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Дуда назвал условие передачи дополнительных истребителей МиГ-29 Украине

Дуда назвал условие передачи дополнительных истребителей МиГ-29 Украине

Киев  •  УНН

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Президент Польши Дуда заявил, что передаст МиГ-29 Украине только после гарантий безопасности неба над Польшей от НАТО. Страна ожидает размещения самолетов альянса для защиты воздушного пространства.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что дальнейшая передача польских истребителей МиГ-29 Украине возможна только при условии, что небо над Польшей будет защищено техникой других стран НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции с Генсеком НАТО Марком Рютте 13 ноября в Варшаве, пишет УНН.  

Детали

Во время переговоров, как указали в канцелярии польского президента, речь шла о возможной передаче Украине польских истребителей МиГ-29. "Мы обсуждали вопрос наших МиГ-29, которые до сих пор есть у нас, потому что некоторое время мы передали Украине часть наших МиГов", - отметил Дуда.

"Мы используем эти МиГи, - напомнил Дуда. - Если мы их передадим, то есть одно принципиальное условие: наше небо должно быть защищено. Речь идет о том, чтобы Североатлантический альянс обеспечил безопасность нашего неба путем перемещения самолетов из других стран НАТО для обеспечения безопасности воздушного пространства над Польшей".

Президент Польши отметил, что продолжают происходить российские провокации и нарушения воздушного пространства стран НАТО, в частности: над Балтийским морем существует потенциальная угроза со стороны российских ракет, которые уже несколько раз заходили в воздушное пространство Польши. "Обеспечение неба над восточным флангом для нас является абсолютно очевидным, фундаментальным и принципиальным, и мы от этого не отступим. Пока мы не будем иметь здесь полных гарантий, мы не можем передать наши самолеты", - сказал он.

Дуда добавил, что НАТО поддерживает Украину и для нас "очевидно, что мы должны сделать все, чтобы россия не выиграла эту войну". "Мы, как свободный мир, должны остановить россию. Речь идет об эффективной организации помощи Украине со стороны стран НАТО", - указал он.

"Трамп, не могу представить, что позволит рф уничтожить Украину": Дуда рассказал, что планирует обсудить с избранным президентом США14 нояб. 2024, 10:49 • 10008 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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