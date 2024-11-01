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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польша начала строить оборонительные укрепления на границе с рф: что известно о "Восточном щите"

Польша начала строить оборонительные укрепления на границе с рф: что известно о "Восточном щите"

Киев  •  УНН

03:03 • 3429 просмотра

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Польша начала строительство оборонительных укреплений на границе с террористическим государством в рамках программы "Восточный щит". Проект планируют завершить до 2028 года при поддержке стран Балтии, британских и американских военных.

Польша начала строительство оборонительных укреплений на границе с Россией в рамках программы "Восточный щит". Об этом сообщает премьер-министр Польши Дональд Туск в X, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил свое заявление фотографией с начала работ. На снимке видно, как экскаваторы выполняют земельные работы вблизи польско-российской границы.

Завершить основную часть укреплений планируется до 2028 года, что предусматривает создание значительной оборонной инфраструктуры вдоль границ с террористической страной и Беларусью.

Польские власти сообщают, что целью проекта является повышение уровня национальной безопасности и обеспечение дополнительной защиты восточных границ ЕС.

Добавим

Ранее о начале работ говорил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Он также сообщил, что к реализации проекта присоединились страны Балтии, а также британские и американские военные контингенты. Сотрудничество предусматривает как финансовую, так и техническую поддержку со стороны международных партнеров.

Три страны НАТО призвали усилить восточный фланг и ввести ротацию ПВО19 сентября 2024, 05:49 • 15852 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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