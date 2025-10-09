$41.400.09
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 21039 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 38083 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 40053 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 24861 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 21222 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 36050 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 17109 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15907 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 17108 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
Рівень ефективності боротьби з корупцією в Україні становить 80% - Качка

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Віцепрем'єр-міністр Тарас Качка заявив про 80% ефективності у кримінальних розслідуваннях та обвинувальних актах щодо корупції. Головна антикорупційна стратегія полягає у зачистці адміністративних процедур від корупційних чинників.

Рівень ефективності боротьби з корупцією в Україні становить 80% - Качка

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка повідомив, що у процесі боротьби з корупцією у полі кримінальних розслідувань та обвинувачуваних актів у суді ефективність становить 80%. Про це Качка повідомив під час брифінгу, повідомляє УНН.

Ми говорили про те, які процесуальні норми у кримінальному комплексі працюють – це питання ефективності у конкретних кримінальних розслідуваннях і обвинувачення в суді. Наша стадія ефективності іде на рівні 80%. До того ж в нас знизився імунітет народних депутатів 

- зазначив Качка.

Віцепремʼєр-міністр додав, що зараз головна антикорупційна стратегія полягає в тому, щоб зачищати адміністративні процедури від корупційних чинників.

У нас є антикорупційна стратегія, яка полягає в тому, щоб зачищати в адміністративних процедурах можливість якихось корупційних чинників. Це дієвий механізм для зачищення поля, де ця корупція відбувається 

- пояснив Качка.

Доповнення

До кінця року очікується низка економічних рішень у співпраці з ЄС, зокрема щодо перегляду мит на сільськогосподарську продукцію. Водночас головним завданням уряду є прискорення процесу вступу України до ЄС.

Павло Зінченко

Політика
Україна