Австралия передаст Украине 14 военных катеров для усиления морской обороны
Киев • УНН
Австралия предоставит Украине 14 скоростных и маневренных катеров на сумму 14 млн долларов. Это часть военной помощи, которая в целом превышает 1,3 млрд долларов с начала войны.
Австралия предоставит Украине 14 морских быстрых и высокоманевренных катеров для укрепления морской и береговой обороны, на сумму на сумму 14 млн. долларов. Об этом говорится на сайте правительства Австралии, пишет УНН.
Австралия подарит Украине 14 катеров с жестким корпусом, что подчеркнет постоянную приверженность правительства поддержке Украины в ее защите от незаконного вторжения россии,
Детали
Отмечается, что эти морские катера австралийских сил обороны обеспечат быстрые и высокоманевренные морские возможности для Украины".
В сообщении также подчеркивается, что последний раунд военной поддержки, оцениваемый в 14 миллионов австралийских долларов, укрепит морскую и береговую оборону Украины, которая является важной оперативной сферой для Вооруженных сил Украины.
С начала полномасштабного вторжения россии Австралия предоставила более 1,3 миллиарда долларов военной поддержки и более 1,5 миллиарда долларов общей поддержки правительства Украины.
Напомним
Австралия поставила Украине планирующие авиабомбы JDAM-ER, снятые с вооружения ВВС в 2021 году. Первое применение этих боеприпасов украинскими МиГ-29 было зафиксировано в марте 2023 года.