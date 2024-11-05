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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Австралия передаст Украине 14 военных катеров для усиления морской обороны

Австралия передаст Украине 14 военных катеров для усиления морской обороны

Киев  •  УНН

03:11 • 57 просмотра

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Австралия предоставит Украине 14 скоростных и маневренных катеров на сумму 14 млн долларов. Это часть военной помощи, которая в целом превышает 1,3 млрд долларов с начала войны.

Австралия предоставит Украине 14 морских быстрых и высокоманевренных катеров для укрепления морской и береговой обороны, на сумму на сумму 14 млн. долларов. Об этом говорится на сайте правительства Австралии, пишет УНН.

Австралия подарит Украине 14 катеров с жестким корпусом, что подчеркнет постоянную приверженность правительства поддержке Украины в ее защите от незаконного вторжения россии,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что эти морские катера австралийских сил обороны обеспечат быстрые и высокоманевренные морские возможности для Украины".

В сообщении также подчеркивается, что последний раунд военной поддержки, оцениваемый в 14 миллионов австралийских долларов, укрепит морскую и береговую оборону Украины, которая является важной оперативной сферой для Вооруженных сил Украины.

С начала полномасштабного вторжения россии Австралия предоставила более 1,3 миллиарда долларов военной поддержки и более 1,5 миллиарда долларов общей поддержки правительства Украины.

Напомним

Австралия поставила Украине планирующие авиабомбы JDAM-ER, снятые с вооружения ВВС в 2021 году. Первое применение этих боеприпасов украинскими МиГ-29 было зафиксировано в марте 2023 года.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
mikoyan-mig-29Микоян МиГ-29
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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