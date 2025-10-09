Рівень ефективності боротьби з корупцією в Україні становить 80% - Качка
Київ • УНН
Віцепрем'єр-міністр Тарас Качка заявив про 80% ефективності у кримінальних розслідуваннях та обвинувальних актах щодо корупції. Головна антикорупційна стратегія полягає у зачистці адміністративних процедур від корупційних чинників.
Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка повідомив, що у процесі боротьби з корупцією у полі кримінальних розслідувань та обвинувачуваних актів у суді ефективність становить 80%. Про це Качка повідомив під час брифінгу, повідомляє УНН.
Ми говорили про те, які процесуальні норми у кримінальному комплексі працюють – це питання ефективності у конкретних кримінальних розслідуваннях і обвинувачення в суді. Наша стадія ефективності іде на рівні 80%. До того ж в нас знизився імунітет народних депутатів
Віцепремʼєр-міністр додав, що зараз головна антикорупційна стратегія полягає в тому, щоб зачищати адміністративні процедури від корупційних чинників.
У нас є антикорупційна стратегія, яка полягає в тому, щоб зачищати в адміністративних процедурах можливість якихось корупційних чинників. Це дієвий механізм для зачищення поля, де ця корупція відбувається
Доповнення
До кінця року очікується низка економічних рішень у співпраці з ЄС, зокрема щодо перегляду мит на сільськогосподарську продукцію. Водночас головним завданням уряду є прискорення процесу вступу України до ЄС.