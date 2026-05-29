Главная
Туск назвал "серьезной проблемой" присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА". Навроцкий хочет лишить Зеленского ордена

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Дональд Туск назвал название подразделения ССО имени Героев УПА угрозой для отношений. В Польше предлагают лишить Зеленского Ордена Белого Орла.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение Президента Украины о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА" вызывает обеспокоенность с точки зрения двусторонних отношений и задевает историческую чувствительность, добавив, что это "без надобности снова выводит вопрос исторических разногласий на довольно тревожный уровень", пишет УНН со ссылкой на PAP.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский в среду присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА". 

Что сказал Туск

Премьер-министр Польши, комментируя это решение, заявил в пятницу журналистам в Сейме, что "у нас есть очень серьезная проблема".

"Решение Президента Зеленского, конечно, нарушает нашу историческую чувствительность и, по моему мнению, снова без надобности выносит на такой довольно тревожный уровень вопрос этих исторических разногласий, различных интерпретаций", – сказал глава польского правительства.

Туск добавил, что "каждый народ имеет право на свои интерпретации, но Президент Зеленский и наши украинские друзья должны осознавать, что означает для каждой польки и поляка это мрачное наследие УПА".

Премьер Польши подчеркнул, что решение Президента Украины "вызывает обеспокоенность с точки зрения наших отношений".

Если мы будем ссориться из-за прошлого, кто-то другой выиграет будущее. Президент Украины должен наконец это понять. Польши тоже. Пока не поздно!

- написал Туск отдельно в X.

Что говорит Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА", назвав его дающим "кислород российской пропаганде". 

Навроцкий указал, что он возмущен решением Президента Украины, а "прославление УПА является тем, что дало российской пропаганде много кислорода для дезинформации".

"Это также доказательство того, что те, кто говорил, что Украина должна вступать в Европейский Союз без каких-либо ожиданий, очень ошибались", – сказал президент Польши в пятницу журналистам.

Он также считает, что Зеленского следует лишить Ордена Белого Орла и предложил вынести этот вопрос на заседание Капитула ордена 8 июня.

"8 июня состоится заседание Капитула Ордена Белого Орла, и я предложил, чтобы одним из вопросов было лишение президента Зеленского Ордена Белого Орла", – заявил президент Польши. Он добавил, что окончательное решение остается за ним, но Капитул должен собраться.

Он также отметил, что в стратегическом смысле поддержка Украины в ее сопротивлении против россии и против "бандита, коим является владимир путин", является стратегической целью Польши, однако, подчеркнул президент Польши, "это не то, как строятся отношения между народами".

Реакция МИД Польши

Ранее спикер МИД Польши Мацей Вевюр заявил в пятницу, что польское министерство иностранных дел однозначно негативно оценивает решение Зеленского. Он также сообщил PAP, что заместитель главы МИД Польши Марцин Босацкий в четверг провел разговор с послом Украины в Польше Василием Боднаром. По словам Вевюра, заместитель главы МИД "выразил наше разочарование таким решением президента Украины относительно названия подразделения".

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Юлия Шрамко

