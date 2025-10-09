Уровень эффективности борьбы с коррупцией в Украине составляет 80% - Качка

$41.400.09
48.140.04
ukenru
14:03 • 10732 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 21018 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 38073 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 40045 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 24858 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 21220 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 36046 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17109 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15907 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 17108 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
Венгрия согласилась на запрет поставок российского СПГ в ЕС: детали9 октября, 08:43 • 4262 просмотра
Рада одобрила решение Президента о направлении подразделений ВСУ в другие страны9 октября, 08:47 • 5090 просмотра
Офис Генпрокурора дал разъяснения относительно обысков, проведенных НАБУ у двух прокуроров9 октября, 10:45 • 2766 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 24800 просмотра
Правоохранители нашли тело мужчины, семья которого была обнаружена мертвой в водоеме на Полтавщине15:43 • 4370 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 24909 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 38085 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 40055 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 36050 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 68687 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Прокудин Александр Сергеевич
Виталий Кличко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Сектор Газа
Израиль
Египет
Германия
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 24909 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 16618 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 31358 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 48275 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 62075 просмотра
Актуальное
Хранитель
ЧатГПТ
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Уровень эффективности борьбы с коррупцией в Украине составляет 80% - Качка

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Вице-премьер-министр Тарас Качка заявил о 80% эффективности в уголовных расследованиях и обвинительных актах по коррупции. Главная антикоррупционная стратегия заключается в зачистке административных процедур от коррупционных факторов.

Уровень эффективности борьбы с коррупцией в Украине составляет 80% - Качка

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка сообщил, что в процессе борьбы с коррупцией в поле уголовных расследований и обвинительных актов в суде эффективность составляет 80%. Об этом Качка сообщил во время брифинга, передает УНН.

Мы говорили о том, какие процессуальные нормы в уголовном комплексе работают – это вопрос эффективности в конкретных уголовных расследованиях и обвинениях в суде. Наша стадия эффективности идет на уровне 80%. К тому же у нас снизился иммунитет народных депутатов 

- отметил Качка.

Вице-премьер-министр добавил, что сейчас главная антикоррупционная стратегия заключается в том, чтобы зачищать административные процедуры от коррупционных факторов.

У нас есть антикоррупционная стратегия, которая заключается в том, чтобы зачищать в административных процедурах возможность каких-либо коррупционных факторов. Это действенный механизм для зачистки поля, где эта коррупция происходит 

- пояснил Качка.

Дополнение

До конца года ожидается ряд экономических решений в сотрудничестве с ЕС, в частности по пересмотру пошлин на сельскохозяйственную продукцию. В то же время главной задачей правительства является ускорение процесса вступления Украины в ЕС.

Павел Зинченко

Политика
Украина