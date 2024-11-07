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Помощь Украине поддерживаем «всеми силами», но есть ограничения: МиГ-29 нужен для патрулирования неба Польши - министр обороны

Помощь Украине поддерживаем «всеми силами», но есть ограничения: МиГ-29 нужен для патрулирования неба Польши - министр обороны

Киев  •  УНН

15:47 • 640 просмотра

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Министр обороны Польши заявил, что МиГ-29 нужны для патрулирования польского неба. Страна предоставила Украине максимум возможной военной помощи, но должна учитывать собственную безопасность.

Владислав Косиняк-Камыш, вице-премьер и руководитель оборонного ведомства Польши напомнил в интервью Радио ZET, что его страна не является стороной вооруженного конфликта России и Украины. В то же время Польша предоставила Украине столько военной техники, сколько могла, и о самолетах МиГ, он на своей должности одобрения бы не давал.

Пишет УНН со ссылкой на Wiadomości Polski.

На вопрос о заявлении президента Зеленского о помощи Украине Владислав Косиняк-Камыш ответил, что "всеми силами пытается сделать так, чтобы интерес к украинскому вопросу не исчезал". Глава Министерства обороны отмечает, что Польша передала столько военной техники, сколько смогла, но пределом является ее собственная безопасность.

Например, МИГ-29 - они патрулируют польское небо, они служат польским пилотам. Я не могу сказать, что я согласен с передачей самолетов. С моей стороны согласия на это нет

- говорит министр обороны.

Косиняк-Камыш также напомнил в разговоре с Радио ZET, что Польша "не является стороной конфликта".

"Польша несет больше всего гуманитарной и военной помощи ... Я сожалею, что об этом часто забывают", подчеркнул чиновник.

Напомним,

Польша начала строительство оборонительных укреплений на границе с террористическим государством в рамках программы "Восточный щит". Проект планируют завершить до 2028 года при поддержке стран Балтии, британских и американских военных.

Польша предлагает Украине оборонный кредит для закупки военной техники с выплатой после войны - глава МИД страны1 ноября 2024, 20:16 • 23631 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика
mikoyan-mig-29Микоян МиГ-29
vladislav-kosinyak-kamishВладислав Косиняк-Камыш
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