза в пятницу договорились о формате европейского представительства на будущих переговорах по завершению войны.

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Согласно договоренности, в переговорном процессе от Европы должны участвовать Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша и представители институтов ЕС.

В то же время россия до сих пор не согласилась гарантировать европейским союзникам Украины место за столом переговоров.

Таким образом, несмотря на согласованную позицию европейских лидеров, вопрос непосредственного участия Европы в будущих переговорах с москвой остается открытым.

ЕС определил представителей Европы для участия в будущих переговорах по завершению войны в Украине13.11.26, 20:22 • 4314 просмотров

Степан Гафтко

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