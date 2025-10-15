Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ

Польша решила ликвидировать Центральное антикоррупционное бюро (CBA) с 1 мая 2026 года. Именно этот орган более пятнадцати лет был символом "нулевой терпимости" к взяточничеству и коррупции. Однако ликвидируют его не враги коррупции, а те, кто считает: система, созданная для борьбы со злом, сама стала его частью. Это тревожный сигнал для Национального антикоррупционного бюро, доверие к которому уже снижается. Об этом говорится в статье издания "Апостроф", передает УНН.

Как Польша прощается со своим антикоррупционным мифом

Польское правительство объявило, что CBA прекратит существование 1 мая 2026 года. Его функции разделят между полицией, Агентством внутренней безопасности (ABW) и Налоговой администрацией (KAS). В полиции создадут новое подразделение — Centralne Biuro Zwalczania Korupcji (CBZK), которое должно стать преемником бюро.

Формально — это модернизация. Фактически — роспуск, пишет издание. Как пояснил министр юстиции Адам Боднар: "CBA потеряло доверие, стало политизированным и неэффективным". Иными словами, то, что когда-то должно было выявлять коррупционеров, само попало в политическую ловушку.

И действительно, последние годы бюро напоминало не столько орган правопорядка, сколько инструмент внутренней политической борьбы. Расследования против оппозиции, выборочные дела, "сливы" информации — все это подтачивало доверие - говорится в статье.

Отмечается, что процесс ликвидации Центрального антикоррупционного бюро (CBA) в Польше разворачивается постепенно, с четко определенными этапами. Еще 10 декабря 2024 года правительство Польши приняло первый проект закона о координации антикоррупционной деятельности, который предусматривал ликвидацию CBA. Согласно первоначальной редакции документа, бюро должно было прекратить работу 1 июля 2025 года. Однако уже в середине 2025 года стало понятно, что президент Анджей Дуда не подпишет этот законопроект из-за выявленных в нем юридических "ошибок" (usterki prawne). Из-за этого принятие реформы отложили.

Следующий этап, как сообщается, состоялся 4 октября 2025 года, когда польское правительство обнародовало обновленную версию законопроекта. В ней указано, что CBA в Польше будет ликвидировано 1 мая 2026 года, а часть подготовительных положений вступит в силу уже с февраля следующего года.

В госбюджете Польши на 2026 год предусмотрено 334,7 миллиона злотых на финансирование CBA. Отмечается, что после ликвидации эти средства планируют распределить между другими структурами: 73% получит полиция, 15,5% — Агентство внутренней безопасности (ABW), а 11,5% — Налоговая администрация (KAS). Согласно правительственным планам, из штата CBA, который насчитывает около 1 300 сотрудников и 200 гражданских работников, 950 функционеров и все гражданские сотрудники присоединятся к новой структуре — CentralneBiuroZwalczaniaKorupcji (CBZK). Остальных планируют перевести в ABW и KAS.

Министр юстиции страны Адам Боднар называет реформу "перезагрузкой", аргументируя, что CBA "потеряло доверие, стало политизированным и неэффективным". С другой стороны, критики указывают: передача антикоррупционных функций полиции и подконтрольных структур может создать еще больший риск использования этих органов под политический контроль. Также говорят, что проект имеет юридические пробелы ("usterkiprawne") и что часть изменений могла быть поспешной

Уроки для Украины: как потерять доверие и что с этим делать

Украина имеет свой "антикоррупционный треугольник" — НАБУ, САП, Высший антикоррупционный суд. И хотя эти институты создавались при поддержке международных партнеров и под общественным контролем, дискуссий вокруг их работы в негативном ключе не уменьшается, указывается в статье.

НАБУ неоднократно оказывалось в центре скандалов — то конфликт с прокурорами, то утечки дел, то взаимные обвинения между ведомствами, а также абсолютно ничем не обоснованные дела, как в случае с Archer. А каждый новый конфликт на нет сводит доверие к органу, который должен был быть эталоном добродетелей.

Украинское общество дает сигналы, что ожидания реальных результатов антикоррупционной системы уменьшаются: согласно опросу Центра Разумкова от 26 марта 2025 года, недоверие к НАБУ, САП и ВАКС вышло на уровень примерно 62-73 % для этих институтов. Это означает, что стандарт "символа антикоррупции", которым часто представлено НАБУ, больше не срабатывает так, как раньше.

Польский опыт демонстрирует: когда общество перестает верить в "независимого антикоррупционера", этот институт становится обреченным. В Варшаве не дождались момента, когда система рухнет — ее решили перезагрузить силой.

Польские власти объясняют реформу стремлением "повысить эффективность и убрать политическое влияние". Но эксперты скептичны. Ведь вместо независимого органа теперь антикоррупционные функции будут иметь те же структуры, которые подчиняются правительству. То есть формально борьба с коррупцией останется, но останется ли независимость? Это ключевой вопрос, который, кстати, стоит и перед Украиной. Потому что если завтра антикоррупционная система превратится в поле политических войн, ее можно хоть десять раз "реформировать" — доверия это не вернет.

Польша как зеркало для НАБУ

CBA создавали с теми же лозунгами, что и НАБУ: "независимость", "профессионализм", "новые стандарты". Но на практике оно стало заложником политики, подозрений и внутренних конфликтов. И теперь его ликвидация — это признание провала системы, которая не выдержала испытания властью. Украине стоит принять во внимание опыт польских коллег. Потому что если общество видит не борьбу с коррупцией, а борьбу между антикоррупционерами — конец системы лишь вопрос времени.

Как указывается в статье, польский сценарий — это не только история о бюрократии. Это предупреждение: антикоррупционный орган может потерять доверие не из-за врагов, а из-за собственной закрытости и политической игры. НАБУ еще имеет шанс не повторить судьбу CBA. Но для этого ему нужно не только расследовать дела, но и вернуть обществу веру в справедливость. Польский опыт показывает: даже лучшие институты могут потерять доверие, если перестают слышать общество. Для НАБУ это не просто урок — это предупреждение.