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Польша обвинила 18-летнего украинца в разжигании межэтнической напряженности

Киев • УНН

 • 1902 просмотра

Илья К. обвиняется в осквернении мемориалов и подготовке диверсий с целью разжигания этнической напряженности между Польшей и Украиной.

Польша обвинила 18-летнего украинца в разжигании межэтнической напряженности

Польша обвинила 18-летнего украинца в разжигании этнической напряженности путем осквернения памятников полякам, убитым украинскими националистами во время Второй мировой войны. Об этом сообщило в четвер Агентство внутренней безопасности Польши, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным СМИ, Илья К. обвиняется в 47 уголовных преступлениях, совершенных в период с ноября 2024 по август 2025 года, включая осквернение мемориальных мест и подготовку к диверсионным действиям с использованием беспилотника.

"Целью было разжигание этнической напряженности между Польшей и Украиной", - говорится в заявлении АБВ.

Кроме того, агентство также выявило механизм онлайн-вербовки с использованием криптовалютных платежей через биржи, зарегистрированные в России и Китае.

Варшава неоднократно обвиняла Москву в шпионаже и операциях по оказанию влияния в Польше, что Россия, вторгшаяся в Украину в 2022 году, отрицает.

СМИ добавляет, что дипломатические отношения между Варшавой и Киевом пережили самый серьезный кризис за последние годы после того, как президент Украины Владимир Зеленский решил назвать часть армии в честь УПА.

Президент Польши Навроцкий стремится законодательно запретить красно-черный флаг УПА11.07.26, 19:53 • 8510 просмотров

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Зеленский отправил орден Белого Орла обратно президенту Польши "Новой почтой".

Впоследствии в Польше раскритиковали решение Украины о создании Национального пантеона.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Анджей Дуда
Reuters
Китай
Владимир Зеленский
Украина
Польша