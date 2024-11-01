Польша предлагает Украине оборонный кредит для закупки военной техники с выплатой после войны - глава МИД страны

Польша предлагает Украине покупать у нее вооружение в кредит. Об этом сообщает Polsat News, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о готовности своей страны поддержать Украину в оборонных закупках. По его словам, Польша предлагает Украине возможность приобрести военную технику у польских производителей в кредит, который можно будет вернуть после завершения войны и восстановления.

Это можно было сделать с самого начала: пожалуйста, покупайте у польских заводов в кредит, а когда отстроите, то отдадите