Польша начала строить оборонительные укрепления на границе с рф: что известно о "Восточном щите"
Киев • УНН
Польша начала строительство оборонительных укреплений на границе с террористическим государством в рамках программы "Восточный щит". Проект планируют завершить до 2028 года при поддержке стран Балтии, британских и американских военных.
Польша начала строительство оборонительных укреплений на границе с Россией в рамках программы "Восточный щит". Об этом сообщает премьер-министр Польши Дональд Туск в X, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил свое заявление фотографией с начала работ. На снимке видно, как экскаваторы выполняют земельные работы вблизи польско-российской границы.
Завершить основную часть укреплений планируется до 2028 года, что предусматривает создание значительной оборонной инфраструктуры вдоль границ с террористической страной и Беларусью.
Польские власти сообщают, что целью проекта является повышение уровня национальной безопасности и обеспечение дополнительной защиты восточных границ ЕС.
Добавим
Ранее о начале работ говорил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Он также сообщил, что к реализации проекта присоединились страны Балтии, а также британские и американские военные контингенты. Сотрудничество предусматривает как финансовую, так и техническую поддержку со стороны международных партнеров.
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