Польша предлагает Украине оборонный кредит для закупки военной техники с выплатой после войны - глава МИД страны
Киев • УНН
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о возможности кредитных закупок военной техники у польских производителей. Кредит можно будет вернуть после завершения войны и восстановления Украины.
Польша предлагает Украине покупать у нее вооружение в кредит. Об этом сообщает Polsat News, передает УНН.
Детали
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о готовности своей страны поддержать Украину в оборонных закупках. По его словам, Польша предлагает Украине возможность приобрести военную технику у польских производителей в кредит, который можно будет вернуть после завершения войны и восстановления.
Это можно было сделать с самого начала: пожалуйста, покупайте у польских заводов в кредит, а когда отстроите, то отдадите
Сикорский добавил, что Польша, как сосед Украины, осознает важность усиления украинской обороноспособности, в частности, через поддержку западных демократий. Он подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером Украины, несмотря на все сложности, которые возникли из-за войны.
Польша начала строить оборонительные укрепления на границе с рф: что известно о "Восточном щите"1 ноября 2024, 03:03 • 17734 просмотра