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"Трамп, не могу представить, что позволит рф уничтожить Украину": Дуда рассказал, что планирует обсудить с избранным президентом США

Киев  •  УНН

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Президент Польши Анджей Дуда планирует обсудить с Дональдом Трампом ситуацию в Украине и регионе. Дуда уверен, что Трамп не позволит уничтожить Украину из-за огромных американских инвестиций в ее оборону.

Президент Польши Анджей Дуда планирует лично обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Украине и в регионе, в том числе в контексте американских интересов. Об этом он сказал на пресс-конференции с Генсеком НАТО Марком Рютте 13 ноября в Варшаве, пишет УНН.

Конечно, то, что я буду говорить с президентом Дональдом Трампом об Украине и представлять президенту свою точку зрения - это одно. Во-вторых, я покажу ему ситуацию, как мы ее видим здесь, соседи Украины, которые находятся непосредственно в зоне этой продолжающейся российской агрессии против Украины. Я буду представлять - конечно - не только в контексте самой ситуации в Украине, но и ситуации в нашей части Европы, нашей точки зрения, точки зрения наших соседей, и вообще того, что здесь происходит. Как и в том контексте американских интересов

- сказал Дуда.

"И я уверен относительно этого разговора с президентом Дональдом Трампом в будущем. И я также спокоен, когда речь идет о политических решениях, которые примет президент Дональд Трамп, потому что я не сомневаюсь, что это будут мудрые решения", - сказал президент Польши.

Он считает, что "можно с уверенностью сказать следующее: мы знаем, что президент Дональд Трамп как человек является успешным человеком, бесспорно, прирожденным бойцом, он любит драться и, прежде всего, он не любит проигрывать". "Он победитель. Об этом свидетельствуют и последние выборы в США", - добавил Дуда.

"Президент Дональд Трамп очень уважает - и мы это тоже знаем - деньги американских налогоплательщиков", - продолжал президент Польши.

Если учесть это, если учесть, сколько США уже вложили в помощь Украине, сколько огромных средств передано защитникам Украины по разным формулам - боевая техника, финансовая помощь - чтобы Украина могла выжить и защищать себя, то мои выводы очевидны: президент Дональд Трамп, не могу себе представить, что позволит россии уничтожить Украину; Украину, в которую Соединенные Штаты, в которую американский налогоплательщик - за деньги которого вскоре будет отвечать президент Дональд Трамп, когда вступит в должность - вложили такие огромные суммы. Это вопрос уважения к деньгам американских налогоплательщиков, а также вопрос участия Америки. И Америка не проиграет

- подчеркнул Дуда.

«США являются гарантом безопасности для Польши": Дуда об открытии ракетной базы на своей территории14 нояб. 2024, 09:10 • 7173 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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