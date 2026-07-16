Польша обвинила 18-летнего украинца в разжигании межэтнической напряженности
Киев • УНН
Илья К. обвиняется в осквернении мемориалов и подготовке диверсий с целью разжигания этнической напряженности между Польшей и Украиной.
Польша обвинила 18-летнего украинца в разжигании этнической напряженности путем осквернения памятников полякам, убитым украинскими националистами во время Второй мировой войны. Об этом сообщило в четвер Агентство внутренней безопасности Польши, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным СМИ, Илья К. обвиняется в 47 уголовных преступлениях, совершенных в период с ноября 2024 по август 2025 года, включая осквернение мемориальных мест и подготовку к диверсионным действиям с использованием беспилотника.
"Целью было разжигание этнической напряженности между Польшей и Украиной", - говорится в заявлении АБВ.
Кроме того, агентство также выявило механизм онлайн-вербовки с использованием криптовалютных платежей через биржи, зарегистрированные в России и Китае.
Варшава неоднократно обвиняла Москву в шпионаже и операциях по оказанию влияния в Польше, что Россия, вторгшаяся в Украину в 2022 году, отрицает.
СМИ добавляет, что дипломатические отношения между Варшавой и Киевом пережили самый серьезный кризис за последние годы после того, как президент Украины Владимир Зеленский решил назвать часть армии в честь УПА.
Президент Польши Навроцкий стремится законодательно запретить красно-черный флаг УПА11.07.26, 19:53 • 8510 просмотров
Напомним
Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.
Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.
Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.
Зеленский отправил орден Белого Орла обратно президенту Польши "Новой почтой".
Впоследствии в Польше раскритиковали решение Украины о создании Национального пантеона.