Вчера, 13 ноября возле городка Редзиково в Польше, была официально открыта новая база противовоздушной обороны США. На открытии президент Польши Анджей Дуда заявил, что именно США являются гарантом их безопасности. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

В среду Соединенные Штаты открыли новую базу противовоздушной обороны на севере Польши. Президент Польши заявил, что это событие подтверждает безопасность страны, как члена НАТО, несмотря на войну, которую ведет Россия в соседней Украине. База, расположенная в городке Редзиково у побережья Балтийского моря, находится в процессе строительства с 2000-х годов.

На фоне беспокойств некоторых членов НАТО после победы Дональда Трампа на выборах, Варшава подчеркнула, что продолжение работ на базе следующими президентами США демонстрирует устойчивость военного союза Польши с Вашингтоном, независимо от смены американской администрации.

Соединенные Штаты являются гарантом безопасности Польши - заявил президент Анджей Дуда.

По его мнению, постоянное присутствие американских войск на базе подчеркивает, что Польша, которая до 1989 года была коммунистическим государством, больше не находится в сфере влияния России.

В среду кремль заявил, что эта база является попыткой сдерживать Россию, перемещая американскую военную инфраструктуру ближе к российским границам.

Открытие базы произошло на фоне беспокойства некоторых членов НАТО после избрания Трампа, который заявлял, что не будет защищать страны, которые недостаточно вкладывают в оборону.

Польша, однако, отмечает, что ей нечего опасаться, ведь она является одним из крупнейших расходователей на оборону в Альянсе относительно размера своей экономики. Кроме того, президент Дуда, принадлежащий к консервативным политическим силам, отмечает свои теплые отношения с Трампом.

Напомним

Ранее сообщалось, что польском селе Редзиково заработает база противоракетного щита. Она будет сбивать также российские ракеты, летящие на Польшу.

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