Уровень эффективности борьбы с коррупцией в Украине составляет 80% - Качка
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Тарас Качка заявил о 80% эффективности в уголовных расследованиях и обвинительных актах по коррупции. Главная антикоррупционная стратегия заключается в зачистке административных процедур от коррупционных факторов.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка сообщил, что в процессе борьбы с коррупцией в поле уголовных расследований и обвинительных актов в суде эффективность составляет 80%. Об этом Качка сообщил во время брифинга, передает УНН.
Мы говорили о том, какие процессуальные нормы в уголовном комплексе работают – это вопрос эффективности в конкретных уголовных расследованиях и обвинениях в суде. Наша стадия эффективности идет на уровне 80%. К тому же у нас снизился иммунитет народных депутатов
Вице-премьер-министр добавил, что сейчас главная антикоррупционная стратегия заключается в том, чтобы зачищать административные процедуры от коррупционных факторов.
У нас есть антикоррупционная стратегия, которая заключается в том, чтобы зачищать в административных процедурах возможность каких-либо коррупционных факторов. Это действенный механизм для зачистки поля, где эта коррупция происходит
Дополнение
До конца года ожидается ряд экономических решений в сотрудничестве с ЕС, в частности по пересмотру пошлин на сельскохозяйственную продукцию. В то же время главной задачей правительства является ускорение процесса вступления Украины в ЕС.